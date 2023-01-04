«Адана Демирспор» — «Истанбулспор». Халк будет полезнее Дзюбы

36-летний бразилец совсем недавно согласовал контракт с «голубыми молниями». Уж он-то точно не провалится в Турции.

5 января состоится матч 17-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Истанбулспор». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Истанбулспора» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Истанбулспор» 5 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Адана Демирспор» — «Истанбулспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Истанбулспор» (05.01.2023)

Позади 16 туров турецкой Суперлиги. На 5 января запланированы три встречи 17-го тура. В одной из них на стадионе «Ени Адана» в Адане местный «Адана Демирспор» примет «Истанбулспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Мете Калкаван.

«Адана Демирспор» стал гораздо сильнее относительно минувшего сезона. За 15 туров чемпионата Турции он потерпел поражения только в двух встречах — с «Фенербахче» (2:4) и «Бешикташем» (0:1). Также «голубые молнии» пять раз сыграли вничью, в том числе с лидирующим «Галатасараем» (0:0), собравшим в своём составе кучу звёздных игроков.

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Во всех остальных встречах подопечные Винченцо Монтеллы одержали результативные победы. Итальянский специалист не перестаёт удивлять. Именно благодаря его грамотному руководству «Адана Демирспор» трансформировался из аутсайдера в один из сильнейших клубов чемпионата Турции.

«Голубые молнии» занимают четвёртое место в турнирной таблице. И стоит отметить, что результаты могли быть ещё лучше, если бы их руководство не заключило контракты с Артёмом Дзюбой и Ярославом Ракицким. Экс-футболисты «Зенита» так и не сумели приноровиться к ритму турецкой Суперлиги.

Россиянин забил лишь один гол за пять неполных матчей во всех официальных турнирах. Украинец, в свою очередь, принял участие в восьми играх чемпионата Турции и одной встрече Кубка страны. За этот отрезок времени защитник отметился одной результативной передачей, получил четыре жёлтые и две красные карточки. Также он запомнился множеством «привозов».

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По итогу Дзюба покинул «Адана Демирспор» первым, а Ракицкий в начале декабря. Остаётся лишь надеяться, что ещё один экс-футболист «Зенита» — Халк — не повторит судьбу россиянина и украинца. 36-летний бразильский нападающий совсем недавно согласовал контракт с «голубыми молниями». Он пребывает в отличной физической форме, и, как кажется, идеально подходит к стилю футбола Монтеллы.

Как бы там ни было, предстоящий матч является отличной возможностью для команды из Аданы укрепить свои позиции в турнирной таблице и в очередной раз порадовать своих болельщиков большим количеством голов. В этот раз в соперники ей достался главный претендент на вылет в Первую лигу Турции.

«Истанбулспор» занимает последнее место в турнирной таблице. Он одержал победы только в 2 из 15 встреч — с «Фатих Карагюмрюк» (2:1) и «Касымпашой» (тоже 2:1). Также стамбульцы два раза заканчивали матчи ничейным результатом. Во всех остальных случаях потерпели поражения и очень много пропустили.

За эти 15 туров в воротах «Истанбулспора» побывало 29 мячей. Больше пропустили только «Фатих Карагюмрюк» и «Умраниеспор» (оба по 30 голов), но они провели на несколько матчей меньше, чем подопечные Османа Коркмаза. Поставить на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Стоит отметить, что во встрече 15-тура «Истанбулспор» дал весьма неплохой отпор «Галатасараю» и потерпел поражение с минимальным перевесом — 1:2. Да и если заглянуть немного раньше, видно, что стамбульцы нередко забивают во встречах с сильными соперниками. Именно ненадёжная линия защиты спутывает им все карты. Поэтому ждём много голов и победы хозяев.

Прогноз и ставка на матч 17-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Истанбулспор» 5 января 2023 года

«Адана Демирспор» уверенными шагами идёт к медалям чемпионата Турции. С Халком дела подопечных Монтеллы наверняка станут ещё лучше. Бразильцу итальянский специалист найдёт идеальное применение. «Истанбулспор» замыкает турнирную таблицу и является одной из самых много пропускающих команд чемпионата Турции. Возможно, стамбульцы сумеют забить гол или даже два в ворота «голубых молний», но зацепиться за очки это вряд ли поможет.

Ставка: победа «Адана Демирспор» и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 2.65.

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Прогноз на матч «Челси» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.05.

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