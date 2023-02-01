«Ростов» — «Спартак». Карпин и Абаскаль поднимут градус

Отношения между Валерием Георгиевичем и красно-белыми накалены до предела. Похоже, борьбы будет много.

2 февраля состоится товарищеский матч «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ростов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Спартак» (02.02.2023)

Во многих странах сезон в самом разгаре, но в России пока царит перерыв. С целью как можно лучше возобновить сезон, некоторые клубы принимают участие в товарищеском турнире — Зимнем кубке РПЛ. 2 февраля в ОАЭ померяются силами «Ростов» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Первую половину текущего сезона «Ростов» провёл очень здорово. За 17 туров в чемпионате России он потерпел только два поражения — в матчах с лидирующим «Зенитом» (1:3) и «Уралом» (1:2). Также жёлто-синие пять раз сыграли вничью. Во всех остальных встречах они одержали победы и забили немало мячей, в частности, в матче со «Спартаком» (4:2).

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Сейчас команда из Ростова-на-Дону располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. При этом отставание от идущего на втором месте «Спартака» составляет всего одно очко. Далеко не последнюю роль в достижении столь впечатляющих результатов сыграл Валерий Карпин.

Совсем недавно бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением, что жёлто-синие прыгнули выше головы с тем составом, что у них есть. Он отметил потрясающий прогресс футболистов, а также лестно отозвался о стратегии и структуре игры ростовчан. Разумеется, ничего бы этого не было, если бы не Карпин.

С каждой новой паузой «Ростов» стремительно прибавляет за счёт грамотного руководства главного тренера сборной России. Прогресс прослеживается и в товарищеских матчах. Ростовчане потерпели поражения лишь в 2 из 10 последних контрольных встреч и один раз сыграли вничью. Всё остальное — победы.

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«Спартак» тоже стал гораздо сильнее и стабильнее благодаря стараниям главного тренера — Гильермо Абаскаля. Поначалу назначение молодого испанского специалиста казалось авантюрой. Однако ему удалось сконструировать из функционирующих с переменным успехом частей команды мощное единое целое.

За 17 туров в чемпионате России красно-белые потерпели только три поражения. Помимо «Ростова», они уступили «Динамо» (0:1) и «Зениту» (1:2). Также москвичи три раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

К слову, за этот период времени подопечные Абаскаля забили целых 40 мячей. Больше только у лидирующего «Зенита». Как видно, проблем атакующего плана у красно-белых нет. Потому логичными стали усиления в оборону — подписания Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

Дуарте уже успел дебютировать за «Спартак» в недавней товарищеской встрече с «Ботевом» из Пловдива. Защитник показал себя неплохо. Он помог красно-белым добыть сухую победу со счётом 1:0. Впрочем, «Ботев» сейчас располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Болгарии. Минимальная победа во встрече с ним не вызывает особого оптимизма.

С другой стороны, на то и нужны контрольные матчи — чтобы по ходу прибавлять, а также давать шанс проявить себя молодым футболистам. Вот только товарищеской ли получится грядущая встреча? Отношения между Валерием Карпиным и его бывшей командой уже давно накалены. Вспомнить хотя бы относительно недавний конфликт тренера с Заремой Салиховой.

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Не исключено, что, несмотря на экспериментальные составы, матч может получится насыщенным борьбой. Так или иначе, оптимальным вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.93. История последних очных встреч только за такой исход. Семь из девяти игр получились результативными и закончились голами с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года

На двоих «Ростов» и московский «Спартак» забили за 17 туров в чемпионате России целых 72 мяча. Пропустили тоже немало — 41. История последних очных встреч, а также природа отношений между Карпиным и красно-белыми обещают большое количество забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

Экспресс с коэффициентом 5.84.

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