Андрей Рублёв — Хольгер Руне. Датский вундеркинд создаст проблемы

Первая ракетка России стал увереннее в собственных силах, но по зубам ли ему такой соперник?

23 января Андрей Рублёв и Хольгер Руне сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах склоняются к успеху датчанина. Поставить на победу Рублёва в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Шансы Руне оценены экспертами в 1.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублёв — Хольгер Руне 23 января 2023 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв — Хольгер Руне получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.66, а тотал меньше 38.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.13. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз на матч 4-го круга Australian Open Андрей Рублёв — Хольгер Руне (23.01.2023)

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису стремительно набирает обороты. На 23 января запланировано несколько встреч 1/8 финала турнира. В одной из них померяются силами Андрей Рублёв и Хольгер Руне. История очных встреч насчитывает один матч. Победу в нём одержал датчанин. Удастся ли россиянину отомстить?

На предыдущих стадиях австралийского мэйджора Рублёв одержал уверенные победы, хотя в соперниках у него были довольно сильные теннисисты. Сначала Андрей обыграл Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:2). Затем он выиграл в матчах с Эмилем Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7, 6:3) и Даниэлем Эвансом (6:4, 6:2, 6:3).

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Матч с Эвансом наиболее интересен, ведь он является одним из самых неудобных соперников для россиянина. Ранее теннисисты встречались шесть раз, и счёт у них был равным (3-3). В этот раз Андрей не оставил британцу никаких шансов. Для победы ему потребовалось всего три сета.

В течение всей встречи с Эвансом Рублёв прибавлял, взвинчивая и без того сумасшедший темп. В послематчевом интервью он признался, что обрёл уверенность в собственных силах. Спортсмен подчеркнул, что чувствует себя с каждым новым матчем всё лучше, причём как в плане игры, так и в физической составляющей.

В такой форме и расположении духа у Рублёва есть неплохие шансы выйти в следующую стадию Australian Open — 2023. Кстати, сейчас в его активе целых шесть четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Дальше шестой ракетке мира пройти не удавалось.

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По данному поводу Андрей выразил мнение, что всё дело в ментальности. Он отметил, что иногда так сильно хотел выиграть, что переставал себя контролировать. Сейчас подход у спортсмена, как кажется, немного изменился. Он больше сосредоточен на качестве собственной игры, а также на том, чтобы выложиться на полную.

Так или иначе, в предстоящем матче Рублёва ждёт серьёзное испытание. В этот раз в соперниках очень талантливый и амбициозный Хольгер Руне. 19-летний теннисист стал одним из главных открытий минувшего сезона. Как и Андрей, он сумел добраться до 1/4 финала «Ролан Гаррос», где уступил, но навязал борьбу в матче с Каспером Руудом (1:6, 6:4, 6:7, 3:6).

Также датчанин дошёл до третьего круга Australian Open, где потерпел поражение в игре с Кэмероном Норри (5:7, 4:6, 1:6). После этого он выдал умопомрачительный отрезок. Руне выиграл АТР-250 в Стокгольме и «Мастерс» в Париже, победив в решающих матчах Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) и самого Новака Джоковича (3:6, 6:3, 7:5).

Кроме того, Хольгер добрался до финалов АТР-250 в Софии и АТР-500 в Базеле. В текущем розыгрыше австралийского мэйджора он набрал не менее впечатляющий ход, чем Рублёв. Во всех трёх кругах турнира молодой датчанин одержал уверенные победы, не отдав соперникам ни одного сета.

Сначала Руне разгромил Филипа Краиновича (6:2, 6:3, 6:4), а затем обыграл Максима Кресси (7:5, 6:4, 6:4) и Уго Умбера (6:4, 6:2, 7:6). Сдаётся, у Андрея и Хольгера примерно одинаковые шансы на победу. Скорее всего, их матч получится упорным и затянется на четыре или даже пять сетов. Поэтому предлагаем проверить ТБ 39.5 гейма за коэффициент 1.77.

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Стоит ли говорить, что на данной стадии турниров «Большого шлема» встречи редко получаются нерезультативными? Как и в нашем случае, чаще всего теннисисты подходят к играм в прекрасном тонусе и с запредельной мотивацией. Остаётся лишь наслаждаться их игрой и поддерживать собственного фаворита.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Андрей Рублёв — Хольгер Руне 23 января 2023 года

Оба теннисиста одержали уверенные победы в трёх кругах Открытого чемпионата Австралии. И оба обладают отменной техникой. Немаловажно, что Рублёв ощутимо прибавил по ходу турнира. Он стал спокойнее и увереннее в собственных силах. Руне на волне успеха в прошлом сезоне также ощутимо спрогрессировал в данных компонентах. Встреча между теннисистами обещает получиться очень интересной и насыщенной на события. Предрасполагает к этому её статус.

Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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