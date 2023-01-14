Чемпионские амбиции Артеты тверды! В ожидании дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал»

15 января состоится матч 20-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24, а успех «Тоттенхэма» оценивается аналитиками в 3.28. Ничья доступна за 3.76.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.15, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.82. На гол «Тоттенхэма» дают коэффициент 1.32, а гол «Арсенала» оценивается в 1.19. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» (15.01.2023)

АПЛ близка к экватору по количеству сыгранных матчей. 20-й тур этого турнира дарит нам ряд интригующих вывесок. Одна из них – лондонское дерби. «Тоттенхэм Хотспур» на своём стадионе принимает лидера чемпионата – «Арсенал».

Из-за многочисленных переносов игр команды подходят к очной встрече с разным количеством сыгранным матчей. «Арсенал» успел принять участие в 17 встречах АПЛ, выиграв в 14 из них. У «Тоттенхэма» на одну игру больше, но на четыре победы меньше.

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Сможет ли «Арсенал» удержать первое место на длинной дистанции чемпионата — является предметом многочисленных обсуждений. Никто уже не сомневается в том, что впервые за семь сезонов «канониры» смогут стать лучшей командой Лондона. Микелю Артете желательно доказать это делом в личной встрече с самым принципиальным соперником.

Последние шесть встреч испанца с «Тоттенхэмом» принесли полярные результаты – три домашних победы с общим счётом 8:3 и три гостевых поражения (1:2, 0:2 и 0:3). Примечательно, что за всё то время, что Артета возглавляет «Арсенал», на посту главного тренера «Тоттенхэма» сменились три специалиста.

Огромный кредит доверия, выданный «ученику Гвардиолы», наконец окупается. Артета пожинает плоды многолетней стройки команды, которая не вращается вокруг одного или двух игроков на поле. У «Арсенала» насчитывается сразу четыре лучших бомбардира с одинаковым показателем в семь забитых мячей во всех турнирах, и никто из них не считается «главной звездой».

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Показательно, что, когда основной центрфорвард «канониров» Габриэл Жезус вернулся с чемпионата мира с тяжёлой травмой, его без потери качества заменил Эдди Нкетиа. На счету молодого англичанина четыре мяча в последних четырёх матчах.

У «Арсенала» были небольшие кадровые проблемы сразу после чемпионата мира, но теперь из основной обоймы Артете не хватает только Жезуса. Это пока не является большой проблемой. Из-за вылета из Кубка лиги у «Арсенала» не такой плотный календарь, как у некоторых других команд. Предстоящий матч станет пятым за три недели.

«Арсенал» отпраздновал Boxing day победой в матче с «Вест Хэмом» (3:1). В канун Нового года был зрелищно обыгран «Брайтон» (4:2). Игра с одним из главных соперников за чемпионство — «Ньюкаслом» — принесла разочаровавшую нулевую ничью.

«Тоттенхэм» также готовится к дерби после победы в Кубке Англии. Матч с «Портсмутом» (1:0) вышел сложным, но стоит учесть, что Антонио Конте выпустил в старте только двух игроков основы – Сон Хын Мина и Гарри Кейна. Англичанин в итоге и стал автором единственного гола.

«Шпоры» не сразу ожили после чемпионата мира. В первых двух матчах после паузы было набрано только одно очко. Всё тот же Гарри Кейн спас ничью с «Брентфордом» (2:2), но потом потерялся вместе со всей командой в домашнем матче с «Астон Виллой» (0:2).

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Только игра с «Кристал Пэлас» (4:0) явила миру «Тоттенхэм» в его классическом понимании – доминирующий, атакующий и раскрывающий лучшие качества лидеров. Однако сложно будет ожидать подобного перформанса от матча с «Арсеналом», находящимся в столь хорошей форме. Ставка на победу гостей оценивается коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» 15 января 2023 года

Микель Артета завершил строительство команды мечты и лидирует в чемпионате с комфортным отрывом. В то же время возглавляющему «шпор» Антонио Конте ещё предстоит много работы, чтобы стабилизировать состав и результаты. Сейчас для Артеты настал лучший момент, чтобы с четвёртой попытки выиграть на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

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Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

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