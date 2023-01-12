«Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Василевский сохранит спокойствие

В матче с «Коламбусом» голкипер со злости сломал клюшку из-за «привоза» соотечественника. Разгромной победы ему мало.

13 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.62. Успех «Кэнакс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 13 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс» (13.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 13 января состоится целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Амали Арена» в Тампе померяются силами местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» уверенным темпом бронирует себе место в зоне плей-офф. На данный момент она располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Однако отставание «Лайтнинг» от занимающих пятое и шестое места «Рейнджерс» и «Вашингтона» минимально. При этом у них есть несколько матчей в запасе.

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«Молнии» потерпели поражения только в 4 из 14 последних игр НХЛ, причём все на выезде, во встречах с сильными соперниками — «Торонто» (1:4), «Детройтом» (4:7), «Миннесотой» (1:5) и «Виннипегом» (2:4). Также подопечные Джона Купера обыграли в серии послематчевых буллитов «Рейнджерс» (2:1 Б). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы в основное время.

За этот отрезок «Лайтнинг» забросили целых 53 шайбы. В 22 (5+17) из них принял непосредственное участие Никита Кучеров, отметившийся двумя голами и двумя ассистами в последнем матче регулярки с «Коламбусом». Нападающий вышел на чистое третье место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. На данный момент на его счету 59 (16+43) очков в 39 матчах.

Также стоит отметить, что встреча с «Коламбусом» стала для Кучерова 21-й в карьере, в которой он набирает четыре очка. С момента дебюта российского нападающего в лиге только один хоккеист провёл больше матчей с 4+ очками — это капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В активе канадца 30 таких игр.

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«Ванкувер», в свою очередь, в текущем сезоне плетётся в аутсайдерах. На данный момент он располагается на 12-м месте в Западной конференции. Отставание от идущих на 10-й и 11-й строчках «Нэшвилла» и «Колорадо» составляет семь и шесть очков соответственно. Много! И при этом у «Предаторз» и «Эвеланш» есть матч в запасе.

В ближайшем будущем команде из Ванкувера вряд ли удастся сократить отставание. Дело в том, что она в очередной раз угодила в чёрную полосу. За последние шесть матчей в регулярке подопечные Брюса Будро добыли только одну победу — в игре с «Колорадо» (4:2) на домашнем стадионе.

Во всех остальных встречах «Кэнакс» потерпели поражения в основное время и очень много пропустили. За этот отрезок времени в их воротах побывало целых 27 шайб. Сами «косатки» забросили 19, что тоже довольно прилично. В шести из них поучаствовал Бо Хорват. Канадец забросил три шайбы и отдал столько же голевых передач.

Хорват занимает четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 29 заброшенных шайб в 40 встречах. Показатель впечатляющий, но «Ванкуверу», как мы выяснили, старания форварда не сильно помогают. Не исключено, что в будущем он сменит клуб.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 2.12. Пять из семи последних очных встреч заканчивались именно этим исходом. К грядущей встрече «молнии» подходят в гораздо лучшем тонусе, с серией побед, а также с куда более позитивным настроем.

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Хотя в последней игре с «Коламбусом» голкипер команды из Тампы Андрей Василевский остался очень раздосадован тем, что пропустил третью шайбу. Вратарь со злости даже сломал клюшку об штангу. Понять голкипера несложно, ведь из-за этого его великолепная статистика стала немного хуже. К слову, пропустили в том моменте «Лайтнинг» из-за потери Кучерова.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 13 января 2023 года

«Тампа-Бэй» на подъёме. 9 побед в 14 последних матчах в регулярке в основное время говорят сами за себя. Причём ни разу за этот период «молнии» не проиграли на домашнем стадионе. В пяти из семи последних очных встреч они одержали результативные победы. Думаем, угодивший в кризис «Ванкувер» снова проиграет и пропустит. Вряд ли «косаткам» удастся остановить вошедшего во вкус Никиту Кучерова.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь» с коэффициентом 4.20.

Кучеров вернулся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ.

Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Даллас» с коэффициентом 3.90.

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