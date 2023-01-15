«Ак Барс» — «Адмирал». Билялетдинов искупит вину

16 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.61. На победу команды из Владивостока эксперты предлагают коэффициент — 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 16 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Адмирал» Владивосток (16.01.2023)

Январь подходит к экватору, а в Континентальной хоккейной лиге борьба за места в плей-офф набирает градус. На 16 января запланировано четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Ак Барс» после смены тренера идёт очень даже неплохо. Лишь одно поражение в шести последних играх. Накануне дома казанцы уступили «Сибири» (3:4 ОТ). Хотя и вели к 51-й минуте со счётом 3:1, но гости сумели перевести матч в овертайм, где точку поставил Александр Шаров из «Сибири». Неприятное поражение для хозяев, но одно очко забрали. Причиной поражения Зинэтула назвал всё вместе, отметив и плохую дисциплину, но вратаря ругать не стал.

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Сейчас «Ак Барс» находится на шестой строчке Восточной конференции, набрав 60 очков за 50 встреч. Однако в спину дышит «Адмирал» с 59 очками за 51 игру. Дальневосточный клуб в этом сезоне впечатляет. Зинэтуле Билялетдинову придётся непросто. У соперника в составе хватает легионеров, за счёт чего клуб в этом сезоне забрался в зону плей-офф.

При этом дальневосточники одержали победы всего в двух из шести последних игр. накануне «Адмирал» уступил «Салавату Юлаеву» (0:2). Гости проигрывали по ходу матча всего в одну шайбу, пропустив вторую в пустые ворота в конце встречи. Матч получился вязким, с большим количеством борьбы. Это в духе «моряков» в этом сезоне.

До этого Леонид Тамбиев в гостях обыграл «Металлург» (2:1 Б). Команда уступала по ходу встречи со счётом 0:1, но в концовке Павел Шэн распечатал ворота хозяев, а в серии буллитов Даниил Гутик из «Адмирала» поставил точку. Как видно, дальневосточный клуб не играет открыто, зачастую матчи получаются низовыми.

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«Ак Барсу» такой соперник неприятен не только игровой манерой, но и положением в турнирной таблице. Однако у гостей это будет третий выездной матч, и после игры с «Салаватом Юлаевым» Леонид Тамбиев указал на то, что не хватило свежести, быстроты и резкости.

История очных игр насчитывает всего 17 встреч, где у «Ак Барса» было 12 побед, когда у «Адмирала» лишь пять. При этом во всех шести последних играх в Казани побеждали хозяева, но две последние встречи закончились в основное время ничейным результатом. Пусть эксперты уверены в победе хозяев, но гости – непростой соперник в этом сезоне, могут удивить.

К тому же «Ак Барс» не прочь поиграть в более закрытый хоккей, что неоднократно доказывал в последних матчах, Потому мы бы пока не брали вариант с победой хозяев в основное время. Пусть в обойме Билялетдинова есть Радулов с Войновым и Шипачёвым, но в последней игре это им не помогло.

Зато вариант ставки на то, что «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02, смотрится вполне неплохо. Гости могут уже быть не такими свежими после двух выездов, но всё равно представляют опасность. Не зря же клуб является одним из самых больших в КХЛ по количеству легионеров. Конкуренцию составить звёздам казанцев они могут сполна.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 16 января 2023 года

Подопечные Тамбиева любят вязкий, закрытый хоккей, с низовым тоталом, умея перетерпеть соперника. У казанцев пошли победы, но зачастую не такие результативные, как хотелось бы. Плюс последние две очные встречи в Казани закончились в основное время ничейным результатом. Гости же хороши, но физически устали, потому вариант на то, что казанцы не проиграют и тотал будет меньше, здесь оптимален.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 4.86.

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Прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.08.

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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал» с коэффициентом 2.98.