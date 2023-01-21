«Вегас» — «Вашингтон». Овечкин нарушит тишину

По голам Александра уже соскучились, а матч с таким сильным соперником — это хорошая возможность перестать молчать.

22 января состоится матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.46, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.60. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» 22 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 12.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» (22.01.2023)

22 января в Национальной хоккейной лиге состоится большое количество матчей регулярного чемпионата. В одном из них на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайс, штат Невада, местный «Вегас Голден Найтс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

«Вегас» в этом сезоне замахнулся очень высоко и даже побил в декабре рекорд, имея почти 59% побед в первых 400 матчах лиги. Клуб ещё недавно был лидером Западной конференции, но сейчас опустился на четвёртую строчку, набрав 58 очков за 46 игр. Отставание от лидирующего «Далласа» всего три очка.

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Накануне клуб проиграл в матче с «Детройтом» (2:3). Это поражение стало третьим кряду. Райлли Смит отметился ассистентским дублем, а Алекс Пьетранджело и Вильям Карлссон забросили по шайбе. Однако этого оказалось недостаточно. Кажется «золотые рыцари» уже не так хороши, по-крайней мере спад у команды заметен.

«Вашингтон» накануне без особых проблем обыграл «Аризону» (4:0). Дилан Строум отметился дублем, Евгений Кузнецов дважды ассистировал при взятии ворот, как и Дмитрий Орлов. Недавно вернувшиеся Том Уилсон и Никлас Бекстрём также отметились результативными передачами.

Соперником был один из аутсайдеров лиги, поэтому в таком исходе сомневаться было трудно. «Столичные» с началом года начали буксовать и возвращение лидеров в состав пока затягивается — им ещё нужно время на восстановление былой формы. Требовать от них резкого скачка тоже не стоит. Александр Овечкин снова молчит. В последнем матче с «Уайлд» он отдал две передачи, но многие ждут голов!

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Радостно за Дарси Кемпера, который отметился пятым шат-аутом в сезоне, но «Вашингтон» пока идёт на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 56 очков за 48 игр. Отставание от шестой строчки — одно очко. Положение некритичное, но расслабляться не стоит. Впереди непростой матч с «Вегасом».

История очных матчей насчитывает всего 14 игр, при этом у «Вашингтона» было шесть побед, при восьми у «Вегаса». Особого преимущества у хозяев нет, но в Парадайсе у «Кэпс» не было побед за четыре последних встречи регулярного чемпионата. Для Питера Лавиолетта это не самые приятные цифры. Радует одно, сейчас «рыцари» не в самой лучшей форме, играть с ними можно.

При этом, «Вегаса» дома одержал победы в 13 из 26 матчей, а «Вашингтон» дома выиграл в 12 из 24 встреч. С результативностью порядок, у «Кэпс» разность шайб 154:133, у «Вегаса» 149:133. Даже здесь соперники очень схожи.

Эта встреча обещает подарить большое количество эмоций и борьбы, вряд ли соперники будут играть в закрытый хоккей. Мы бы проверили вариант на тотал больше 5.5 шайбы за 1.75. У команд есть кому забивать, да и очные встречи зачастую полны моментов. Плюс ждём голов от Александра Овечкина.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» 22 января 2023 года.

«Вашингтон» без проблем разбирается с аутсайдерами лиги, но не может похвастаться хорошей серией игр с начала года. «Вегас» захворал и идёт на серии из поражений в трёх матчах. С результативностью порядок, есть кому забрасывать. Командам пора утолить голод, в очных встречах зачастую играли с высоким тоталом.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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