«Питтсбург» — «Каролина». Малкин ускорился

«Пингвины» возьмут реванш, ведь теперь болельщики на их стороне. Евгений на кураже!

23 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Каролина». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют хозяев. Поставить на победу «Питтсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Каролины» оценили в 2.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» 23 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» (23.12.2022)

23 декабря в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоится матч «Питтсбург» — «Каролина». Несколькими днями ранее «ураганы» в домашней встрече добыли волевую победу со счётом 3:2. Сможет ли Евгений Малкин с одноклубниками взять реванш?

«Питтсбург» набрал отличную форму. Команда Майка Салливана выиграла в 13 из 16 последних встреч. Благодаря этому поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидера составляет 10 очков.

Малкин вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди россиян.

«Пингвинз» замыкают топ-10 лиги по количеству нанесённых ударов в створ ворот соперников и выделяются на общем фоне эффективной реализацией голевых моментов. Игроки забрасывают в среднем по 3,44 шайбы за игру. Только шесть клубов НХЛ более производительны.

«Пингвины» заметно прибавили в атакующем аспекте. В 16 последних матчах игроки забили 56 голов. Активизировался Евгений Малкин. После засушливой серии из четырёх игр российский нападающий уже в девяти встречах подряд не покидает лёд без результативного действия. Он набрал 13 очков по системе «гол+пас» — три гола и десять передач. Лишь Сидни Кросби (18+24) превосходит его в показателе полезности игры в атаке.

У «Каролины» дела также пошли на поправку. Команда набрала крейсерский ход. Она проиграла только в одной из 11 встреч — с «Анахаймом» (3:4 ОТ). Во всех остальных матчах «ураганы» обыграли своих соперников.

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Серьёзный вклад в стабилизацию результатов внёс Пётр Кочетков. Основной вратарь Фредерик Андерсен из-за травмы с ноября не выходил на лёд. Антти Раанта не оправдал надежд тренерского штаба, поэтому свой шанс получил Пётр Кочетков. 23-летний российский вратарь ухватился за него обеими руками. За 20 игр он совершил 361 сейв и отразил 92,8% ударов в створ его ворот.

На своём льду «Питтсбург» демонстрирует сравнительно лучшие результаты. «Пингвины» подходят к грядущей встрече с серией из побед в шести матчах дома с суммарным счётом 22:10. Недавно Сидни Кросби и Евгению Малкину оборона «Каролины» оказалась не по зубам.

Майк Салливан постарается реализовать фактор родных стен и взять реванш. На наш взгляд, стоит сделать ставку на победу «Питтсбурга» через тотал меньше 6.5 шайбы за 3.40.

Малкин великолепен в последнее время. Он уже догнал Сергея Фёдорова в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян. Лидирует в этой гонке, естественно, Александр Овечкин. Евгений набрал ход и вновь радует болельщиков.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» 23 декабря 2022 года

Обе команды ощутимо прибавили в последнее время. «Питтсбург Пингвинз» за счёт производительной игры в атаке, а «Каролина Харрикейнз» благодаря повышению надёжности игры в обороне. Всё-таки преимущество будет на стороне хозяев льда, которые горят желанием взять реванш и могут рассчитывать на Малкина. Отсюда ставка на П1 + ТМ 6.5 шайбы за 3.40.

Ставка: победа «Питтсбурга» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 8.10.

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