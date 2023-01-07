«Салернитана» — «Торино». Миранчуку нужно доверие

8 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Торино». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех клуба из Салерно оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Торино» 8 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Торино» (08.01.2023)

После международной паузы возобновился чемпионат Италии. На 8 января запланировано пять матчей 17-го тура. В самом раннем из них на стадионе «Ареки» в Салерно померяются силами местная «Салернитана» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Как и в минувшем, в текущем сезоне «Салернитана» скитается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии. Подопечные Давиде Николы располагаются на 15-й строчке, но в ближайшем будущем они вполне могут спуститься ещё ниже.

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Суть в том, что во всех трёх последних встречах Серии А тёмно-красные потерпели поражения. Сначала «морские коньки» уступили «Фиорентине» (1:2) и разгромно «Монце» (0:3). Затем они проиграли в матче с «Миланом» (1:2). Счёт совсем не отражает реальное положение дел.

Подопечные Николы смотрелись в разы хуже соперников. За эти три встречи они нанесли лишь два удара в створ, при 17 ударах в принципе. Хорошо себя проявили только голкиперы «Салернитаны» — Луиджи Сепе и недавно присоединившийся к клубу Гильерме Очоа.

Итальянский вратарь парировал девять ударов за два матча — с «Фиорентиной» и «Монцей». Мексиканец совершил столько же сейвов, но за один матч — с «Миланом». Очоа пребывает в великолепной форме. Сразу после подписания контракта он заявил, что имел другие предложения, но проект «Салернитаны» в среднесрочной и долгосрочной перспективе его очень заинтересовал.

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«Торино», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб добыл не лучшие результаты в стартовых 10 турах Серии А, но затем набрал очень хороший ход. В некотором роде связано это с Алексеем Миранчуком, взятым туринцами в аренду на сезон у «Аталанты».

После того как россиянин оправился от травмы и набрал форму, игра «быков» стала более разносторонней. За последние семь матчей во всех официальных турнирах подопечные Ивана Юрича потерпели лишь одно поражение — в игре с «Болоньей» (1:2). Также они они сыграли вничью с «Ромой» и «Вероной» (в обоих случаях 1:1).

Во всех остальных встречах туринцы одержали победы, в том числе с «Удинезе» (2:1) и «Миланом» (тоже 2:1). Именно забитые Миранчуком мячи принесли «быкам» три очка в матче с действующим чемпионом Италии, а также помогли зацепиться за ничью во встрече последнего тура Серии А с «Вероной».

Гол в ворота «мастифов» получился очень красивым, но для победы его оказалось недостаточно. Можно понять Юрия Сёмина и бывшего футболиста Руслана Нигматуллина, которые скептически отнеслись к забитому мячу. Последний отметил, что экс-полузащитнику «Локомотива» не хватает стабильности, в частности из-за травм.

В данном плане он определённо прав. Тем не менее хочется верить, что Миранчук продолжит в том же духе и будет чаще радовать результативностью, а также оригинальными передачами. Иван Юрич ему безоговорочно доверяет и получает соответствующую отдачу.

Весьма вероятно, туринцы добудут победу в матче с «Салернитаной». Однако наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.20. История личных встреч насчитывает два матча. В обоих «быки» одержали победы. Гильермо Очоа вряд ли спасёт «морских коньков» от очередного провала, но едва ли пропустит много голов.

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Первый тренер Миранчука высказал очень хорошее мнение. По его словам, Алексей будет забивать больше голов тогда, когда ему начнут доверять. Быть может, его неплохая результативность и есть показатель того, что к россиянину в «Торино» хорошо относятся и он прогрессирует?

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Торино» 8 января 2023 года

«Салернитана» без шансов уступила в трёх последних турах Серии А. Тёмно-красные нанесли только два удара в створ за этот отрезок времени. Пропустили мало они только благодаря потрясающей игре голкиперов. «Торино» выиграл в обеих очных встречах. Также «быки» добыли хорошие результаты в последних семи матчах во всех официальных турнирах. Скорее всего, грядущая игра закончится их победой с небольшим перевесом или вничью.

Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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