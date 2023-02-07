«Рейнджерс» — «Ванкувер». Даже Гончар бессилен против Панарина

Россиянин стал тренером защиты канадского клуба, но пока не нашёл идеальных решений. Он не знает, как остановить Артемия.

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Ванкувер». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Успех «Ванкувера» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Ванкувер» 9 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Ванкувер» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс» (09.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 9 февраля состоятся две встречи. В самой ранней из них на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

«Рейнджерс» набрали потрясающий ход. За последние 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ они потерпели лишь четыре поражения. При этом дважды проиграли в овертайме. В обоих случаях во встречах с очень сильными соперниками — «Нью Джерси» (3:4 ОТ) и «Торонто» (2:3 ОТ).

Панарин установил рекорд «Рейнджерс».

По итогам 60 минут «синерубашечники» уступили в матчах с «Монреалем» (1:2) и лидирующим «Бостоном» (1:3). Также они обыграли в серии послематчевых буллитов «Миннесоту» (4:3 Б), а в овертайме — «Даллас» (2:1 ОТ) и «Калгари» (5:4). Во всех остальных встречах одержали победы в основное время.

Таким образом, подопечные Жерара Галлана закрепились на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Немалый вклад в результат привнесли Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. На счету нападающего уже 52 (12+40) очка по системе «гол+пас». Сейчас именно он является лучшим бомбардиром команды.

Шестёркин, в свою очередь, парировал 91,8% из 1081 броска в створ собственных ворот. В частности благодаря его стараниям «синерубашечники» пропустили за 50 встреч в регулярном чемпионате НХЛ всего лишь 133 шайбы. Меньше только у лидирующего «Бостона».

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«Ванкувер» же за последние 12 матчей в регулярке добыл только три победы. В серии послематчевых буллитов он обыграл «Каролину» (4:3 Б). В основное время «косатки» выиграли во встречах с располагающимися на самом дне сводной таблицы НХЛ «Чикаго» (5:2) и «Коламбусом» (тоже 5:2). Также они уступили в овертайме в игре с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).

Во всех остальных матчах команда из Ванкувера потерпела поражения в основное время и очень много пропустила. Стоит отметить, что в последнее время её состав претерпел немало важных изменений. Во-первых, покинул должность главного тренера Брюс Будро. Как и полагалось, на его место пришёл Рик Токкет.

Помощником Токкета был назначен Адам Фут. Тренером по развитию защиты стал небезызвестный Сергей Гончар. Во-вторых, из «Ванкувера» ушёл лучший бомбардир и капитан Бо Хорват. Нападающий перебрался в «Нью-Йорк Айлендерс». Взамен «Кэнакс» получили двух куда менее результативных нападающих — Энтони Бовиллье и Аату Рятю, а также условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

Ко всему прочему, недавно выбыл из строя нападающий «Ванкувера» Илья Михеев. Россиянин, героически через боль отыгравший половину сезона, недавно перенёс операцию на подколенном сухожилии. Скорее всего, он восстановится только к следующему сезону. Сдаётся, в предстоящем матче «косатки» снова проиграют.

Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Сейчас «Кэнакс» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Негативных моментов у них явно больше, чем положительных. Новому тренерскому штабу наверняка потребуется немало времени на адаптацию и исправление ситуации. В том числе и россиянину Сергею Гончару.

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У «синерубашечников», напротив, прекрасно функционируют все механизмы игры и в отличном тонусе пребывают ведущие хоккеисты. Кстати, записав на свой счёт две результативные передачи в последнем матче в НХЛ, ранее упомянутый Панарин установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе «рейнджеров». Для этого ему потребовалось всего 236 игр.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Ванкувер» 9 февраля 2023 года

«Рейнджерс» пребывают на подъёме. За последние 24 встречи в регулярном чемпионате НХЛ они одержали 17 побед. Полагаем, на домашнем стадионе они в основное время обыграют «Ванкувер», который терпит поражения и недавно лишился лидера. Новый тренерский штаб «Кэнакс» наверняка преобразит команду и сделает сильнее. Однако Сергей Гончар, ставший тренером по развитию защитников, не найдёт решений, как остановить Панарина.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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