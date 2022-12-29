«Вальядолид» — «Реал». Бензема воодушевит

30 декабря состоится матч 15-го тура Примеры «Вальядолид» – «Реал». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех кастильцев оценивается аналитиками в 6.40. Поставить на ничью предлагают за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Примеры «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года

Букмекеры верят, что матч Примеры «Вальядолид» – «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Примеры «Вальядолид» — «Реал» (30.12.2022)

Второй игровой день 15-го тура испанского чемпионата порадует четырьмя матчами. Главный из них пройдёт в Вальядолиде, где местный одноимённый клуб бросит вызов многократному чемпиону – «Реалу». Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 23:30 мск.

«Реал» возвращается, чтобы исправить свои недавние ошибки. Команда Карло Анчелотти плохо провела концовку первой половины сезона, уступив лидерство «Барселоне». Всё из-за того, что в трёх последних матчах Примеры удалось выиграть только во встрече с «Кадисом» (2:1). Мадридцы сыграли вничью в матче с «Жироной» (1:1) и уступили «Райо Вальекано» (2:3).

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Дошло до того, что впервые с момента своего возвращения в Мадрид великий Анчелотти подвергся критике как со стороны болельщиков, так и прессы. Отчасти это логично, ведь оба середняка таблицы если не переиграли, то уж точно не уступали «сливочным». «Райо» нанёс втрое больше ударов в створ, а «Жирона» умело оборонялась.

Сейчас ещё добавляются кадровые проблемы в полузащите. Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга и Лука Модрич приступят к тренировкам за день до игры. К состоянию Эрнесто Вальверде тоже есть вопросы, потому положиться тренер может лишь на Тони Крооса. Креатив пострадает, однако класс всё равно никуда не денется.

В последнем гостевом матче «Реал» проиграл, но в целом неплохо выглядит на выездах – шесть побед в семи последних играх. В Вальядолиде в последние годы мадридцам не требуется много голов, чтобы выигрывать, ведь две предыдущие встречи завершались минимальным количеством мячей, а конкретнее со счётом 1:0.

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Только это может послужить своеобразным преимуществом для хозяев. Больше им удивить нечем. «Вальядолид» в нынешнем сезоне остаётся крепким середняком, но близко находится к зоне вылета — в шести очках. До сих пор команде удалось добиться лишь одной значимой победы – во встрече с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Бело-фиолетовые обладают слабой атакой, неспособной поддержать активность большинства соперников. У них в активе всего 13 голов – меньше только у «Кадиса», «Эльче» и «Хетафе». Самое примечательное, что к 15-му туру забить больше одного мяча за матч «Вальядолид» смог тоже «Хетафе», «Эльче» и «Сельте» с проблемной защитой.

Оборону подопечных Пачеты также нельзя назвать надёжной даже по меркам аутсайдеров. Пропускала команда регулярно в первой части сезона. По главным статистическим показателям игры в обороне «Вальядолид» остаётся в пятёрке худших Примеры.

Впрочем, будет странно не отметить хотя бы минимальные успехи хозяев, ведь они есть. Они выиграли в трёх последних матчах Примеры дома. Кадровых проблем сейчас нет — это тоже радует. Вряд ли встреча станет лёгкой прогулкой для «Реала».

Мадридцы не в лучшем состоянии отправлялись на перерыв и сейчас несут потери. Тем не менее справиться с беззубой атакой «Вальядолида» команда Карло Анчелотти должна, а сама на классе организует хотя бы пару голевых моментов. Для победы этого хватит, а большего и не требуется, ведь главные матчи впереди. Рассмотрим победу «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.44.

Бензема будет сверхмотивирован в оставшейся части сезона — это факт! Очень много слухов и скандалов ходит о французе после ЧМ-2022. Гризманн плохо отозвался о футболисте «Реала», появилась информация о том, что Дешам не хотел видеть Карима в составе сборной Франции. Травма у него действительно уже прошла, и Бензема вовсю тренируется, причём делает это с таким упорством, что воодушевляет всех одноклубников, а также самого тренера. Он захочет показать Дешаму, насколько хорош, а ведь с ним можно было выиграть финал у Аргентины.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура Примеры «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года

Мадридский «Реал» возобновляет погоню за «Барселоной». После пары осечек до чемпионата мира «сливочные» отдалились от конкурента на два очка, но больше уступать не намерены. У гостей имеются потери в составе, да и по физическому состоянию есть сомнения. Однако «Вальядолид» не тот соперник, кто сможет остановить многократного чемпиона. В то же время едва ли мадридцам удастся одержать крупную победу.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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