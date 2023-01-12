СКА — «Динамо» Москва. Ротенберга ждут неприятности

Бело-голубые на пике формы и не проиграют в Санкт-Петербурге.

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.75. Победа москвичей по итогам 60 минут оценивается в 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва 13 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча СКА — «Динамо» Москва получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.45, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва (13.01.2023)

Из пяти встреч, что предлагает календарь КХЛ 13 января, наибольший интерес вызывает матч СКА и московского «Динамо». Хоккеисты скрестят клюшки на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

СКА страдал от возросшего количества травм, но постепенно медицинский штаб команды возвращает в строй лидеров. В последней игре со «Спартаком» на льду появился Захар Бардаков. Его мотивация была запредельной, и хоккеисту удалось забросить шайбу.

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Быстрый гол армейцев выбил из колеи красно-белых. По этой причине матч для СКА сложился довольно удачно. Это оказалось весьма кстати, поскольку текущая игровая форма подопечных Романа Ротенберга вызывает вопросы.

В обороне СКА иногда случаются неоправданные ошибки, которые приводят к пропущенным шайбам. Есть претензии к общекомандной дисциплине. Например, в матче со «Спартаком» армейцы получили восемь малых штрафов. Хозяевам повезло, что с реализацией лишнего у красно-белых большие проблемы.

К чести Ротенберга, он без боязни за результат ставит в состав молодых хоккеистов. Им безусловно не хватает опыта, но с поддержкой главного тренера адаптация в КХЛ проходит гораздо легче. В качестве примера можно привести Святослава Гребенщикова. Он провёл всего две встречи за СКА, но уже забросил победную шайбу в ворота «Спартака».

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СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. По итогам 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ хозяева набрали 80 очков. Стоит отметить отличную и результативную игру нападения — 181 заброшенная шайба. В последних встречах отлично выступает Никита Гусев.

Московское «Динамо» находится в оптимальном игровом тонусе. Подопечные Алексея Кудашова демонстрируют сбалансированный хоккей, что позволило выиграть 8 из 10 последних встреч в регулярном чемпионате.

Бело-голубые воспользовались спадом конкурентов и снова включились в гонку за вторую строчку на Западе. От занимающего это место ЦСКА их отделяет всего три очка. Свои амбиции гости подтвердили в последнем матче, когда уверенно обыграли находящийся на подъёме «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

СКА и московское «Динамо» провели 21 личную встречу. Большое преимущество на стороне хозяев: у армейцев 14 побед, а бело-голубые записали в актив семь выигранных матчей. Разность заброшенных шайб — 51:38 в пользу подопечных Ротенберга.

СКА не полностью отошёл от кризиса и пока действует с провалами, прежде всего в обороне. В составе отсутствуют из-за травм несколько ключевых исполнителей.

«Динамо», напротив, набрало крейсерский ход и за счёт уверенной игры в защите выиграло в трёх из последних четырёх выездных матчей. У подопечных Алексея Кудашова высокие шансы не проиграть СКА в основное время. Перспективно смотрится ставка на победу «Динамо» или ничью за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва 13 января 2023 года

«Динамо» уверенно выступает на выезде и пропустило в гостях меньше всех в Западной конференции (47 шайб). В пользу нашего прогноза история личных встреч — бело-голубые обыграли СКА в Санкт-Петербурге в двух из последних трёх матчей, но за пределами основного времени. Поэтому и сейчас можно рассчитывать на равную игру, которая может завершиться после 60 минут.

Ставка: победа «Динамо» Москва или ничья за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

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