Маркос Гирон — Даниил Медведев. Россиянин будет чувствовать себя как дома

Потеря звания первой ракетки мира ещё ни о чём не говорит. Даня поборется за звание чемпиона, тем более ему нравится в Австралии.

16 января Маркос Гирон и Даниил Медведев сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 12:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Медведева, коэффициент на его победу составляет 1.03. На Гирона можно поставить в букмекерских конторах за 12.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Маркос Гирон — Даниил Медведев 16 января 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Открытого чемпионата Австралии Маркос Гирон — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 2.00, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.75. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 7.30.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга Australian Open Маркос Гирон — Даниил Медведев (16.01.2023)

Стартует 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На 16 января запланировано 32 матча первого круга турнира. В одном из них померяются силами Маркос Гирон и Даниил Медведев. История очных встреч насчитывает всего один матч. Победу в нём одержал россиянин (6:4, 6:4).

Минувший сезон Даниил закончил, по собственным меркам, не лучшим образом. Сначала он вылетел из US Open, уступив в матче четвёртого круга Нику Кирьосу. Затем на Итоговом чемпионате АТР спортсмен не сумел даже выйти из группы, уступив во всех трёх турах. Вследствие этого он лишился звания как первой ракетки мира, так и России.

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С другой стороны, во всех этих встречах у Медведева были крайне неудобные соперники. С турнирной сеткой в Открытом чемпионате Австралии ему повезло куда больше. До финала россиянин точно не сыграет с Ником Кирьосом и 21-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.

До полуфинала проблемы у Даниила могут возникнуть, пожалуй, лишь с Хубертом Хуркачем (в четвёртом круге) и Рафаэлем Надалем (в четвертьфинале). Также способен доставить хлопот пребывающий на подъёме Себастьян Корда (в третьем раунде). В остальном сопоставимых по уровню и мастерству соперников у Медведева в первой половине розыгрыша турнира нет.

Следовательно, у Даниила есть время набрать форму. К слову, этот сезон он начал довольно неплохо. Теннисист без каких-либо трудностей дошёл до финала выставочного турнира в Эр-Рияде, обыграв на предыдущих стадиях Александра Зверева и Стэна Вавринку. В решающем матче он уступил в упорной борьбе Тейлору Фритцу (6:7, 6:7).

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Также Медведев добрался до полуфинала Аделаиды-1. На предыдущих стадиях он одержал уверенные победы в матчах с Лоренцо Сонего, Миомиром Кецмановичем и Кареном Хачановым. Дальше не пустил Новак Джокович. Маркос Гирон выступил в данном турнире далеко не так успешно, как Даниил.

Американский спортсмен вылетел уже во втором круге, уступив 23-летнему австралийскому квалифаеру с русскими корнями Алексею Попырину (6:4, 4:6, 3:6). Не лучшим образом он недавно сыграл и в турнире категории АТР-250 в Окленде. Дошёл до четвертьфинала, где уступил Кэмерону Норри (1:6, 6:7, 6:2).

Шансов пройти дальше первого круга в Открытом чемпионате Австралии у Гирона практически нет. Вопрос в другом — сможет ли он навязать упорную борьбу Медведеву? Тоже вряд ли. Ни в одном из минувших розыгрышей мэйджоров теннисисту из США не удалось пробраться дальше матчей второго круга.

Из Australian Open – 2022 Маркос выбыл, без шансов уступив в игре первого же раунда с Рафаэлем Надалем (1:6, 4:6, 2:6). На «Ролан Гаррос» он выступил ещё хуже — потерпел разгромное поражение во встрече первого круга с Григором Димитровым (1:6, 1:6, 1:6). На Уимблдоне Гирон добрался до второго круга, где без борьбы проиграл в матче с Алексом Молчаном (3:6, 2:6, 4:6).

Ну и, наконец, американец провалился на US Open, уступив в матче первого круга соотечественнику Фрэнсису Тиафо (6:7, 4:7, 3:6). Думается, в грядущем матче он потерпит очередное фиаско. Поставить на победу Даниила Медведева и тотал меньше 30.5 гейма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

В последних двух розыгрышах Открытого чемпионата Австралии Даниил доходил до финалов. В позапрошлом году он уступил в решающей встрече Новаку Джоковичу, а в минувшем проиграл в пятисетовом матче Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). К Australian Open – 2023 россиянин подходит в качестве одного из главных фаворитов.

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В одном из последних интервью Медведев порадовался тому, что люди считают его одним из фаворитов на победу в турнире. Также он напомнил, что для этого ему приходится очень много работать и трудиться. Также россиянин отметил, что в Австралии чувствует себя как дома и рад приезжать сюда как можно чаще. Что ж, обычно домашняя обстановка помогает выигрывать!

Прогноз и ставка на матч Australian Open Маркос Гирон — Даниил Медведев 16 января 2023 года

Гирон крайне неудачно сыграл на турнирах ТБШ в прошлом году. Результаты выступлений Маркоса в текущем сезоне добавляют сомнений. Думается, Даниил без серьёзных проблем обыграет американца. В очной встрече он одержал уверенную победу. В конце концов, Медведев является одним из главных претендентов на титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии. В последних двух розыгрышах мэйджора он был очень близок к успеху.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал меньше 30.5 гейма за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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