«Салават Юлаев» — СКА. Ротенберг прочитает Козлова

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — СКА. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.08. Шансы уфимцев по итогам 60 минут оценены экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — СКА Санкт-Петербург (06.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты после недавней международной паузы. 6 января состоятся семь встреч. В одной из них на льду стадиона «Фетисов-Арена» в Уфе местный «Салават Юлаев» примет СКА. Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

После великолепно проведённого октября «Салават Юлаев» начал сбавлять обороты. Соперники приноровились к фишкам Виктора Козлова. Насыщенная средняя зона, а также контратаки стали менее эффективными. Уфимцы начали проигрывать и терять позиции. Сейчас они занимают уже четвёртую строчку в таблице Восточной конференции.

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За последние семь матчей в регулярке зелёные одержали только три победы, причём одну из них в овертайме — во встрече с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Также они обыграли «Адмирал» (5:3) и «Локомотив» (2:1). Поражения потерпели в матчах с «Авангардом» (1:2 Б), «Амуром» (1:5), «Трактором» (2:4) и снова с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Результаты отнюдь не из лучших, тем более если учесть, что пять из семи этих матчей проходили на домашнем стадионе уфимцев. Отчасти связаны неудачи с большим количеством травм, в частности Райана Мёрфи. Без ключевого защитника стратегия Виктора Козлова стала ещё предсказуемее для соперников.

Сейчас уфимцам не хватает лидера на льду. И тем труднее понять руководство «СЮ», которое не предприняло шагов для усиления состава в недавнее трансферное окно. Уфимцы обменяли Станислава Бочарова на защитника «Амура» Сергея Терещенко, а также приобрели экс-защитника «Спартака» Михаила Мамкина, не сыгравшего ни одного матча в КХЛ этого сезона.

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Много ли шансов у зелёных на победу в предстоящем матче при таком раскладе? У СКА больше ресурсов и гораздо лучше результаты на дистанции. Подопечные Романа Ротенберга по-прежнему возглавляют сводную таблицу КХЛ. Их отрыв от догоняющих «Локомотива» и ЦСКА составляет больше 10 очков.

За последние 12 встреч в КХЛ петербуржцы потерпели только три поражения — два в матчах с ЦСКА (1:2 и 1:3), а также с «Витязем» (5:6 ОТ). Дважды они выиграли в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных матчах одержали результативные победы в основное время, в том числе с «Трактором» (9:3).

Встреча с челябинцами интересна тем, что в ней оформил хет-трик Дмитрий Яшкин. Форвард СКА впервые в сезоне отметился тремя заброшенными шайбами в одном матче и в пятый раз за карьеру в КХЛ. Таким образом, он вышел на пятое место в истории лиги по количеству хет-триков, сравнявшись с Алексеем Морозовым, Максимом Карповым, Кириллом Капризовым и Мэттом Эллисоном.

Всего же на счету Яшкина 29 голов в 46 встречах текущего сезона. Прямо сейчас он возглавляет таблицу лучших снайперов КХЛ. Немного ниже — на четвёртом месте — располагается ещё один нападающий СКА — Марат Хайруллин. На его счету 21 заброшенная шайба и столько же ассистов в 44 встречах регулярки.

В плане результативности армейцам в текущем сезоне нет равных. За 47 матчей они забросили 171 шайбу. Скорее всего, в игре с «Салаватом» они одержат победу. Хотя вряд ли она будет лёгкой и результативной. Для подстраховки можно даже взять Х2 + ТМ 6.5 шайбы с коэффициентом 1.83.

Дело в том, что у уфимцев крепкая линия обороны, а также надёжная вратарская позиция. Да и на встречи с сильными соперниками зелёные настраиваться умеют, о чём свидетельствует победа в игре с «Локомотивом». Интересно, что под занавес встречи Виктор Козлов использовал сразу две пары защитников с целью удержания счёта.

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В послематчевом интервью тренер «Салавата Юлаева» отметил важность победы в игре с одним из лидеров Западной конференции. Также он поделился позитивными впечатлениями от выступлений в новогодние праздники. Думается, петербуржцы немного подпортят настроение Козлову. В последней очной встрече, которая состоялась в самом начале текущего сезона, они одержали победу в овертайме (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года

«Салават Юлаев» терпит важные кадровые потери. Плюс стратегия Виктора Козлова стала читаемой для соперников. Скорее всего, тренерский штаб лидирующего СКА найдёт ключ к победе в игре с «Салаватом». Хотя вряд ли встреча получится результативной. Что-что, а оборона у уфимцев отменная. Возможно, за счёт этого им даже удастся зацепиться за ничью по итогам 60 минут. Рассчитывать на большее, пожалуй, не стоит.

Ставка: СКА не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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