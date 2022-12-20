«Металлург» — «Адмирал». Воробьёв упрекнёт Заварухина

Магнитогорцы сделают то, что в последнем матче не смогли лидеры Востока — обыграют команду из Владивостока.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.62. На победу владивостокской команды эксперты предлагают коэффициент — 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал» Владивосток (21.12.2022)

На 21 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между магнитогорским «Металлургом» Ильи Воробьёва и владивостокским «Адмиралом» Леонида Тамбиева. Матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» Ильи Воробьёва перед паузой на Матч звёзд и Кубок Первого канала проиграл в трёх матчах кряду. Он дважды уступил «Автомобилисту» (1:2 и 1:4), а в последней игре перед паузой клуб потерпел поражение в игре с «Нефтехимиком» (2:3). Команда слишком рано расслабилась перед паузой, но сейчас должна выходить и доказывать всем своё превосходство.

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«Металлург» обосновался на второй строчке в Восточной конференции, уступая лидирующему «Автомобилисту», набрав 54 очка за 40 игр. 19 декабря команда обыграла на своём льду «Амур» (3:1). Воробьёв вернулся в приподнятом настроении, как и весь клуб. Теперь предстоит второй матч кряду с соперником из Дальнего Востока, но на этот раз не таким простым.

«Адмирал» в этом сезоне впечатляет, команда идёт на четвёртом месте Востока, набрав 51 очко за 41 игру. Весьма неплохо, но стоит отметить, что усиление легионерами — это действительно козырь в нынешней ситуации. Перед перерывом клуб на выезде обыграл «Амур» (3:1). Накануне выиграл у лидера Востока — «Автомобилиста» (3:2).

Шайбы забрасывали Николай Чебыкин, Колби Уильямс и Евгений Лисовец. При этом гости уже к 35-й минуте вели со счётом 3:0. Хозяева смогли отыграть две шайбы в последнем периоде, но сравнять счёт не вышло. Впереди также непростой соперник, и морально выдержать такую нагрузку будет непросто.

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История очных игр насчитывает всего 23 встречи, где у «Адмирала» всего восемь побед, при 15 — у «Металлурга». Плюс Илья Воробьёв дома выиграл 14 из 20 последних игр, а «Адмирал» на выезде одержал победы в 11 из 22 встреч. Вполне неплохие цифры. Однако всё равно хозяева смотрятся более предпочтительно.

Дома за последние пять очных встреч «лисы» выиграли четырежды. При этом лишь раз тотал матча в Магнитогорске был ниже 4.5 шайбы, то есть с результативностью у соперников порядок. Можно проверить вариант на П1 + ТБ 4.5 шайбы. Он идёт за неплохой коэффициент 2.12.

Хороший шанс для «Металлурга» упрекнуть «Автомобилист» и выиграть там, где тем не удалось. Даже несмотря на два поражения в очных матчах с лидером Востока, это будет уместно. Станет ли проблемой дожать уставший «Адмирал»? Вряд ли!

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«Металлург» перед паузой сбавил обороты, но сейчас соперник будет уставший после непростого «Автомобилиста». Дома Илья Воробьёв играет здорово и в очных встречах — тоже. С результативностью порядок, и особых проблем не наблюдается, поэтому проверим вариант на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

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