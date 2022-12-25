«Локомотив» — «Спартак». Мучениям Гришина нет конца

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.84. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак» не получится результативным: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на голы в каждом периоде можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак» (26.12.2022)

На 26 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь матчей. Один из наиболее интересных пройдёт в Ярославле на «Арена-2000», где местный «Локомотив» примет «Спартак». Железнодорожники находятся на втором месте Запада. «Спартак» вернулся в борьбу за плей-офф – он на шестом месте Запада. Первое вбрасывание в этой встрече состоится в 19:30 мск.

«Локомотив» показывает чуть ли не свой лучший хоккей в сезоне-2022/2023. Конечно, бывают сложности в отдельных матчах и убедительных по счёту побед у команды не так много, но важнее общий результат. После длинной серии поражений в середине ноября железнодорожники больше не позволяли себе даже двух осечек подряд. За 11 последних матчей они минимально уступили только «Куньлуню» (0:1) и «Ак Барсу» (2:3).

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В этих матчах, что называется, нашла коса на камень, так как защитный стиль игры «Локомотива» столкнулся с ещё большими оборонительными силами. Команды, которые не боятся раскрываться или не обладают достаточным качеством у своих ворот, «Локо» наказывает легко. Сейчас у ярославцев победы в трёх матчах подряд, и все в привычной манере – побольше надёжности в своей зоне и отличная эффективность в чужой.

На самом деле у железнодорожников действительно сбалансированная команда. Голкипер Даниил Исаев — второй по коэффициенту надёжности и в пятёрке лучших по «сухим» матчам. Защитник Александр Елесин всегда готов вступить в борьбу и идёт в топе по силовым приёмам. Форвард Максим Шалунов не просто лучший бомбардир и снайпер команды, но ещё и третий в лиге по победным голам – их у него шесть. В том числе и в недавней игре с ЦСКА (3:1).

Игорь Никитин всегда может положиться на своих игроков, но и сам тренер создал отличный защитный механизм. «Локомотив» идёт вторым, но едва попадает даже в десятку КХЛ по результативности – в среднем забивает 2,51 гола за игру. В то же время у него лучшая оборона, пропустившая лишь 80 шайб, и хорошие показатели игры в неравных составах. Предел ли это для железнодорожников, покажет плей-офф, но в регулярке они пока впечатляют.

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У «Спартака» весь эффект от смены тренера постепенно проходит. Игорь Гришин начинал мощно и выигрывал даже в шести матчах подряд, но хорошее быстро заканчивается. Календарь сложился таким образом, что сейчас красно-белые много играют с сильными соперниками.

Тренер подбадривает болельщиков, говоря об игре на встречных курсах и самоотверженности обороны, даже шутит в вопросах планов на дедлайн обменов. Во многом он прав, ведь поистине безнадёжных матчей у его подопечных не было. Однако так или иначе поражения в четырёх матчах есть, и риск остаться без плей-офф снова витает в воздухе. Проблемы необходимо решать поскорее, а для начала нужно просто прервать неприятную серию.

Всего одна победа может всё изменить, но с «Локомотивом» её будет сложно добиться. Красно-белым нечем удивить соперника. Им удаётся забрасывать по две шайбы, но они остаются в четвёрке худших по результативности. Появился брак в обороне, и клуб стал пропускать почти три гола за матч.

«Спартак» выпал из топ-5 по надёжности игры в меньшинстве и стал чаще удаляться. Кроме того, стоит отметить, что гости довольно часто проваливают концовки. Они лишь шестые по набранным очкам в третьих периодах, пропустив в них уже 43 шайбы. Всё бы ничего, однако ярославцы любят доводить дело до нервных концовок. В этом они уступают только московскому «Динамо» и СКА.

Эксперты не верят, что эта встреча подарит много голов, и сейчас, пожалуй, с этим сложно не согласиться. «Локомотив» любит играть осторожно, и до сих пор это приносило свои плоды, обычно ему требуется не более трёх шайб для победы. «Спартак» в последнее время серьёзно сдал, но он также по-прежнему обладает достаточно качественной обороной.

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Красно-белым очень нужна победа для уверенности в себе, они точно будут за неё бороться, а в недавней игре с ярославцами это уже было заметно. Тем не менее и нынешнюю форму хозяев игнорировать нельзя, даже если сопернику удастся выдержать удар в основное время. Поэтому ставка «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы» будет хорошим вариантом.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 26 декабря 2022 года

«Локомотив» по праву находится на втором месте в таблице Западной конференции. Команда Игоря Никитина не позволяет никому застать себя врасплох в обороне и всегда наказывает за ошибки. Это позволяет выигрывать регулярно. «Спартаку» похвастаться в целом нечем — у него четыре поражения подряд, всё ещё неубедительное нападение, а также хватает проблем в своей зоне. Москвичи смогут продержаться в низком темпе игры, ведь они это хорошо умеют, но добиться большего им пока не под силу.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.

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Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.60.