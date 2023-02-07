«Даллас» — «Миннесота». Капризов берёт паузу

Кирилл успел принять участие в Матче всех звёзд НХЛ, а вернувшись, забросил шайбу в ворота «Аризоны». Силы не бесконечные!

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд». Начало игры – в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Далласа» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а шансы «Миннесоты» оцениваются аналитиками в 2.61.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 9 февраля 2023 года

Букмекеры не определились, будет ли матч «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» результативным: на тотал больше 5.5 шайбы и на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Миннесота» (09.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги вернулся после почти недельного перерыва. Однако длительная пауза не всем пошла на пользу. Посмотрим, как обстоят дела у «Далласа» и «Миннесоты», которые встретятся 9 февраля в 4:30 мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр».

Состоявшийся на выходных Матч всех звёзд НХЛ, помимо традиционного шоу, полезен тем, что позволяет по-новому взглянуть на роль хоккеистов в спортивных и коммерческих успехах команд. Так, от «Далласа» был делегирован не только нападающий Джейсон Робертсон, но и главный тренер Питер Дебур, который возглавил команду Центрального дивизиона.

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Робертсон с 67 (33+34) очками делит седьмое место в гонке бомбардиров НХЛ. В топ-50 присутствуют ещё двое представителей «Далласа» – Джо Павелски (14+34) и Роопе Хинц (21+26). Денису Гурьянову далеко до цифр своих более результативных одноклубников. Россиянин набрал всего восемь (2+6) очков в 36 играх. Вполне возможно, что для Гурьянова это последний сезон в НХЛ.

Питер Дебур заслужил вызов на тренерскую скамейку Матча всех звёзд тем, что его команда возглавляет не только Центральный дивизион, но и лидирует в Западной конференции, набрав 68 очков за 52 матча. «Даллас» зарабатывает очки в шести матчах подряд.

Три из этих шести встреч закончились для «Далласа» одинаково плохо — поражением со счётом 2:3 в овертайме. Первая игра после паузы позволила «звёздам» поправить настроение. Матч с «Анахаймом» стал для «Старз» четвёртым подряд, основное время которого зафиксировало счёт 2:2, но на этот раз всё закончилось победой в серии буллитов.

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Кирилл Капризов поехал на Матч всех звёзд как полноценный лидер «Миннесоты». У россиянина больше всех в команде заброшенных шайб и результативных передач. 60 (28+32) очков – это 11-й результат в гонке бомбардиров.

Капризов набирает очки в шести матчах подряд, но это не всегда помогает команде набирать очки. На днях «Миннесота» уступила «Аризоне» (2:3). Это уже четвёртое поражение за шесть игр для «дикарей». Последний раз «Миннесота» выигрывала в основное время 18 января – во встрече с «Вашингтоном» (4:2).

Таким образом, прогноз на матч «Миннесоты» на выезде с «Далласом» неутешительный. Соперник хоть и буксует, но находится в гораздо лучшей форме и у него больше результативных игроков. К тому же «Даллас» уже обыгрывал «Миннесоту» в этом сезоне (4:1), причём сделал это в гостях. У себя дома достичь успеха будет ещё проще. Ставка на хозяев оценивается коэффициентом 2.26.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 9 февраля 2023 года

«Даллас» набирает очки в шести матчах подряд, пусть и делает это со скрипом. Однако у «Миннесоты» дела не так хороши – после паузы на Матч всех звёзд Кирилл Капризов и компания уступили одной из худших команд Запада «Аризоне». «Миннесота» проиграла в основное время в четырёх гостевых матчах подряд. В гостях у лидера конференции печальная серия продолжится.

Ставка: победа «Далласа» в основное время за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

Капризов — второй россиянин с 60 очками в сезоне НХЛ.

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