«Динамо» — «Салават Юлаев». Кудашов бросит все силы

После поражения в последнем матче московский клуб сделает всё возможное, но соперник снова непростой.

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.25. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент — 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев» 10 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» Уфа (10.01.2023)

На 10 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», который пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Динамо» накануне проверило свои силы с вероятным соперником по плей-офф — нижегородским «Торпедо» (1:3). Увы, домашний матч оказался неудачным. Хозяева вели со счётом 1:0 к 10-й минуте встречи. Однако гости сумели отыграться, после вышли вперёд в концовке. Точку в матче поставил Антон Сизов, забросив в пустые ворота.

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У москвичей впереди ещё один непростой соперник, поэтому долго горевать о поражении не придётся. Команда уже привыкла к пятому месту в турнирной таблице Запада. Хорошо, что ближайший преследователь отстаёт на 10 очков и вряд ли сможет сократить отставание до минимума.

«Салават Юлаев» занимает четвёртое место в Восточной конференции, набрав 61 очко за 48 игр. Накануне клуб в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (2:0), а голы забивали Егор Сучков и Александр Хмелевски. Эта победа стала третьей кряду. Впереди непростой матч с «Динамо».

Тем более что соперники за последние шесть игр одержали по четыре победы и по набранным очкам близки. Плюс история очных встреч насчитывает всего 33 матча, где уфимцы одержали 14 побед, когда у москвичей — 19. Особого преимущества нет, зато две последние встречи проходили в Уфе, где хозяева выиграли (3:2 Б и 2:1). Так что для Алексея Кудашова это шанс поквитаться.

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В Москве гости одержали победы в трёх из пяти последних игр регулярного чемпионата. Потому говорить о серьёзном преимуществе тяжело. Однако в этом сезоне «Динамо» дома выиграло в 15 из 26 матчей, что весьма неплохой показатель. Уфимцам стоит насторожиться. Тем более что за последние пять встреч регулярного сезона в Москве тотал матчей лишь дважды был ниже 4.5 шайбы. С результативностью порядок!

Статистика забитых и пропущенных у «Динамо» 126:105, а у «Салавата Юлаева» же 126:102. Даже здесь соперники близки, что лишь даёт намёк на весьма тяжёлый матч для обеих команд. Моментов соперники создадут достаточно. В этом сомневаться не приходится. Лучший бомбардир москвичей — Джордан Уил с 32 очками в 43 матчах. У уфимцев лучший в атаке — Сергей Шмелёв с 36 очками за 47 встреч.

У Алексея Кудашова наверняка остался неприятный осадок от поражения в последнем матче, и, чтобы поднять дух, нужно выиграть. Можно рассмотреть вариант ставки на то, что «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы, за 2.06. У москвичей неплохой костяк, и они смогут показать дома хороший хоккей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев» 10 января 2023 года

Очень похожие команды по статистике и по общему состоянию. Москвичи дома играют отлично, а последний матч в текущей домашней серии нужно закончить на положительной ноте. Однако уфимцы могут создать проблемы, поэтому попробуем менее рискованный вариант на то, что хозяева не проиграют, через тотал больше.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

Прогноз на матч «Оттава» – «Нэшвилл» с коэффициентом 3.42.

Вайсфельд: успешный старт Марченко в НХЛ не является большой сенсацией.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» с коэффициентом 3.00.

Марченко: я забиваю только по российским праздникам.