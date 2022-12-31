«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Гарри Кейн начнёт с чистого листа

Форварда критикуют за промах в матче 1/4 финала, но он продолжает забивать и выручать свою команду.

1 января состоится матч 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Победа бирмингемцев оценена экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» (01.01.2023)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. 1 января состоятся две встречи 18-го тура. В одной из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне местный «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

«Тоттенхэм» уходил на перерыв не в лучшем тонусе и настроении — с двумя победами в последних пяти встречах чемпионата Англии. Причём выиграл он с минимальным перевесом у располагающихся в нижней части турнирной таблицы команд — «Борнмута» (3:2) и «Лидса» (4:3).

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Во всех остальных матчах лилово-белые потерпели поражения. Сначала они уступили на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:2), а затем проиграли на домашнем стадионе во встречах с «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» (в обоих случаях 1:2). Возобновили сезон подопечные Антонио Конте также не лучшим образом — сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2).

Болельщики «Брентфорда» пытались оказать давление на лидера «шпор» — Гарри Кейна. Они кричали «ты подвёл свою страну» в адрес англичанина, не сумевшего реализовать 11-метровый удар в игре 1/4 финала ЧМ-2022. Тем не менее на форварда это не подействовало. Он забил мяч на 65-й минуте, чем помог своей команде отыграться с 0:2.

Таким образом, Кейн увеличил количество своих голов в текущем сезоне АПЛ до 13, а также установил удивительное достижение. Он забил в ворота всех 32 команд АПЛ, с которыми выходил на поле. Беспокойства за результативного форварда, да и за линию нападения «Тоттенхэма» в целом нет. За 16 туров лондонцы забили 33 мяча, что немало.

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Однако и пропустили лилово-белые за этот отрезок времени целых 23 гола — больше всех в топ-8. Понятно, почему Антонио Конте лично заинтересован в трансфере защитника «Байера» и сборной Эквадора — Пьеро Инкапье. Также «шпоры» планируют летом подписать в качестве свободного агента Стефана де Врея, выступающего за «Интер».

«Астон Вилла» отправлялась на международную паузу в отличном боевом духе. Смена главного тренера моментально начала приносить плоды. Под руководством Унаи Эмери «львы» стартовали с уверенных побед в матчах с располагающимися в топ-7 клубами — «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Брайтоном» (2:1).

Столь же успешно возобновить сезон у бирмингемцев не получилось. В матче последнего тура с «Ливерпулем» они потерпели поражение со счётом 1:3. Безусловно, у мерсисайдцев было небольшое преимущество. Они подходили к игре в более собранном виде, так как успели незадолго до этого встретиться в матче 1/8 финала Кубка лиги Англии с «Манчестер Сити».

Тем не менее «Астон Вилла» продемонстрировала просто ужасную игру в обороне. «Ливерпуль» мог забить гораздо больше. Достаточно того, что нападающий красных Дарвин Нуньес упустил целых четыре явных голевых момента. Также был отменённый из-за небольшого офсайда гол Жоэля Матипа.

С другой стороны, бирмингемцы и сами весьма здорово смотрелись в атаке. Им тоже не засчитали один гол из-за положения вне игры. Плюс Алисон Бекер совершил пять сейвов. Ну и, в конце концов, забил мяч Олли Уоткинс. Строго говоря, нападающий «львов» наиграл на гол в этом матче.

На наш взгляд, есть все основания полагать, что в грядущем матче будет много голов. У обеих команд, особенно у «Тоттенхэма», великолепные атакующие ресурсы, но в защите проходной двор. При этом в «шпоры» всё же верится больше. Так или иначе, у них лучше результаты на дистанции. История последних очных встреч также всецело на стороне лилово-белых. В восьми из девяти они выиграли.

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П1 + ТБ 2.5 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Дело ещё в том, что скандальная история с голкипером «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом набрала новые обороты. По некоторой информации, Унаи Эмери хочет избавиться от признанного лучшим вратарём ЧМ-2022 аргентинца. Причина кроется в поведении футболиста после победы в турнире.

Скорее всего, в предстоящем матче на воротах у команды из Бирмингема вновь будет стоять второй голкипер — Робин Ольсен. В текущем сезоне он принял участие всего в двух неполных матчах чемпионата Англии, в которых пропустил семь мячей — четыре от «Ньюкасла» и три от «Ливерпуля».

Прогноз и ставки на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года

«Тоттенхэм» добыл не лучшие результаты в последних шести турах чемпионата Англии. Очевидно, ему недостаёт надёжности в обороне. Тем не менее у «шпор» прекрасно функционирует линия нападения. Непоколебим Гарри Кейн. У «Астон Виллы» после перерыва обнаружились ещё более глобальные проблемы, чем у лилово-белых. Ситуация с Эмилиано Мартинесом подливает масла в огонь. История очных встреч всецело на стороне лондонцев. Думается, на домашнем стадионе они обыграют «львов». Также ждём большого количества забитых мячей.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.60.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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