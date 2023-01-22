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Андрей Рублёв — Хольгер Руне, прогноз на матч Australian Open 23 января 2023 года, во сколько начало, смотреть онлайн

Андрей Рублёв — Хольгер Руне. Датский вундеркинд создаст проблемы
Михаил Коробов
Андрей Рублёв — Хольгер Руне: прогноз на матч АО
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Первая ракетка России стал увереннее в собственных силах, но по зубам ли ему такой соперник?

23 января Андрей Рублёв и Хольгер Руне сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах склоняются к успеху датчанина. Поставить на победу Рублёва в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Шансы Руне оценены экспертами в 1.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублёв — Хольгер Руне 23 января 2023 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв — Хольгер Руне получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.66, а тотал меньше 38.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.13. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз на матч 4-го круга Australian Open Андрей Рублёв — Хольгер Руне (23.01.2023)

Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису стремительно набирает обороты. На 23 января запланировано несколько встреч 1/8 финала турнира. В одной из них померяются силами Андрей Рублёв и Хольгер Руне. История очных встреч насчитывает один матч. Победу в нём одержал датчанин. Удастся ли россиянину отомстить?

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На предыдущих стадиях австралийского мэйджора Рублёв одержал уверенные победы, хотя в соперниках у него были довольно сильные теннисисты. Сначала Андрей обыграл Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:2). Затем он выиграл в матчах с Эмилем Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7, 6:3) и Даниэлем Эвансом (6:4, 6:2, 6:3).

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Матч с Эвансом наиболее интересен, ведь он является одним из самых неудобных соперников для россиянина. Ранее теннисисты встречались шесть раз, и счёт у них был равным (3-3). В этот раз Андрей не оставил британцу никаких шансов. Для победы ему потребовалось всего три сета.

В течение всей встречи с Эвансом Рублёв прибавлял, взвинчивая и без того сумасшедший темп. В послематчевом интервью он признался, что обрёл уверенность в собственных силах. Спортсмен подчеркнул, что чувствует себя с каждым новым матчем всё лучше, причём как в плане игры, так и в физической составляющей.

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В такой форме и расположении духа у Рублёва есть неплохие шансы выйти в следующую стадию Australian Open — 2023. Кстати, сейчас в его активе целых шесть четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Дальше шестой ракетке мира пройти не удавалось.

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По данному поводу Андрей выразил мнение, что всё дело в ментальности. Он отметил, что иногда так сильно хотел выиграть, что переставал себя контролировать. Сейчас подход у спортсмена, как кажется, немного изменился. Он больше сосредоточен на качестве собственной игры, а также на том, чтобы выложиться на полную.

Так или иначе, в предстоящем матче Рублёва ждёт серьёзное испытание. В этот раз в соперниках очень талантливый и амбициозный Хольгер Руне. 19-летний теннисист стал одним из главных открытий минувшего сезона. Как и Андрей, он сумел добраться до 1/4 финала «Ролан Гаррос», где уступил, но навязал борьбу в матче с Каспером Руудом (1:6, 6:4, 6:7, 3:6).

Также датчанин дошёл до третьего круга Australian Open, где потерпел поражение в игре с Кэмероном Норри (5:7, 4:6, 1:6). После этого он выдал умопомрачительный отрезок. Руне выиграл АТР-250 в Стокгольме и «Мастерс» в Париже, победив в решающих матчах Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) и самого Новака Джоковича (3:6, 6:3, 7:5).

Кроме того, Хольгер добрался до финалов АТР-250 в Софии и АТР-500 в Базеле. В текущем розыгрыше австралийского мэйджора он набрал не менее впечатляющий ход, чем Рублёв. Во всех трёх кругах турнира молодой датчанин одержал уверенные победы, не отдав соперникам ни одного сета.

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Сначала Руне разгромил Филипа Краиновича (6:2, 6:3, 6:4), а затем обыграл Максима Кресси (7:5, 6:4, 6:4) и Уго Умбера (6:4, 6:2, 7:6). Сдаётся, у Андрея и Хольгера примерно одинаковые шансы на победу. Скорее всего, их матч получится упорным и затянется на четыре или даже пять сетов. Поэтому предлагаем проверить ТБ 39.5 гейма за коэффициент 1.77.

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Стоит ли говорить, что на данной стадии турниров «Большого шлема» встречи редко получаются нерезультативными? Как и в нашем случае, чаще всего теннисисты подходят к играм в прекрасном тонусе и с запредельной мотивацией. Остаётся лишь наслаждаться их игрой и поддерживать собственного фаворита.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Андрей Рублёв — Хольгер Руне 23 января 2023 года

Оба теннисиста одержали уверенные победы в трёх кругах Открытого чемпионата Австралии. И оба обладают отменной техникой. Немаловажно, что Рублёв ощутимо прибавил по ходу турнира. Он стал спокойнее и увереннее в собственных силах. Руне на волне успеха в прошлом сезоне также ощутимо спрогрессировал в данных компонентах. Встреча между теннисистами обещает получиться очень интересной и насыщенной на события. Предрасполагает к этому её статус.

Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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Заглавное фото: Cameron Spencer/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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