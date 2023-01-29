«Торонто» — «Вашингтон». Овечкин не устаёт

30 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Вашингтон». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» 30 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торонто» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» (30.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 30 января состоятся две встречи. В одной из них на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто померяются силами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

В последних восьми играх регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» добыл не лучшие, по собственным меркам, результаты. Он одержал только четыре победы, причём две из них в овертайме — во встречах с «Флоридой» (5:4 ОТ) и «Рейнджерс» (3:2 ОТ). В основное время «кленовые листья» обыграли «Виннипег» (4:1) и «Айлендерс» (5:2).

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Поражения подопечные Шелдона Кифа потерпели в матчах с «Детройтом» (1:4), «Бостоном» (3:4), «Монреалем» (2:3 ОТ) и «Оттавой» (2:6). Несмотря на старания Ильи Самсонова, недавно повторившего клубный рекорд 52-летней давности по длительности результативной домашней серии (15 матчей подряд), пропустил «Торонто» за этот отрезок времени довольно много — 26 шайб.

В последней встрече с «Оттавой» Самонов совершил целых 28 сейвов, но с ещё шестью бросками он справиться не сумел. Как таковой вины российского голкипера в пропущенных шайбах нет. Большая часть голов была забита из-за недоработок и ошибок защитников клуба.

Стоит отметить, что россиянин вообще не должен был стоять на воротах в матче с «Сенаторз». Его место должен был занять Мэтт Мюррей, но он получил травму прямо перед встречей с «Оттавой». Шелдон Киф отметил, что это поставило Самсонова в ужасное положение. Немудрено. До этого россиянин отыграл пять матчей подряд.

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Помимо Мюррея, недавно выбыл из строя один из лучших бомбардиров «Торонто» Остон Мэттьюс. Форвард получил повреждение во встрече с «Рейнджерс» и выбыл на срок не менее трёх недель. Потеря серьёзная. Впрочем, у «кленовых листьев» хватает результативных нападающих. Выделяется среди них Митчелл Марнер.

Отметившись голевой передачей во встрече с «Оттавой», 25-летний форвард «кленовых листьев» добрался до отметки в 40 ассистов за сезон. Интересно, что он проводит уже седьмой сезон в НХЛ с 40+ ассистами. Таким образом, Марнер побил рекорд лиги по количеству голевых пасов для крайних нападающих в возрасте до 26 лет.

«Вашингтон», в свою очередь, в январе напрочь утратил стабильность. За последние восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ он одержал только три победы — в матчах с «Айлендерс» (4:3 ОТ), «Аризоной» (4:0) и «Питтсбургом» (3:2 Б). Во всех остальных встречах «столичные» потерпели поражения в основное время и немало пропустили.

За этот период времени «Кэпиталз» пропустили 26 шайб, а вот сами забили не так уж и много — 19 голов. Не в последнюю очередь спад результативности «столичных» связан с возвращением в состав Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона, пропустивших первую половину сезона из-за тяжёлых травм.

Нападающие пока что играют не на пределе собственных возможностей. Особенно это касается Уилсона. В выступлениях Бекстрёма постепенно начинает проглядываться прогресс. В последнем матче с «Питтсбургом» Никлас отметился результативной передачей, а также реализовал победный буллит.

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В послематчевом интервью Александр Овечкин отметил, что с каждой новой встречей Бекстрём играет всё лучше и лучше. Это очень позитивный момент не только для болельщиков «Вашингтона», но и для самого Овечкина. Как-никак, 278 из 812 своих шайб в НХЛ россиянин забросил именно с передач шведа. Сейчас он пребывает в великолепном тонусе.

За 50 встреч в НХЛ капитан «Вашингтона» забросил 32 шайбы и отдал 22 голевые передачи. На данный момент от рекорда Уэйна Гретцки его отделяют 82 шайбы. Также Овечкин вот-вот обойдёт Стэна Микиту в списке лучших бомбардиров в истории лиги. К данному часу он располагается на 17-й строчке. Отставание от легенды НХЛ составляет три очка.

Сдаётся, грядущая встреча закончится с большим количеством голов. На двоих команды забросили в текущем сезоне целых 329 шайб. Пропустили тоже немало — 279. Также всецело на стороне результативного исхода история последних очных встреч. В 10 из 12 команды забрасывали на двоих не менее шести шайб. Ставка на ТБ 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» 30 января 2023 года

«Торонто» лишился одного из своих лучших бомбардиров, а у «Вашингтона» всё ещё находятся в процессе набора формы Уилсон и Бекстрём. Тем не менее у «Мэйпл Лифс» в шикарном тонусе пребывает Марнер, а у «Кэпиталз» — Овечкин. Статистика на дистанции и история последних очных встреч предвосхищают результативный исход грядущего матча. Ждём много голов.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 10.17.

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