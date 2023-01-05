«МЮ» — «Эвертон». Эрик тен Хаг хочет отставки Лэмпарда

6 января состоится матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (06.01.2023)

Миновало уже 19 туров английской Премьер-лиги. В ожидании матчей 20-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 6 января запланирована встреча, которая откроет программу третьего раунда турнира. На стадионе «Олд Траффорд» встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Международный перерыв пошёл на пользу «МЮ». Во всех четырёх последних встречах во всех турнирах «красные дьяволы» одержали уверенные победы. Сначала они обыграли «Бёрнли» (2:0) в Кубке лиги, а затем «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Борнмут» (3:0) в АПЛ.

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Во всех этих встречах Эрик тен Хаг активно экспериментировал, видоизменяя линию защиты. Голландский специалист даже успел попробовать в действии Каземиро и Люка Шоу на позиции центрального защитника. Также он выделил немало игрового времени Гарри Магуайру, неплохо проявившему себя на чемпионате мира в Катаре.

Таким образом, тен Хаг убил сразу несколько зайцев одним выстрелом. Во-первых, он дал дополнительный отпуск чемпиону мира — Лисандро Мартинесу. Во-вторых, улучшил глубину состава. Теперь голландец может смело рассчитывать на неосновных защитников, в частности в Лиге Европы и Кубке Англии.

Впрочем, тен Хаг поработал не только над этим. Тренер улучшил дисциплину в составе и игру на стандартах. Именно оригинальный розыгрыш углового, а также бесхитростная на вид подача со штрафного помогли манкунианцам открыть счёт во встречах с «Ноттингем Форест» и «Борнмутом».

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«Эвертон», в свою очередь, уже семь матчей кряду во всех турнирах не знает побед. За этот период времени он в двух встречах играл вничью — с «Фулхэмом» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:1). При этом в обоих случаях «ирискам», откровенно говоря, повезло. Соперники превзошли их по всем параметрам.

В остальных играх команда из Лондона потерпела поражения и очень много пропустила. Несмотря на старания Джордана Пикфорда, только за шесть матчей АПЛ в воротах «ирисок» побывало 12 мячей. Четыре из них пропустили от «Брайтона» (1:4) во встрече последнего тура.

Разгромное поражение в матче с «чайками» на домашнем стадионе не прошло для «Эвертона» бесследно. Вскоре появилась информация о том, что главный тренер мерсисайдцев — Фрэнк Лэмпард — находится на грани увольнения. Угроза отставки наверняка встрепенёт англичанина и его подопечных. Однако поможет ли это избежать поражения в игре с «МЮ»?

Уже второй сезон кряду «Эвертон» борется за выживание. Он располагается в нижней части турнирной таблицы и регулярно терпит неудачи. Лидеры клуба регрессировали, а глубины состава у мерсисайдцев нет вовсе. Подтверждает это разгромное поражение во встрече с «Борнмутом» (1:4) в Кубке лиги.

В последней очной встрече «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1. В грядущем матче, который состоится на стадионе «Олд Траффорд», манкунианцы, скорее всего, выиграют похожим образом. Поставить на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

В отличие от «Эвертона», у «красных дьяволов» пребывают на подъёме ряд ведущих футболистов. Особой похвалы заслуживают Кристиан Эриксен и Маркус Рашфорд. Англичанин отметился забитыми голами во всех четырёх последних играх. Также он записал на свой счёт одну голевую передачу в матче с «Ноттингем Форест».

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Датчанин, в свою очередь, в последних пяти встречах во всех турнирах забил два мяча и отдал три результативных паса. Таким образом, он оформил 72-ю голевую передачу в АПЛ. С момента его дебюта в чемпионате Англии больше ассистов отдал только выступающий за «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (94).

Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 января 2023 года

«Манчестер Юнайтед» набрал отличный ход. Благодаря Эрику тен Хагу в его выступлениях улучшился ряд аспектов, в частности игра в обороне и на стандартах. В последней очной встрече «красные дьяволы» одержали победу. В этот раз на домашней арене они наверняка добьются подобного результата. «Эвертон» пребывает в кризисе. И даже угроза увольнения Фрэнка Лэмпарда вряд ли реанимирует состав. Ни одной победы в последних семи встречах во всех турнирах и 16 пропущенных за этот период мячей предсказывают очередной провал «ирисок».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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Прогноз на матч «Бенфика» — «Портимоненсе» с коэффициентом 4.00.

Канчельскис: не думаю, что Федун хорошо разбирается в футболе.

Прогноз на матч «МЮ» — «Эвертон» с коэффициентом 2.05.