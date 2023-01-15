Андрей Рублёв — Доминик Тим. Австрийца даже жалко

17 января пройдёт матч первого круга Australian Open Андрей Рублёв — Доминик Тим. Начало — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Рублёву, коэффициент на его победу составляет 1.28. На победу Тима можно поставить в букмекерских конторах за 3.68.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го круга Australian Open Андрей Рублёв — Доминик Тим 17 января 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Australian Open Андрей Рублёв — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 35.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.15. Ставку на три сета в матче можно сделать с коэффициентом 2.27.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга Australian Open Андрей Рублёв — Доминик Тим (17.01.2023)

Из всех россиян, которые выступят на Australian Open, наивысшую строчку в рейтинге занимает Андрей Рублёв. Сейчас он на шестом месте, логично, что именно к нему будет приковано немало внимания. Первым соперником Андрея станет опытный австриец Доминик Тим. Он сейчас на 99-й строчке рейтинга, но постепенно набирает обороты после простоя и улучшает свои позиции.

После отказа от участия в Уимблдоне летом Тим спустился в четвёртую сотню рейтинга и с тех пор навёрстывает упущенное. Явный прогресс, плюс огромный опыт за плечами Тима говорят о том, что не стоит его недооценивать. Австриец к концу осени набрал хорошую форму и добирался до полуфинала турниров в Хихоне и Антверпене, но потом опять забуксовал, слабо выступив в Вене и Эр-Рияде.

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Там же, в Эр-Рияде, Тим и Рублёв пересеклись в парном разряде, безуспешно для австрийца. Он в компании с Александром Зверевым проиграл Рублёву и Берреттини (3:6, 6:7). Квалификацию на турнир в Аделаиде Тим не прошёл, его обыграл Квон Сон У (6:4, 6:1). Неудивительно, что с такими последними результатами, да ещё и на харде, который австриец не очень любит, он идёт андердогом у экспертов.

Для Рублёва 2022 год был одним из самых успешных в карьере. Он взял четыре титула: в Марселе, Дубае, Белграде и Хихоне. В последнем по пути к титулу Андрей пересекался с Тимом в полуфинале и прошёл его без особых проблем (6:4, 6:4). В финале того турнира был обыгран Себастьян Корда, ещё увереннее, чем Тим (6:2, 6:3).

Можно назвать успешным выступление Андрея на Итоговом чемпионате АТР. Там Рублёв попал в группу к Медведеву, Джоковичу и Циципасу. В такой компании Андрей не спасовал, обыграл соотечественника (6:7, 6:3, 7:6), а потом грека (3:6, 6:3, 6:2).

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Оба на тот момент находились в рейтинге выше Рублёва. Не справился он только с Джоковичем, который вынес Андрея без особых шансов, и Каспером Руудом, провернувшим такой же трюк в полуфинале. Норвежец выиграл (6:2, 6:4).

Начало года для Рублёва не задалось. Он проиграл сначала в матче с Роберто Баутиста-Агутом (6:4, 3:6, 4:6), а потом и с Танаси Коккинакисом, который находится в хвосте первой сотни рейтинга (4:6, 6:3, 3:6). Сложилось впечатление, что Рублёв либо не хотел слишком напрягаться перед Australian Open, либо просто растерял оптимальную форму.

Даже такие результаты Андрея смотрятся выгоднее на фоне Тима. Расклад сил в этой паре в последние годы предельно ясен. Четыре последних матча остались за Рублёвым, а Тим в последний раз побеждал в матчах с Андреем ещё в 2020 году, причём на грунте, а не на харде.

Прогноз и ставка на матч 1-го круга Australian Open Андрей Рублёв — Доминик Тим 17 января 2023 года

В последних трёх матчах между Рублёвым и Тимом россиянин не отдал австрийцу ни одного сета. В этот раз выиграть Рублёву будет сложнее, ведь Доминик сможет создать ему проблемы, так как за минувший год он упорно поработал над возвращением былой формы. При этом даже взять даже один сет Тиму будет сложно, как ни крути, а хард для него не самое удобное покрытие.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал меньше 3.5 сета за 2.73.

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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