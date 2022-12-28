«Атлетико» Мадрид — «Эльче». Симеоне рассчитывает на Гризманна

29 декабря состоится матч 15-го тура испанской Примеры «Атлетико» Мадрид – «Эльче». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Эльче» оценивается в 12.75. На ничью предлагают поставить за 5.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Эльче» 29 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Примеры «Атлетико» Мадрид – «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.41.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Эльче» (29.12.2022)

Испанский чемпионат в числе прочих возвращается после ЧМ-2022. В первый игровой день 15-го тура Примеры пройдут три матча, а в Мадриде местный «Атлетико» примет худшую команду чемпионата — «Эльче». Стартовый свисток в матче будет дан в 23:30 мск.

В отношении «Эльче» столь громкие слова не могут быть преувеличением. Он на самом дне турнирной таблицы, набрав всего четыре очка. Это единственная команда чемпионата, до сих пор не добывшая ни одной победы. Тогда как у ближайших конкурентов в борьбе за выживание уже минимум по две. Действующая серия поражений гостей в Примере равна трём встречам.

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У бело-зелёных худшая оборона лиги, но стоит отдать им должное, ведь в последнее время крупных провалов не было. С середины сентября «Эльче» пропустил больше двух голов за матч лишь однажды – в игре с «Реалом» (0:3). Тем не менее в четырёх предыдущих турах «Жирона», «Вальядолид», «Хетафе» и «Эспаньол» забивали всего по два мяча.

Стоит отметить, что сейчас у команды Пабло Мачина наиболее удачный период в сезоне. Три из четырёх очков она набрала в семи последних турах. Удавалось сдержать натиск более классных соперников – в том числе «Валенсии» (1:1). Кроме того, важно, что у «Эльче» в активе всего 10 голов, но клуб забивал в шести из восьми последних игр – в целом восемь мячей.

Определённые шансы на борьбу за очки у гостей есть, ведь они играют осторожно и редко нарушают правила в опасной зоне. И всё же в Мадриде с «Атлетико» команде более 50 лет не везёт. У аутсайдера поражения в 17 очных матчах подряд на выезде. И только в четырёх встречах итоговая разница голов была минимальной.

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Сейчас «матрасники» вновь будут мотивированы. Во-первых, они уходили на перерыв в ужасном настроении. Трём матчам без побед равна действующая серия клуба – он уступил «Кадису» (2:3) и «Мальорке» (0:1), а ещё потерял очки с «Эспаньолом» (1:1). Все соперники были из нижней части таблицы.

Во-вторых, у «Атлетико» в нынешнем сезоне не осталось достойных целей. Еврокубков нет, Кубок Испании не в приоритетной категории турниров. Борьба за чемпионский титул почти проиграна, ведь отрыв от «Барселоны» достиг 13 очков. Над Диего Симеоне давно висит риск увольнения, но ему предоставят шанс вытащить команду в Лигу чемпионов.

Главное этим шансом воспользоваться, но необходимо набирать очки в проходных матчах. Сейчас мадридцы набрали 24 очка и расположились на четвёртом месте, но «Атлетик», «Бетис», «Осасуна», «Райо Вальекано» и «Вильярреал» отстали максимум на три очка. Права на ошибку у хозяев практически нет.

«Атлетико» подходит к матчу в оптимальном состоянии по составу. Альваро Мората, Хосе Хименес и Стефан Савич уже играли в Кубке лиги с «Арентейро» (3:1), где дубль оформил Янник Карраско. Также вернулся к тренировкам и Антуан Гризманн – француз готов появиться в основе в игре с «Эльче». Оправданий в случае осечки быть не может.

Впрочем, и осечки быть не должно. Для «Атлетико» важно выиграть в первом домашнем матче после перерыва, а также сделать это необходимо уверенно по счёту. Сложно ждать от подопечных Симеоне разгрома, в то же время с преимуществом в пару мячей выиграть им по силам. Ставка на их победу с форой (-1.5) за 1.90 выглядит хорошо.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Эльче» 29 декабря 2022 года

Мадридский клуб демонстрировал нестабильные результаты перед чемпионатом мира и потерял шансы почти на все трофеи. Команде пора возвращаться на вершину, в первую очередь закрепиться в четвёрке сильнейших. С «Эльче» хозяева не теряли очки уже несколько десятков лет, выигрывая в основном крупно. В данный момент многого требовать от «матрасников» не стоит, однако они способы добыть уверенную победу. Гости в лучшем случае забьют один гол.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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