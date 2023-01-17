Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд. Испанец растянет удовольствие

Даже нелюбимое покрытие и неудачные мячи не помешают Королю грунта пройти в следующий круг, но это не лёгкая прогулка!

18 января состоится матч Australian Open Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд. Начало не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом Надаля: поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.08. Победа американца оценивается в 7.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд 18 января 2023 года

Букмекеры дают равные коэффициенты на то, что матч Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд продлится больше и меньше 29.5 гейма — 1.85. Заключить пари на то, что испанец выиграет со счётом 3:0, можно за 1.44.

Анализ и прогноз на матч Australian Open Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд (18.01.2023)

Во втором круге Australian Open фаворит турнира Рафаэль Надаль получил в соперники американского теннисиста Маккензи Макдональда. Начало матча 18 января не ранее 3:00 мск.

В стартовый игровой день на турнире внимание болельщиков было приковано к матчу Рафаэля Надаля. Король грунта перед началом первого в сезоне чемпионата «Большого шлема» жёстко раскритиковал мячи, которые предоставили организаторы. Ему не понравились отскок от харда и потеря упругости после нескольких ударов.

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Тем не менее с первым соперником испанец справился, хотя и не без проблем. Джек Дрэйпер уверенно выступает на харде, но это ему не помогло. Британский теннисист оказал фавориту достойное сопротивление. Рафаэлю пришлось переключаться с эконом-режима на свой максимум.

Уже в первом сете Дрэйпер доказал, что находится в отличных кондициях и игровом тонусе. Он тянулся за каждой подачей Надаля и действовал на предельной скорости, резонно полагая, что это единственный путь к успеху.

Король грунта действительно долго раскачивался и, как следствие, после выигранного первого сета со счётом 7:5 уступил во втором практически без борьбы (2:6). Во время перерыва испанец сумел мотивировать себя и вернулся на корт с горящими глазами.

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Повысив темп и агрессивно разыгрывая мячи, Надаль немедленно получил преимущество над соперником. Дрэйпер старался переломить неудачный сценарий встречи, но Рафа был безжалостен. 6:4, 6:1 — и с общим счётом по сетам 3-1 во второй круг проходит испанец.

Надаль традиционно набирал форму перед Australian Open через участие в выставочных турнирах. Удачным его выступление назвать нельзя. Рафаэль уступил с одинаковым счётом 1-2 британцу Кэмерону Норри (6:3, 3:6, 4:6) и австралийцу де Минору (6:3, 1:6, 5:7).

Аналогично спланировал подготовку к АО и Маккензи Макдональд. Американец принял участие в турнирах Аделаида-1 и Аделаида-2. Он провёл в каждом по два матча, зачехлив ракетку во втором круге.

До этой же стадии добрался Маккензи на прошлогоднем Australian Open. Его соперником оказался россиянин Карацев, который одержал победу в четырёх сетах. В первом круге текущего турнира Макдональд обыграл Накасиму со счётом 3-2. Теннисистам понадобилось чуть более четырёх часов, чтобы выявить сильнейшего.

Рафаэль Надаль и Маккензи Макдональд провели один очный матч. Они встретились на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Победу одержал испанец со счётом 3-0 (6:1, 6:0, 6:3).

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Надаль пока не обрёл оптимальные кондиции, что стало ясно уже по ходу встречи первого круга. В критический момент он, конечно же, прибавил в скорости и ошеломил соперника. Макдональд хорошо потренировался в первом матче турнира и окажет достойное сопротивление фавориту. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 29.5 гейма за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд 18 января 2023 года

В итоговой победе Надаля по большому счёту сомнений нет. Класс испанца несоизмеримо выше, но Макдональд теннисист с характером и будет цепляться за каждый мяч, особенно на своей подаче. Весьма вероятно, что для победы Королю грунта понадобится минимум 30 геймов.

Ставка: тотал больше 29.5 гейма за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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