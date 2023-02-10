«Хоффенхайм» — «Байер». Хаби Алонсо без надобности помощь Азмуна

11 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Хоффенхайма» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Байер» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Хоффенхайм» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Байер» (11.02.2023)

В Германии футбольный сезон в самом разгаре. Позади матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 19 туров Бундеслиги. На 11 февраля запланированы шесть встреч 20-го тура. В одной из них на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме встретятся местный «Хоффенхайм» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

После неплохого начала сезона «Хоффенхайм» угодил в чёрную полосу. За последние девять туров в чемпионате Германии он не одержал ни одной победы. Вничью сыграл с «Кёльном» (1:1) и «Штутгартом» (2:2). Во всех остальных встречах потерпел поражения и очень много пропустил.

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За эти девять встреч сине-белые пропустили целых 28 мячей. Сами они забили только 11 голов. Также «Хоффенхайм» вылетел из Кубка Германии, уступив во встрече 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:3). После этого его руководство приняло решение отправить в отставку Андре Брайтенрайтера.

Новым главным тренером команды из Зинсхайма стал Пеллегрино Матараццо. Вероятнее всего, смена наставника взбодрит сине-белых. Однако у американского специалиста наверняка уйдёт немало времени на адаптацию.

Стоит отметить, что ранее Матараццо уже работал в «Хоффенхайме», но в качестве помощника. С тех пор прошло немало времени. Сейчас сине-белые пребывают в ужасном состоянии. На данный момент они располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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«Байер» не так долго тянул со сменой главного тренера, как «Хоффенхайм». Руководство клуба давно отправило в отставку Херардо Сеоане и назначило на его должность Хаби Алонсо. Знаменитый испанец очень быстро освоился в клубе из Леверкузена.

За последние семь туров в чемпионате Германии его подопечные потерпели только два поражения — во встречах с дортмундской «Боруссией» (0:2) и «Аугсбургом» (0:1). Во всех остальных матчах «фармацевты» одержали результативные победы. За этот отрезок времени они забили 14 мячей.

Стоит отметить, что результаты неудачно сложившихся матчей не совсем закономерны. Местами «львы» смотрелись предпочтительнее соперников. Им немного не хватило везения. Также подкачала реализация моментов. Ну и голкиперам дортмундской «Боруссии» и «Аугсбурга» стоит отдать должное. На двоих они совершили 10 сейвов.

В остальном у Хаби Алонсо всё прекрасно. Специалист вытащил «Байер» из кризиса, наладив все игровые механизмы. Не вписывается в его стратегию разве что Сердар Азмун. Экс-нападающий «Зенита» ужасно проводит текущий сезон. В ближайшем будущем он не собирается покидать «львов». Однако агент иранца недавно отметил, что его клиент рассмотрит летом все варианты.

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Как бы там ни было, полагаем, в грядущей игре команда из Леверкузена окажется сильнее. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.35. Для Матараццо предстоящая встреча станет дебютной в качестве главного тренера «Хоффенхайма». Как водится, первый блин часто получается комом.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Байер» 11 февраля 2023 года

«Хоффенхайм» пребывает в чёрной полосе. Вероятно, смена главного тренера поможет ему выбраться из кризиса. Предстоящий матч станет первым для Матараццо во главе сине-белых. Вряд ли ему удастся так быстро устранить имеющиеся проблемы. Поражения «фармацевтов» в двух последних турах, конечно, немного смущают, но, думается, испанский специалист неудачную серию прервёт. Соперник довольно удобный.

Ставка: победа «Байера» за коэффициент 2.35.

Экспресс с коэффициентом 11.51.

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