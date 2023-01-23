«Колорадо» — «Вашингтон». Овечкин не железный

Россиянин пропустил только 28 матчей за 17 лет в НХЛ из-за травм, но его участие в предстоящем матче не изменит расклад сил.

25 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Колорадо» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» (25.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 25 января состоятся целых 11 матчей. В одном из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере померяются силами местный «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

После неудачно проведённой первой половины текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» наконец-то выбрался из омута кадровых проблем и нестабильности. Оправились от повреждений и практически сразу вернулись в неплохой тонус его ведущие хоккеисты, в частности Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

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За счёт этого Джаред Беднар сумел отладить рабочие механизмы «Эвеланш» и добыть отличные результаты в последних пяти встречах. Сначала его подопечные крупно обыграли Оттаву (7:0), разгромили «Детройт» (6:3), «Калгари» (4:1) и «Ванкувер» (тоже 4:1), а затем одержали победу в матче с пребывающим на подъёме «Сиэтлом» (2:1 Б).

Любопытно, что встреча с «Сиэтлом», который подходил к ней с девятью победами в 11 матчах, была третьей на выезде подряд для «Колорадо». Тем не менее «лавины» выступили без видимой усталости. Они ни в чём не уступали «Кракен» в плане скорости и качества хоккея, а местами даже были лучше.

Ранее упомянутый Ничушкин во встрече «Сиэтлом» провёл на льду 22 минуты, но результативностью не порадовал. Зато он отметился заброшенной шайбой в матче с «Ванкувером». Форвард получает много игрового времени и продолжает набирать форму. Нет сомнений, что в ближайшем будущем он будет зарабатывать очки чаще.

Главный тренер «Вашингтона» рассказал о травме Овечкина.

У «Вашингтона» тоже недавно оправились от жутких травм два важных игрока — Никлас Бекстрём и Том Уилсон. Однако пропустившие половину сезона хоккеисты далеки от былых кондиций. Судя по всему, шведу и канадцу потребуется ещё немало времени для того, чтобы вернуться в тонус. Пока что они выступают с отрицательным коэффициентом полезности.

Ко всему прочему возвращение Бекстрёма и Уилсона разрушило игровой пазл Питера Лавиолетта. Отчасти из-за этого за в последних восьми матчах в регулярном чемпионате «столичные» одержали только три победы — во встречах с располагающимися в самом низу сводной таблицы «Коламбусом» (1:0) и «Аризоной» (4:0), а также в игре с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Во всех остальных матчах «Кэпиталз» потерпели поражения в основное время, в частности в матче с «Вегасом» (2:6). Стоит отметить, что встречу с «Голден Найтс» пропустил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Сообщается, что 37-летний россиянин получил травму нижней части тела.

Насколько серьёзно повреждение — пока точно неизвестно. В недавнем интервью Лавиолетт с опасением высказался об участии Александра в предстоящем матче. Интересно, что за 17-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин пропустил из-за травм только 28 встреч. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки.

Впрочем, с Овечкиным или без, «Вашингтон» выглядит явным аутсайдером матча с «Колорадо». «Кэпиталз» находятся в полностью разобранном состоянии. Несмотря на старания Дарси Кемпера, на последнем отрезке сезона они терпят поражения и очень много пропускают во встречах с сильными командами.

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Думается, «Эвеланш» выиграют во встрече с «Вашингтоном» в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Дело ещё в том, что игра состоится в Денвере, что даёт «Колорадо» дополнительное преимущество в виде поддержки болельщиков. Для «Кэпиталз» же матч станет третьим подряд на выезде.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 25 января 2023 года

«Колорадо» добыл великолепные результаты в последних пяти матчах. Восстановились от травм и продолжают набирать форму его лидеры. Скорее всего, на домашнем стадионе «Эвеланш» обыграют «Вашингтон» в основное время. «Кэпиталз» в последнее время демонстрируют невнятную игру и регулярно проигрывают, причём как с Овечкиным, так и без него.

Ставка: победа «Колорадо» за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 5.25.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск с коэффициентом 3.00.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Витязь» с коэффициентом 2.30.