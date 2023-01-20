«Динамо» — ЦСКА. Фёдоров продолжит раздражать СКА

Московские армейцы преследуют петербуржских, ведь вопрос о первом месте решён не до конца.

21 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» оценены в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.47. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА (21.01.2023)

21 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. В одной из них на льду стадиона «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. В текущем розыгрыше КХЛ армейцы выиграли в двух личных встречах из трёх. Смогут ли бело-голубые восстановить паритет?

«Динамо» заметно прибавило в последнее время и воспользовалось осечками прямых конкурентов в борьбе за второе место Западной конференции. Команда Алексея Кудашова выиграла в 11 из 14 последних игр. Она с 70 очками в активе после 53 игр располагается на пятой строчке таблицы, а отставание от ЦСКА составляет лишь три очка.

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«Динамо» надёжно действует в защитном блоке, но в последних матчах значительно эффективнее играет в атаке. Бело-голубые ударно выступили в последних трёх встречах — с «Локомотивом» (2:0), «Торпедо» (6:4) и «Автомобилистом» (3:0). Андрей Миронов и Джордан Уил с партнёрами по команде за последние 14 игр забросили 40 шайб.

ЦСКА достойно выступал в последний месяц. Несмотря на сложный календарь — за последние 19 игр подопечные Сергея Фёдорова 12 раз мерялись силами с представителями топ-8 чемпионата КХЛ. Они потерпели лишь шесть поражений.

Армейцы демонстрировали стабильную и сбалансированную игру без акцента в сторону атаки или обороны в матчах с топовыми соперниками, но в последнее время они расправили плечи. Красно-синие выиграли в трёх последних матчах с суммарным счётом 13:6 — «Барыс» (5:2), «Северсталь» (4:2) и СКА (4:2). Никита Нестеров и Константин Окулов набрали 14 (5+9) и 18 (9+9) очков по системе «гол+пас» в этом промежутке.

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ЦСКА за 51 игру пропустил 113 шайб. Пять клубов пропустили меньше, но второй показатель надёжности игры в меньшинстве — 88% — говорит о многом. Команда Сергея Фёдорова часто получает удаления, но преимущества соперникам это не даёт.

За 51 игру ЦСКА набрал 73 очка. Армейцы закрепились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидирующего СКА — 13 очков, но при этом у подопечных Сергея Фёдорова уже три матча в запасе. Смогут они набрать в них максимальное количество очков и включиться в борьбу за лидерство?

Московское «Динамо» и ЦСКА провели 83 очных матча. Небольшое преимущество на стороне гостей: у армейцев 43 победы в активе, а хозяева записали на свой счёт 40 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Сергея Фёдорова 197:186.

Команда Алексея Кудашова убедительнее выступает на своём льду — 17 побед в 28 встречах. ЦСКА в последнее время заметно прибавил. Вторая атака КХЛ начала играть на соответствующем уровне. Сейчас клуб Фёдорова выглядит посвежее и поубедительнее. Рекомендуем присмотреться к ставке на итоговую победу армейцев за 1.80.

Армейцы точно будут на кураже, ведь в последнем матче обыграли принципиального соперника — СКА со счётом 4:2. По информации источников, после этой победы ЦСКА стал первым в истории клубом КХЛ, которому удалось выиграть во встречах с петербургским клубом 50 раз.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года

ЦСКА сравнительно стабильнее и убедительнее смотрелся в последних матчах, большая доля которых пришлась на сильных представителей лиги. Команда Фёдорова укрепила уверенность в собственных силах благодаря последним результативным победам, в том числе во встрече со СКА (4:2). В принципиальной игре армейцы постараются отстоять статус-кво и развить успех. Отсюда ставка на итоговую победу гостей за 1.80.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 24.18.

Прогноз на матч «Флорида» — «Миннесота» с коэффициентом 2.60.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА с коэффициентом 3.05.

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