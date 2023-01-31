«Монпелье» — «ПСЖ». Месси хорошо и без Малкома

Парижане ищут усиление в «Зените», но зачем, когда есть такие звёздные игроки!

1 февраля состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «ПСЖ». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу парижан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Монпелье» оценивается аналитиками в 9.80. Поставить на ничью можно за 6.15.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Монпелье» — «ПСЖ» 1 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.74, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.47. На гол «Монпелье» дают коэффициент 1.66, а на гол «ПСЖ» принимают ставки за 1.03. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «ПСЖ» (01.02.2023)

Во французской Лиге 1 стартовал второй круг и вернулась чемпионская интрига. Разница между лидирующим «ПСЖ» и преследующим его «Лансом» сократилась до трёх очков, а это значит, что матчи с участием парижан вновь будут привлекать внимание больше обычного.

В последних двух турах «ПСЖ» потерял пять очков, а на отрезке в четыре игры парижане и вовсе одержали всего одну победу при двух поражениях. Обидчиками парижан стали вышеупомянутый «Ланс» (1:3) и «Ренн» (0:1). Обе эти встречи были сыграны в гостях.

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Состоявшийся в воскресенье домашний матч с «Реймсом» не таил опасности для «ПСЖ». Однако, несмотря на долгожданное воссоединение в стартовом составе звёздной троицы Месси, Неймара и Мбаппе, парижане долго входили в игру и лишь один раз пробили в сторону ворот в первом тайме, тогда как у гостей хватало опасных моментов.

Во второй половине встречи «ПСЖ» удалось выйти вперёд благодаря изящному голу Неймара, но команду подвёл восстановившийся после травмы Марко Верратти. Итальянский полузащитник получил удаление через 13 минут после выхода на замену, а Доннарумме не удалось сохранить ворота на замке.

На 96-й минуте Фоларин Балогун забил свой 11-й мяч в чемпионате и сравнял счёт во встрече. Защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид объяснил столь острую игру своей команды тем, что атакующая тройка парижан не участвует в коллективной обороне. Таким образом, главной задачей на матче было пройти эту первую линию.

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Тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в одном из интервью после матча посетовал, что слишком много игроков после чемпионата мира не находятся на необходимом уровне. Дескать, команда попала в зону комфорта, из которой предстоит срочно выбираться.

Новости о потенциальных покупках игроков в последний день трансферного окна могут быть сигналом к повышению конкуренции. Сообщается, что одной из трансферных целей «ПСЖ» являлся нападающий «Зенита» — Малком, однако, по инсайдерским сведениям, стороны не смогли договориться об условиях покупки или аренды игрока.

Прежде чем забрать по три очка у парижан, «Ланс» и «Ренн» одержали в Лиге 1 восемь домашних побед подряд. Однако «Монпелье» и близко не может похвастаться подобными достижениями. В пяти последних домашних матчах команда набрала всего одно очко. Встречи на выезде даются «паладинам» куда лучше.

Плохая форма соперника и его проблемы в обороне – отличная возможность для «ПСЖ» перезагрузиться и показать привычный доминирующий футбол с высокой результативностью. Дальше по календарю Месси, Неймара и Мбаппе снова ждут более сильные соперники, а пока воспользуемся случаем и поставим на гостей с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «Монпелье» — «ПСЖ» 1 февраля 2023 года

«ПСЖ» впервые при Кристофе Галтье потерял очки в двух турах подряд. Тренер парижан обещает сделать выводы, и, возможно, это выльется в интересные покупки в последний день трансферного окна. Впереди у Месси и компании команда, которая проиграла в пяти из шести последних домашних встреч. Проблемы в обороне «Монпелье» помогут болельщикам «ПСЖ» перевести дух – наиграть на победу с разницей в два и больше мячей не составит труда.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.88.

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