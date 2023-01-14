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«Тоттенхэм» — «Арсенал», ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года, по какому каналу покажут, во сколько начало, прогнозы

Чемпионские амбиции Артеты тверды! В ожидании дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Антон Мартысевич
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ
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«Канониры» будут прочно защищать свои позиции, даже в таких серьёзных матчах.

15 января состоится матч 20-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24, а успех «Тоттенхэма» оценивается аналитиками в 3.28. Ничья доступна за 3.76.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.15, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.82. На гол «Тоттенхэма» дают коэффициент 1.32, а гол «Арсенала» оценивается в 1.19. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» (15.01.2023)

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
15 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон

АПЛ близка к экватору по количеству сыгранных матчей. 20-й тур этого турнира дарит нам ряд интригующих вывесок. Одна из них – лондонское дерби. «Тоттенхэм Хотспур» на своём стадионе принимает лидера чемпионата – «Арсенал».

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Из-за многочисленных переносов игр команды подходят к очной встрече с разным количеством сыгранным матчей. «Арсенал» успел принять участие в 17 встречах АПЛ, выиграв в 14 из них. У «Тоттенхэма» на одну игру больше, но на четыре победы меньше.

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Сможет ли «Арсенал» удержать первое место на длинной дистанции чемпионата — является предметом многочисленных обсуждений. Никто уже не сомневается в том, что впервые за семь сезонов «канониры» смогут стать лучшей командой Лондона. Микелю Артете желательно доказать это делом в личной встрече с самым принципиальным соперником.

Последние шесть встреч испанца с «Тоттенхэмом» принесли полярные результаты – три домашних победы с общим счётом 8:3 и три гостевых поражения (1:2, 0:2 и 0:3). Примечательно, что за всё то время, что Артета возглавляет «Арсенал», на посту главного тренера «Тоттенхэма» сменились три специалиста.

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Огромный кредит доверия, выданный «ученику Гвардиолы», наконец окупается. Артета пожинает плоды многолетней стройки команды, которая не вращается вокруг одного или двух игроков на поле. У «Арсенала» насчитывается сразу четыре лучших бомбардира с одинаковым показателем в семь забитых мячей во всех турнирах, и никто из них не считается «главной звездой».

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Показательно, что, когда основной центрфорвард «канониров» Габриэл Жезус вернулся с чемпионата мира с тяжёлой травмой, его без потери качества заменил Эдди Нкетиа. На счету молодого англичанина четыре мяча в последних четырёх матчах.

У «Арсенала» были небольшие кадровые проблемы сразу после чемпионата мира, но теперь из основной обоймы Артете не хватает только Жезуса. Это пока не является большой проблемой. Из-за вылета из Кубка лиги у «Арсенала» не такой плотный календарь, как у некоторых других команд. Предстоящий матч станет пятым за три недели.

«Арсенал» отпраздновал Boxing day победой в матче с «Вест Хэмом» (3:1). В канун Нового года был зрелищно обыгран «Брайтон» (4:2). Игра с одним из главных соперников за чемпионство — «Ньюкаслом» — принесла разочаровавшую нулевую ничью.

«Тоттенхэм» также готовится к дерби после победы в Кубке Англии. Матч с «Портсмутом» (1:0) вышел сложным, но стоит учесть, что Антонио Конте выпустил в старте только двух игроков основы – Сон Хын Мина и Гарри Кейна. Англичанин в итоге и стал автором единственного гола.

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«Шпоры» не сразу ожили после чемпионата мира. В первых двух матчах после паузы было набрано только одно очко. Всё тот же Гарри Кейн спас ничью с «Брентфордом» (2:2), но потом потерялся вместе со всей командой в домашнем матче с «Астон Виллой» (0:2).

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Только игра с «Кристал Пэлас» (4:0) явила миру «Тоттенхэм» в его классическом понимании – доминирующий, атакующий и раскрывающий лучшие качества лидеров. Однако сложно будет ожидать подобного перформанса от матча с «Арсеналом», находящимся в столь хорошей форме. Ставка на победу гостей оценивается коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» 15 января 2023 года

Микель Артета завершил строительство команды мечты и лидирует в чемпионате с комфортным отрывом. В то же время возглавляющему «шпор» Антонио Конте ещё предстоит много работы, чтобы стабилизировать состав и результаты. Сейчас для Артеты настал лучший момент, чтобы с четвёртой попытки выиграть на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

Хави: я восхищаюсь Анчелотти и несколькими футболистами «Реала».

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

Кади Боржес подписал с «Краснодаром» контракт до 2026 года.

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Заглавное фото: Catherine Ivill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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