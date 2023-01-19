«Аризона» — «Вашингтон». Овечкин наверстает упущенное

20 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Вашингтон». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех «Койотс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона» — «Вашингтон» 20 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аризона» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» (20.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 20 января состоится целых 13 встреч. В одной из них на стадионе «Маллет-Арена» в городе Темпе, штат Аризона, местная «Аризона Койотс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

Как и в прошлом сезоне «Аризона» выступает в роли одного из главных аутсайдеров. На данный момент, она располагается на 29-й строчке в сводной таблице НХЛ. Шансов на попадание в плей-офф у подопечных Андре Туриньи практически нет. Мотивации и ресурсов тоже немного.

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«Койотс» выиграли только в 1 из 10 последних матчей. Во всех остальных встречах они терпели поражения в основное время, в частности, в игре с идущим на предпоследнем месте «Чикаго» (0:2). Также команда уступила на домашней арене во встречах с другими андердогами — «Сан-Хосе» (2:4) и «Оттавой» (3:5).

Победу подопечные Туриньи одержали в последнем матче регулярки. Однако результат вряд ли поспособствует их моральному подъёму и уж тем более выходу из кризиса. Дело в том, что в соперниках у «Аризоны» был располагающийся в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции «Детройт».

При этом «Ред Уингз» смотрелись в разы предпочтительнее «Койотс». Они владели инициативой практически весь матч, а также нанесли почти в два раза больше бросков. «Детройту» попросту не хватило мастерства реализации и везения. В конце концов, проиграл он лишь в серии послематчевых буллитов (4:5 Б), а ведь встреча проходила в Аризоне.

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«Вашингтон», в свою очередь, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В то же время относительно недавно у «столичных» увеличилась глубина состава — оправились от повреждений Никлас Бекстрём и Том Уилсон.

Питер Лавиолетт предоставляет Бекстрёму и Уилсону много игрового времени, чтобы они как можно скорее набрали форму. Однако пребывавшие половину текущего сезона в лазарете хоккеисты всё ещё находятся в плохом тонусе и играют со знаком «минус». Отчасти из-за этого «Кэпиталз» добыли плохие результаты в последних пяти матчах.

Сначала «столичные» с трудом выиграли у замыкающего сводную таблицу НХЛ «Коламбуса» (1:0) и дважды уступили «Филадельфии» (3:5 и 1:3). Затем они одержали волевую победу во встрече с «Айлендерс» (4:3 ОТ), отыгравшись с 0:3, а также потерпели поражение в матче с «Миннесотой» (2:4).

С другой стороны, и «Филадельфия», и «Миннесота», сейчас на подъёме. Тем любопытнее, что в играх с этими командами отметился результативными действиями Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» находится в великолепном расположении духа и один за другим покоряет рекорды, шаг за шагом приближаясь к Уэйну Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

В последней игре с «Миннесотой» Овечкин отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-м месте в списке лучших бомбардиров лиги Стэна Микиты до пяти очков. Сейчас на счету россиянина 1462 (810+652) очка в 1321 сыгранном матче за карьеру в НХЛ.

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Велика вероятность, что в предстоящем матче 37-летний нападающий вновь порадует результативностью, а его команда одержит победу в основное время. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Пожалуй, капитану «Вашингтона» вполне по силам вернуть своему клубу стабильность.

В ранее упомянутой встрече с «Айлендерс», при счёте 0:3, Овечкин провёл сокрушительный и в то же время чистый силовой приём на нападающем «островитян» Жан-Габриэле Пажо. Возможно, именно этот момент стал переломным. После него «Кэпиталз» включились и совершили потрясающий камбэк.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Аризона» — «Вашингтон» 20 января 2023 года

«Аризона» располагается в самом низу сводной таблицы НХЛ. К игре с «Вашингтоном» она подходит в роли явного аутсайдера, с поражениями в основное время в 9 из 10 последних матчей. Безусловно, «Кэпиталз» добыли не лучшие результаты на последнем отрезке сезона. Однако на дистанции у них показатели куда лучше, равно как и глубина состава. Плюс в отличной форме пребывает Овечкин. Да и Бекстрёму с Уилсоном пора бы начать навёрстывать упущенное.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

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