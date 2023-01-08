«Болонья» — «Аталанта». Малиновский может ехать в «Марсель»

Украинский футболист собирает вещи во Францию, но Гасперини не унывает — есть кому забивать.

9 января состоится матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Болоньи» оценивается в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.64.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

Букмекеры сомневаются в том, что матч «Болонья» – «Аталанта» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» (09.01.2023)

Матч между «Болоньей» и «Аталантой» закрывает 17-й тур итальянской Серии А, уже второй после паузы, которая длилась почти два месяца. «Болонья» проиграла в последнем матче, но ожидаемо. «Аталанта» не осталась без очков, но смотрелась очень плохо на фоне слабого соперника.

Для «россоблу» по большому счёту ничего страшного не произошло. От команды не требуется, чтобы она обязательно выигрывала в матчах с такими соперниками, как «Рома». Тем более что статусу середняка пока ничего не угрожает. «Болонья» занимает 11-ю строчку, имея 19 очков.

Тен Хаг: Марсьяль не справляется с нагрузкой в «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» борется за еврокубки, и ей разбрасываться очками нельзя. При этом команда проходит стадию перестройки, которая не даёт ей выступать стабильно. Новый отрезок бергамаски начали с ничейного результата в матче со «Специей».

После такой игры будет трудно сказать, что «Аталанта» подошла к новому отрезку сезона в хорошей форме. Плюс она потеряла Дувана Сапату, который присоединился к травмированным ранее Хуану Муссо и Мериху Демиралу. Все они игроки основы, которых не получится безболезненно заменить.

«Аталанта» выпала из топ-6, пропустив вперёд «Рому», которая обыграла как раз «Болонью». Увы, но в том матче «россоблу» ничего особого не показали, а римляне после быстрого гола закрылись в своей штрафной. Сложилось такое впечатление, что за время паузы Моуринью брал уроки у Аллегри и «Болонья» ничего не смогла с этим сделать.

«Крылья Советов» подписали воспитанника «Манчестер Сити».

«Аталанта» не столь надёжна у своих ворот, как «Рома», тем более что травмирован основной голкипер, который не раз выручал клуб своими сейвами.

Гости переживают не лучший период и в Серии А не могут выиграть на протяжении четырёх встреч. Складывается впечатление, что тренер «Аталанты» в некоторых моментах собственными руками губит команду, которую создавал не один год. Конфликты с игроками, недоверие прошлым лидерам, непонятные трансферы.

При этом он умудряется держать клуб на плаву, не опускать его ниже определённого уровня, до которого «Болонья» достать не может. Одни футболисты впадают в немилость, а на их место встают другие. «Аталанта» работает дальше, забивает, выигрывает и набирает очки. Поставим на тотал гостей больше 1.5 мяча за 2.07.

Малиновский недоволен последнее время и, вероятнее всего, покинет клуб уже в это трансферное окно. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, но, по некоторой информации, активнее всех работает над трансфером «Марсель». Инсайдер сообщает, что сделка уже почти закрыта. Интересно, как это повлияет на судьбу футболиста и «Аталанты».

Прогноз и ставки на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

Ставка на победу бергамасков выглядит рискованно. С такими проблемами в обороне не угадаешь, сколько и от кого может пропустить «Аталанта». Другое дело, что атака у неё в полном порядке, даже в гостях Гасперини не станет отсиживаться у своих ворот и погонит футболистов вперёд. Оборона у «Болоньи» не самая лучшая, а бергамаски не «Рома» и одним забитым мячом они не ограничатся.

Ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».

Андрей Гордеев: я бы сработался с Дзюбой.

Кавазашвили: в «Зените» никогда не будет состава из воспитанников.

«Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно.