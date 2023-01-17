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«Милан» — «Интер», прогноз на матч Суперкубка Италии 18 января 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Милан» — «Интер». В гостях у Роналду скучно не бывает
Александр Ничипорук
«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Суперкубка
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18 января состоится матч за Суперкубок Италии «Милан» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительный перевес подопечным Индзаги. Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55, а победа «Милана» оценена в 2.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Интер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.04. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» (18.01.2023)

Суперкубок Италии. Финал
18 января 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан

Матч за Суперкубок Италии «Милан» — «Интер» состоится 18 января в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд». Начало — в 22:00 мск. Сможет ли команда Симоне Индзаги защитить титул? Разбираемся вместе.

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«Милан» за 18 туров Серии А набрал 38 очков. Красно-чёрные выиграли 11 матчей и в пяти встречах сыграли вничью. Поражения клуб потерпел в матчах с «Наполи» (1:2) и «Торино» (тоже 1:2). Отставание от лидера составляет девять очков. Благодаря трудам Стефано Пиоли команда продолжает прогрессировать и демонстрировать содержательный позиционно-комбинационный футбол.

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Рафаэл Леау с партнёрами по команде эффективны в атаке. За 18 игр они забили 35 голов, в 13 из которых поучаствовал 23-летний португальский нападающий. Он записал на свой счёт восемь мячей и пять ассистов. На ЧМ-2022 в Катаре португалец забил два гола. После возобновления Серии А Леау по итогам трёх матчей записал на свой счёт два мяча и один ассист.

«Россонери» не впечатляют качеством игры в защите. В первую очередь подводит команду слабая игра Чиприана Тэтэрушану в воротах. Мик Меньян всё ещё находится в лазарете, а его румынский коллега плохо справляется с ударами. За 11 матчей в чемпионате Италии он пропустил 12 голов и лишь дважды сохранил ворота на замке, совершив 28 сейвов.

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«Интер» неубедительно начал сезон, но со второй половины осени заметно прибавил. За последние 15 официальных матчей команда Симоне Индзаги потерпела поражения только в матчах с «Ювентусом» (0:2) в рамках чемпионата Италии и «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов. Также чёрно-синие сыграли вничью с «Монцей» (2:2) в Серии А и «Барселоной» (3:3) в ЛЧ. Все четыре осечки пришлись на выездные матчи.

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По итогам 18 туров «Интер» с 37 очками в активе расположился на четвёртой строчке. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет десять очков, Примечательно, что подопечные Симоне Индзаги после перерыва обыграли «Наполи» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко.

«Интер» в последние месяцы является одной из наиболее стабильных команд Серии А, но при этом не отличаются надёжностью в обороне. Среди команд из верхней части турнирной таблицы чёрно-синие на пару с «Фиорентиной» пропустили больше всех — 24 мяча. Футболисты ударно играют в атаке и нивелируют проблемы в обороне. Команда Индзаги за 18 игр чемпионата Италии забила 38 голов.

«Интер» подходит ко встрече в сравнительно лучших игровых кондициях. Симоне Индзаги с подопечными преодолел кризис и набрал ход. «Змеи» благодаря феноменальной игре атакующей связки Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса демонстрируют хорошую игру в атаке. Слабая же защита является поводом для головной боли.

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Учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне, мы бы присмотрелись к ставке тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Примечательно, что встреча пройдёт на стадионе действующего клуба Криштиану Роналду. Заглянет ли футболист посмотреть на миланское дерби и повидать знакомых? Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» уже показал весёлый футбол с голами здесь. Теперь на очереди Италия.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

«Интер» и «Милан» на двоих забили 73 мяча за 36 матчей Серии А. Они лишь три раза покинули поле без гола, а в последнее время часто забивают более двух мячей. Отсюда вырисовывается ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Она сыграла в 8 из 10 последних очных встреч.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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Прогноз на матч «Милан» — «Интер» с коэффициентом 2.00.

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Заглавное фото: Marco Luzzani/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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