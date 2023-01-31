«Коламбус» — «Вашингтон». Овечкин не повторит ошибок

1 февраля состоится матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех «Блю Джекетс» идёт за 3.80. На ничью предлагают поставить за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 1 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» (01.02.2023)

На 1 февраля в Национальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Не густо, но стоит уделить особое внимание матчу между «Коламбусом» и «Вашингтоном», который пройдёт на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Коламбус» в этом сезоне не впечатляет результатами, накануне клуб проиграл «Сиэтлу» (1:3), а единственную шайбу забросил Кент Джонсон. До этого клуб потерпел поражение в матче с «Ванкувером» (2:5). Кирилл Марченко отметился дублем, у него 13 голов в 27 матчах этого сезона. Статистика впечатляет, но команде нужно поднажать.

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Подопечные Брэда Ларсена одержали всего две победы в восьми последних играх. Сейчас клуб находится на последнем месте в таблице, набрав 33 очка за 50 матчей. Положение у «Блю Джекетс» не из приятных, но они пытаются наладить игру.

«Вашингтон» выиграл лишь в двух из шести последних встреч. При этом в январе у команды произошёл спад, и стабильность упала, а победы в матчах сменяются поражениями. Накануне клуб в гостях уступил «Торонто» (1:5). Единственную шайбу в составе «Кэпс» забросил Никлас Бекстрём. Увы, после забрасывали только хозяева.

Хотя до этого «Вашингтон» дома одержал победу в принципиальной встрече с «Питтсбургом» (3:2 Б). Александр Овечкин забил гол, а Никлас Бекстрём отдал передачу и реализовал победный буллит. Евгений Кузнецов также реализовал свою попытку в серии буллитов. Сейчас команда располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 58 очков за 52 встречи.

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В спину дышат «пингвины» с 57 очками за 49 встреч. Положение шаткое, но поправимое. Конечно, долю проблем наложило возвращение в состав Тома Уилсона и Никласа Бекстрём, второй показывает уже весьма неплохие результаты, а Том пока набрал три очка в восьми встречах при восьми минутах штрафа.

Впереди ждёт не самый сильный соперник этого сезона, но с учётом нестабильности и не лучшей игры в гостях «Кэпс» заставляют задуматься. Пусть в этом сезоне соперники уже дважды встречались, где оба раза выигрывали «столичные». Это радует, плюс в Коламбусе гости одержали победы в трёх из пяти последних игр.

Поэтому чаша весов, скорее всего, склонится в сторону «Вашингтона». Эксперты также отдают предпочтение ему. Тем более что положение команд сильно разнится. История очных встреч насчитывает 49 матчей, из которых 29 побед на счету «Кэпс», а у «Блю Джекетс» — 20. Преимущество не такое уж и весомое, но есть.

При этом лишь в 5 из 10 последних очных игр тотал был больше 4.5 шайбы. Хозяева с сильными соперниками зачастую забрасывают одну-две шайбы, «столичные» тоже часто забивают по два гола. Однако у хозяев 128 заброшенных шайб на данный момент, против 162 у гостей. В обороне также гости играют лучше — 149 пропущенных шайб против 194 у «Коламбуса».

Так что будем ждать больше острых моментов у ворот хозяев. Сейчас Питеру Лавиолетту даётся шанс оторваться от преследователей, ведь соперник не такой сильный. Потому оптимальным вариантом будет проверить ставку на победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

Александр Овечкин снова постарается порадовать заброшенными шайбами, а до рекорда Уэйна Гретцки осталось 82 шайбы, плюс теперь в составе есть Никлас Бекстрём, а также Евгений Кузнецов — два лучших распасовщика клуба на данный момент. Поэтому с голами проблем быть не должно, ведь забивать есть кому.

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Конечно, Кирилл Марченко готов ко встрече с Александром Овечкиным, но лавка у «Кэпс» длинная, и мастеров с опытом достаточно. Плюс Ови в последней встрече сыграл очень плохо и даже получил «-3». Ему осталось три очка до Стэна Микиты и Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Команда в этом подсобит. Хозяева же практически потеряли надежду на плей-офф с такой игрой.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 1 февраля 2023 года

«Вашингтон» нестабилен весь январь, но со слабыми соперниками проблем возникает меньше. «Коламбус» не впечатляет своей игрой в этом сезоне, и пока выхода из ситуации нет, но он не сдаётся. История очных игр на стороне гостей, плюс в Коламбусе в последних трёх встречах выигрывали «столичные». Ставим на «Кэпс» и крупный тотал.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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