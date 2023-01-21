Йосихито Нисиока — Карен Хачанов. С левшой играть удобнее

22 января состоится матч Australian Open Йосихито Нисиока — Карен Хачанов. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом Хачанова: поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.49. Успех японца оценивается в 2.37.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Йосихито Нисиока — Карен Хачанов 22 января 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Йосихито Нисиока — Карен Хачанов продлится меньше 39.5 гейма, предлагая поставить на это за 1.72, а тотал больше 39.5 гейма идёт за 1.95. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0, можно за 2.99.

Анализ и прогноз на матч Australian Open Йосихито Нисиока — Карен Хачанов (22.01.2023)

В четвёртом круге Australian Open россиянин Карен Хачанов получил в соперники японского теннисиста Йосихито Нисиоку. Начало матча – 22 января не ранее 3:00 мск. В третье круге АО Карену достался сложный соперник со своеобразной манерой игры. Фрэнсис Тиафо опережал россиянина в рейтинге АТР и резонно рассчитывал на победу.

Одной уверенности в собственных силах американцу не хватило, чтобы достойно сопротивляться Хачанову. Россиянин заметно прибавляет от матча к матчу на Australian Open и вышел практически на пик формы.

Хачанов выразил сожаление в связи с тем, что обыграл Тиафо в его день рождения.

Судя по всему, Тиафо планировал использовать свой самый сильный козырь — взрывную скорость и мягкую технику обработки мяча. Хачанов уступал сопернику в быстроте передвижений по корту, но превосходил в силе подачи.

Этот фактор и стал ключевым в пользу успеха россиянина в первом и втором сетах. Он выиграл в них со счётом 6:3 и 6:4. Любопытно, что соперники часто разменивали свои подачи, и брейков уже по ходу двух партий было непривычно много. Тиафо много ошибался и был взволнован.

Успокоился американец в перерыве перед третьим сетом. Фрэнсис взял ключевой второй гейм, который состоял из длинного розыгрыша. Хачанову снова не повезло на важном игровом отрезке, но тут соперники обошлись гораздо меньшим количеством ударов, чем во второй игре россиянина на АО.

Хачанов ответил на вопрос журналистов о готовности выиграть турнир.

Тиафо развил успех и взял третий сет со счётом 6:3. Наступил переломный момент в игре. Если бы американцу удалось записать себе в актив четвёртый сет, шансы Хачанова на успех резко пошли бы вниз. Сломать Карена на турнире невозможно — ментально он готов выдерживать и не такие негативные сценарии.

Исход встречи решился на интригующем тай-брейке. Карен снова заставил своих болельщиков глотать валидол — Тиафо вёл по ходу решающего гейма 6:1. Россиянин не позволил себе запаниковать, а планомерно вытащил гейм за счёт уверенной игры на задней линии. Он действовал аккуратно и не рисковал. Итог тай-брейка 11:9, и Хачанов продолжает путь к «Большому шлему».

В следующем круге Карена ждёт Йосихито Нисиока. Японский теннисист – типичный представитель азиатской школы, который предпочитает короткие розыгрыши мяча и агрессивную игру у сетки. Он сильно уступает россиянину в габаритах: в росте на 30 сантиметров, а в весе на 24 килограмма.

Нисиока на пути к четвёртому кругу АО выбил из турнира шведа Имера, чешского спортсмена Сврчину и американца Макдональда. Стоит отметить, что пока на Australian Open японец не проиграл ни в одном из сетов. Все встречи завершились со счётом 3:0 в его пользу.

Карен Хачанов и Йосихито Нисиока провели три очных матча. Дважды победу праздновал россиянин. Соперники уже встречались на Australian Open в 2019 году. Выиграл Карен со счётом 3:0.

Хачанов прибавляет в игровых кондициях и находится в великолепном тонусе. Его не выбивают из колеи неудачные розыгрыши, которые расцениваются как ключевые. Помимо этого, у россиянина огромное преимущество в природных данных. За счёт сильной подачи и кручёных ударов он сумеет легко решить задачу выхода в следующий круг АО.

Перспективно смотрится ставка на победу Карена Хачанова и тотал меньше 3.5 сета за коэффициент 2.99. Интересно, что россиянин обыграл Тиафо в его день рождения. Таким образом, преподнёс не самый приятный подарок американцу. Перед игрой с японцем Карен отметил, что ему нравится играть с левшами, каким как раз и является Нисиока.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Йосихито Нисиока — Карен Хачанов 22 января 2023 года

Карен Хачанов будет доминировать на корте за счёт силы подачи и удара. Он намного мощнее японца и вполне способен пройти в следующий круг, не тратя нервы своих поклонников. Козырь Нисиоки – скорость, но россиянин показал на примере Тиафо, что способен нейтрализовать это преимущество соперника. Большинство факторов указывают на лёгкую победу Хачанова.

Ставка: победа Карена Хачанова и тотал меньше 3.5 сета за 2.99.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Камельзон: Хачанов — здоровенный парень, у него прекрасная подача.

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