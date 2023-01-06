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«Тоттенхэм» — «Портсмут», прогноз на матч Кубка Англии 7 января 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Тоттенхэм» — «Портсмут». Конте пройдётся катком
Антон Мартысевич
«Тоттенхэм» — «Портсмут»: прогноз на матч Кубка
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«Шпоры» даже не заметят соперника.

7 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Портсмут». Начало игры – в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Тоттенхэма» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12, а успех «Портсмута» оценивается аналитиками в 21.0. Ничья доступна за 8.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Портсмут» 7 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.85, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.38. На гол «Тоттенхэма» дают коэффициент 1.01, а гол «Портсмута» оценивается в 2.24. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Портсмут» (07.01.2023)

Кубок Англии. 3-й раунд
07 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Портсмут
Портсмут

В первые январские дни старейший футбольный турнир на планете вступает в одну из самых интересных своих стадий. В Кубке Англии многие команды АПЛ слепым жребием получают в соперники клубы из дивизионов ниже. На этом этапе нередко случаются сенсации. Вызов лондонскому «Тоттенхэму» бросит «Портсмут».

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Лондонский клуб наконец-то сбросил с себя оковы чемпионата мира. Как известно, почти вся основа выступила в Катаре, но не все вернулись здоровыми физически или эмоционально. Это привело к тому, что в первых двух матчах АПЛ после перерыва «Тоттенхэм» набрал всего одно очко, хотя в соперниках были команды из середины турнирной таблицы.

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Гостевой матч с «Кристал Пэлас» вернул всё на свои места. Уго Льорис снова был надёжен в воротах. Гарри Кейн пришёл в себя после промаха на чемпионате мира с пенальти и сделал дубль. Забил даже оправившийся от травмы Сон Хын Мин, который молчал на протяжении 13 матчей. Итог – победа со счётом 4:0.

Впереди Кубок Англии. И кто-то из основы обязательно получит отдых. Правда, возможности ротации у Антонио Конте существенно ограничены – под большим вопросом участие в следующих играх сразу нескольких ключевых футболистов.

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Травмированы полузащитник Родриго Бентанкур и автор самого красивого гола чемпионата мира – бразильский нападающий Ришарлисон де Андраде. Вингер Лукас Моура восстановился после травмы, но вряд ли Конте будет рисковать столь важным игроком в матче с такой командой, как «Портсмут».

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Ближайший соперник «Тоттенхэма» в шестом сезоне подряд выступает в Первой лиге. В 2000-х годах «Портсмут» выступал в АПЛ и даже выиграл Кубок Англии в 2008 году. О тех временах болельщики этой команды могут лишь ностальгически вспоминать.

«Портсмут» находится ровно в середине таблицы Первой лиги, но 20 из 31 очка были заработаны на стартовом отрезке текущего сезона. После этого у команды началась чёрная полоса, ведь она потерпела пять поражений в 14 матчах. Лишь однажды за 12 последних встреч «Портсмут» смог забить в Первой лиге более одного мяча.

Зато в матчах Кубка Англии «Портсмут» одержал две победы, но уровень соперников был так себе. Сначала удалось обыграть «Херефорд» (3:1), а затем с большим трудом из турнира был выбит аутсайдер – «Милтон-Кинс Донс» (3:2).

За последние четыре года «Портсмут» трижды пересекался в различных английских турнирах с командами из АПЛ. Каждый раз это заканчивалось плохо. «Саутгемптон» и «Брайтон» разгромили «Портсмут» со счётом 4:0. «Арсенал» резервным составом обыграл соперника более милостиво — 2:0.

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Выставит ли полурезервный состав тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте? Сразу после чемпионата мира итальянский специалист был морально готов собрать на первую официальную встречу только тех игроков, кто не был на ЧМ-2022. Самое время применить наработки с полурезервным составом, а нам поставить на хозяев с форой (-2.5) за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Портсмут» 7 января 2023 года

Жребий Кубка Англии для «Тоттенхэма» выдался скучным. В соперники попался середняк из третьего дивизиона, но матч предстоит сыграть на своём стадионе, а не в живописной провинции. Плотный график вынудит Антонио Конте привлечь в состав кого-то из резервистов. Это не должно помешать крупно выиграть в матче с «Портсмутом», который даже в Первой лиге не может одержать победу на протяжении девяти встреч.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-2.5) за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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Заглавное фото: Catherine Ivill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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