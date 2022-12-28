Холанд обойдёт в ЛЧ Месси и Мбаппе. Мечта «Ман Сити» исполнится?

Норвежец оставался в сторонке, пока другие звёзды играли на ЧМ-2022. В Лиге чемпионов настанет его время.

После завершения ЧМ-2022 в Катаре внимание футбольной аудитории вновь переключается на национальные чемпионаты и еврокубковые турниры. После перформанса Аргентины любители футбола стали задаваться вопросом – кто победит в текущем розыгрыше Лиги чемпионов? Разбираемся вместе!

Эксперты назвали фаворитом на победу в Лиге чемпионов – 2022/2023 «Манчестер Сити», оценивая шансы команды на успех коэффициентом 2.90.

«Ман Сити» фаворит ЛЧ только из-за Холанда?

«Горожане» после появления Эрлинга Холанда здорово прибавили в атаке. «Манчестер Сити» демонстрирует завидную производительность — на уровне сезона АПЛ-2017/2018, в котором был поставлен рекорд результативности. В текущем сезоне-2022/2023 за 14 игр футболисты забили 40 голов, а норвежский форвард поучаствовал в большей половине результативных действий команды.

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Стоит отметить, что даже в АПЛ подопечные Гвардиолы не могут отстоять статус-кво, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Апогеем достижений «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов является финал в 2021-м. В текущем сезоне у испанского специалиста есть всё необходимое для достижения цели.

Как дела у «Баварии» без Левандовского?

После лёгкой хандры в начале осенней части сезона подопечные Юлиана Нагельсмана набрали крейсерский ход. Они выиграли в последних шести матчах Бундеслиги с суммарным счётом 24:5 и отвоевали первенство в турнирной таблице.

Уход Роберта Левандовского и тяжёлая адаптация Садио Мане сказались на атакующей мощи команды. Тактические и кадровые перестановки, в частности выдвижение Эрика Шупо-Мотинга на острие атаки и предоставление Джамалу Мусиале роли вольного художника, принесли свои плоды.

За 15 игр в Бундеслиге футболисты забили 49 голов, и ещё 18 мячей они забили на групповой стадии Лиги чемпионов. Учитывая, что «Бавария» — единственная команда, которая завершила групповой этап с максимальным количеством очков, недооценивать её определённо не стоит. Победа команды Юлиана Нагельсмана в Лиге чемпионов идёт за 7.50. Во многом итоги будут зависеть от результата игр 1/8 финала с «ПСЖ».

«Ливерпуль» — тёмная лошадка!

Юрген Клопп за последние четыре сезона в Лиге чемпионов три раза выводил «Ливерпуль» в финал, а в сезоне-2018/2019 выиграл турнир. Дважды на пути вставал «Реал» Мадрид.

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В текущем сезоне команду знатно лихорадит на фоне кадровых проблем и непростой адаптации Дарвина Нуньеса. Всем известен уровень игры мерсисайдцев в их боевой комплектации, поэтому преждевременно списывать их со счётов не стоит.

Победа «Ливерпуля» в ЛЧ оценивается коэффициентом 9.50, но сможет ли он пройти «Реал» с Бензема в атаке?

Куда звёзды ЧМ-2022 дотащат парижский клуб?

Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Килиан Мбаппе довольствовался серебряными медалями в Катаре. В сумме с Неймаром они образовывают атакующий костяк «ПСЖ».

Красно-синие установили гегемонию на локальной арене, а вот в Лиге чемпионов им не удаётся добиться цели. Лишь в сезоне-2019/2020 они максимально приблизились к ней, но в в финале уступили «Баварии». В текущем сезоне у Кристофа Галтье будет возможность взять реванш у немцев. Букмекеры оценивают вероятность победы в ЛЧ парижан коэффициентом 10.0.

В «Реал» перестали верить

«Сливочные» за последние восемь розыгрышей Лиги чемпионов пять раз выигрывали трофей. «Реал» не раз доказывал, что результаты в чемпионате страны не показатель уровня игры команды на международной арене.

Мадридцы даже в прошлом сезоне ЛЧ несколько раз были в шаге от вылета, но всегда проявляли недюжинный характер. Опыт, слаженность и солидный кадровый потенциал позволяют Карло Анчелотти претендовать на победу, которая оценивается экспертами в 13.0.

Прогноз на победителя Лиги чемпионов – 2022/2023

1/8 финала оставит за бортом турнира сразу несколько претендентов на победу. «Манчестер Сити» выпал хороший жребий — «РБ Лейпциг». Небесно-голубые должны без проблем проходить в следующий раунд, где соперник также определится по итогам жеребьёвки. Эрлинг Холанд существенно усилил игру команды в атаке. Норвежец — лучший бомбардир сезона, но он не единственный козырь в рукаве Гвардиолы.

«Манчестер Сити» — это хорошо организованная и сбалансированная команда, которая обладает завидным атакующим потенциалом и качественной скамьёй запасных. По оценкам специализированных сайтов, у клуба из Англии самый дорогой состав. Плюс Хосеп Гвардиола — опытнейший специалист, за плечами которого много побед.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов – 2022/2023 за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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