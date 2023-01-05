«Трактор» — «Автомобилист». Лидеру Востока пора проснуться

Екатеринбургу пришла пора подтвердить свои амбиции, пусть даже в очень тяжёлом матче.

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Автомобилист». Начало – в 14:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.33. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 2.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 6 января 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Трактор» — «Автомобилист» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.05. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» (06.01.2023)

6 января на «Арене-Трактор» состоится важный матч для распределения мест в Восточной конференции. Местный клуб скрестит клюшки с возглавляющим турнирную таблицу «Автомобилистом». Встреча начнётся в 14:30 мск.

«Трактор» шокировал своих преданных болельщиков результатом первой игры в 2023 году. Хоккеисты из Челябинска на домашней арене уступили со счётом 3:9 СКА. Новогодние каникулы явно не пошли на пользу хозяевам, они медленно соображали на льду и действовали тактически безграмотно.

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Поражение снова дало повод разговорам о несоответствии тренера Гатиятулина занимаемой должности. Подобные слухи уже циркулировали, но «белые медведи» спасли наставника от увольнения, выиграв в пяти из семи матчей. В тот моменты многие поверили, что всё наладится. Всё напрасно?

Не помог «Трактору» один из лучших игроков состава — Антон Бурдасов. Защитники СКА наглухо закрыли опасного нападающего. Эта формулировка применима в целом и для всей команды из Челябинска.

Прервав свою серию побед в трёх матчах, «Трактор» потерял место в зоне плей-офф. Конкуренция за последнюю путёвку нешуточная, сразу четыре клуба претендуют на восьмую строчку Восточной конференции. Подопечные Гатиятулина занимают девятое место с 44 очками в запасе.

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«Автомобилист» явно угодил в кризис — команда проиграла в семи встречах подряд. Тем не менее удаётся каким-то чудом сохранять лидерство — конкуренты теряют очки и не могут сравняться с екатеринбургским клубом. По итогу 46 игр «Авто» возглавляет таблицу Востока с 62 очками.

Весьма вероятно, что Николай Заварухин во время длительной паузы сильно нагрузил своих подопечных. Они потеряли в скорости, но тренерский штаб рассчитывает на хорошее выступление в плей-офф. Именно к старту Кубка Гагарина, по замыслу наставника, хоккеисты «Автомобилиста» должны выйти на пик формы.

«Трактор» и «Автомобилист» провели 51 личную встречу. Небольшое преимущество на стороне гостей: у екатеринбуржцев — 28 побед, а хозяева записали в актив 23 выигранных матча. По заброшенным шайбам преимущество у подопечных Заварухина 126:116.

Хоккеисты «Трактора» после разгрома во встрече со СКА находятся в плохом психологическом состоянии. Сумеют ли они собраться на вторую встречу подряд с очень сильным соперником — большой вопрос. «Автомобилист» постепенно набирает форму и вполне способен завершить неудачную серию в Челябинске.

Поскольку в четырёх последних личных встречах на льду «белых медведей» основное время завершилось вничью, то перспективно выглядит ставка на победу «Автомобилиста» с учётом овертайма и буллитов за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 6 января 2023 года

«Трактор» явно переоценил свои силы в игре со СКА, но поражение со счётом 3:9 вскрыло явные пробелы в построении защитной схемы, которыми наверняка сумеет воспользоваться «Автомобилист». Поскольку клуб из Екатеринбурга не в оптимальных кондициях, победа может прийти к нему в дополнительное время или в серии послематчевых буллитов.

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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