Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Болонья» — «Аталанта», прогноз на матч Серии А 9 января 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Болонья» — «Аталанта». Малиновский может ехать в «Марсель»
Сергей Скрипниченко
«Болонья» — «Аталанта»: прогноз на матч Серии А
Комментарии
Украинский футболист собирает вещи во Францию, но Гасперини не унывает — есть кому забивать.

9 января состоится матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Болоньи» оценивается в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.64.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

Букмекеры сомневаются в том, что матч «Болонья» – «Аталанта» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» (09.01.2023)

Италия - Серия А. 17-й тур
09 января 2023, понедельник. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Аталанта
Бергамо

Матч между «Болоньей» и «Аталантой» закрывает 17-й тур итальянской Серии А, уже второй после паузы, которая длилась почти два месяца. «Болонья» проиграла в последнем матче, но ожидаемо. «Аталанта» не осталась без очков, но смотрелась очень плохо на фоне слабого соперника.

Экспресс на 8 января с коэффициентом 8.60: «Барса» настрадается, Хвича под вопросом Экспресс на 8 января с коэффициентом 8.60: «Барса» настрадается, Хвича под вопросом

Для «россоблу» по большому счёту ничего страшного не произошло. От команды не требуется, чтобы она обязательно выигрывала в матчах с такими соперниками, как «Рома». Тем более что статусу середняка пока ничего не угрожает. «Болонья» занимает 11-ю строчку, имея 19 очков.

Тен Хаг: Марсьяль не справляется с нагрузкой в «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» борется за еврокубки, и ей разбрасываться очками нельзя. При этом команда проходит стадию перестройки, которая не даёт ей выступать стабильно. Новый отрезок бергамаски начали с ничейного результата в матче со «Специей».

После такой игры будет трудно сказать, что «Аталанта» подошла к новому отрезку сезона в хорошей форме. Плюс она потеряла Дувана Сапату, который присоединился к травмированным ранее Хуану Муссо и Мериху Демиралу. Все они игроки основы, которых не получится безболезненно заменить.

«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкину мало рекордов «Вашингтон» — «Коламбус». Овечкину мало рекордов

«Аталанта» выпала из топ-6, пропустив вперёд «Рому», которая обыграла как раз «Болонью». Увы, но в том матче «россоблу» ничего особого не показали, а римляне после быстрого гола закрылись в своей штрафной. Сложилось такое впечатление, что за время паузы Моуринью брал уроки у Аллегри и «Болонья» ничего не смогла с этим сделать.

«Крылья Советов» подписали воспитанника «Манчестер Сити».

«Аталанта» не столь надёжна у своих ворот, как «Рома», тем более что травмирован основной голкипер, который не раз выручал клуб своими сейвами.

Гости переживают не лучший период и в Серии А не могут выиграть на протяжении четырёх встреч. Складывается впечатление, что тренер «Аталанты» в некоторых моментах собственными руками губит команду, которую создавал не один год. Конфликты с игроками, недоверие прошлым лидерам, непонятные трансферы.

При этом он умудряется держать клуб на плаву, не опускать его ниже определённого уровня, до которого «Болонья» достать не может. Одни футболисты впадают в немилость, а на их место встают другие. «Аталанта» работает дальше, забивает, выигрывает и набирает очки. Поставим на тотал гостей больше 1.5 мяча за 2.07.

Малиновский недоволен последнее время и, вероятнее всего, покинет клуб уже в это трансферное окно. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, но, по некоторой информации, активнее всех работает над трансфером «Марсель». Инсайдер сообщает, что сделка уже почти закрыта. Интересно, как это повлияет на судьбу футболиста и «Аталанты».

Прогноз и ставки на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

Ставка на победу бергамасков выглядит рискованно. С такими проблемами в обороне не угадаешь, сколько и от кого может пропустить «Аталанта». Другое дело, что атака у неё в полном порядке, даже в гостях Гасперини не станет отсиживаться у своих ворот и погонит футболистов вперёд. Оборона у «Болоньи» не самая лучшая, а бергамаски не «Рома» и одним забитым мячом они не ограничатся.

Ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».

Андрей Гордеев: я бы сработался с Дзюбой.

Кавазашвили: в «Зените» никогда не будет состава из воспитанников.

«Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023