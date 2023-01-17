«Милан» — «Интер». В гостях у Роналду скучно не бывает

18 января состоится матч за Суперкубок Италии «Милан» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительный перевес подопечным Индзаги. Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55, а победа «Милана» оценена в 2.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Интер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.04. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» (18.01.2023)

Матч за Суперкубок Италии «Милан» — «Интер» состоится 18 января в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд». Начало — в 22:00 мск. Сможет ли команда Симоне Индзаги защитить титул? Разбираемся вместе.

«Милан» за 18 туров Серии А набрал 38 очков. Красно-чёрные выиграли 11 матчей и в пяти встречах сыграли вничью. Поражения клуб потерпел в матчах с «Наполи» (1:2) и «Торино» (тоже 1:2). Отставание от лидера составляет девять очков. Благодаря трудам Стефано Пиоли команда продолжает прогрессировать и демонстрировать содержательный позиционно-комбинационный футбол.

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Рафаэл Леау с партнёрами по команде эффективны в атаке. За 18 игр они забили 35 голов, в 13 из которых поучаствовал 23-летний португальский нападающий. Он записал на свой счёт восемь мячей и пять ассистов. На ЧМ-2022 в Катаре португалец забил два гола. После возобновления Серии А Леау по итогам трёх матчей записал на свой счёт два мяча и один ассист.

«Россонери» не впечатляют качеством игры в защите. В первую очередь подводит команду слабая игра Чиприана Тэтэрушану в воротах. Мик Меньян всё ещё находится в лазарете, а его румынский коллега плохо справляется с ударами. За 11 матчей в чемпионате Италии он пропустил 12 голов и лишь дважды сохранил ворота на замке, совершив 28 сейвов.

«Интер» неубедительно начал сезон, но со второй половины осени заметно прибавил. За последние 15 официальных матчей команда Симоне Индзаги потерпела поражения только в матчах с «Ювентусом» (0:2) в рамках чемпионата Италии и «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов. Также чёрно-синие сыграли вничью с «Монцей» (2:2) в Серии А и «Барселоной» (3:3) в ЛЧ. Все четыре осечки пришлись на выездные матчи.

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По итогам 18 туров «Интер» с 37 очками в активе расположился на четвёртой строчке. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет десять очков, Примечательно, что подопечные Симоне Индзаги после перерыва обыграли «Наполи» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко.

«Интер» в последние месяцы является одной из наиболее стабильных команд Серии А, но при этом не отличаются надёжностью в обороне. Среди команд из верхней части турнирной таблицы чёрно-синие на пару с «Фиорентиной» пропустили больше всех — 24 мяча. Футболисты ударно играют в атаке и нивелируют проблемы в обороне. Команда Индзаги за 18 игр чемпионата Италии забила 38 голов.

«Интер» подходит ко встрече в сравнительно лучших игровых кондициях. Симоне Индзаги с подопечными преодолел кризис и набрал ход. «Змеи» благодаря феноменальной игре атакующей связки Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса демонстрируют хорошую игру в атаке. Слабая же защита является поводом для головной боли.

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне, мы бы присмотрелись к ставке тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Примечательно, что встреча пройдёт на стадионе действующего клуба Криштиану Роналду. Заглянет ли футболист посмотреть на миланское дерби и повидать знакомых? Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» уже показал весёлый футбол с голами здесь. Теперь на очереди Италия.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

«Интер» и «Милан» на двоих забили 73 мяча за 36 матчей Серии А. Они лишь три раза покинули поле без гола, а в последнее время часто забивают более двух мячей. Отсюда вырисовывается ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Она сыграла в 8 из 10 последних очных встреч.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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Прогноз на матч «Милан» — «Интер» с коэффициентом 2.00.