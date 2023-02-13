«Торпедо» — «Сибирь». Ларионов неповторим!

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сибирь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех новосибирцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 14 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Сибирь» Новосибирск (14.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 14 февраля состоятся четыре игры. В одной из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет «Сибирь». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

За последние девять матчей в регулярке «Торпедо» потерпело только поражения во встречах с «Адмиралом» (1:3) и «Северсталью» (3:4 Б). Также нижегородцы обыграли в серии послематчевых буллитов минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (2:1 Б). Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время.

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Стоит отметить, что поражениям есть оправдание. Дело в том, что встречи с «Адмиралом» и «Северсталью» из-за болезни пропустил Игорь Ларионов. Без Профессора автозаводцы смотрелись менее собранно. Усугубляли их положение по ходу игр кадровые потери. Переломным моментов во встрече с «Северсталью», например, стала травма лучшего бомбардира Алексея Кручинина.

Интересно, что по возвращении Ларионов запросил у КХЛ разрешение на то, чтобы Кручинин провёл последнюю встречу в регулярке со «Спартаком» на тренерском мостике. Профессор отметил, что, когда был получен «зелёный свет», весь нижегородский клуб был в восторге. По итогу автозаводцы обыграли красно-белых со счётом 4:3.

А вот «Сибирь» за последние восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ выиграла только в трёх встречах. Сначала она одержала победу в серии послематчевых буллитов в игре с «Адмиралом» (3:2 Б), затем в овертайме обыграла «Амур» (2:1 ОТ) и снова «Адмирал» (2:1 ОТ).

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Также новосибирцы уступили в серии послематчевых буллитов в матче с «Трактором» (4:5 Б). В овертайме они проиграли во встрече с всё тем же «Адмиралом» (4:5 ОТ). Во всех остальных матчах «Сибирь» потерпела поражения в основное время, в том числе в последней игре с пребывающим в чёрной полосе «Металлургом» (1:4).

Любопытно, что встречу с «Магниткой» пропустил из-за дисквалификации Тревор Мёрфи. Защитник «Сибири» был оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором». Он получил постфактум 20 штрафных минут ввиду того, что дважды в одном эпизоде в середине первого периода сбил главного арбитра с ног.

После поражения во встрече с «Металлургом» Андрей Мартемьянов отметил, что его команде, видимо, необходимо увеличивать сумму штрафов за нарушение правил. В последнее время новосибирцы действительно зачастили играть в меньшинстве. Да и в целом они заметно сбавили обороты относительно того же ноября.

Из-за неудач на последнем отрезке сезона «Сибирь» спустилась с первого места в Восточной конференции на второе. Мартемьянов недавно признался, что его команда пытается доехать до плей-офф на багаже очков. В предстоящем матче она, скорее всего, потерпит поражение в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25.

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Несмотря на кадровые потери, в раздевалке «Торпедо» царит великолепная атмосфера. Даже без ряда лидеров, в том числе Кручинина, ему совсем недавно удалось обыграть лидирующий СКА (2:1 Б), причём на выезде. К слову, лучше автозаводцев на домашнем стадионе в текущем сезоне выступает только всё тот же СКА.

По мнению самого Кручинина, пропуск игры со СКА был очень сильным и умным ходом со стороны Ларионова. Нападающий признался, что, обсудив с одноклубниками, для чего это нужно, он пришёл к выводу, что то, что делает Профессор — это фантастика. Теперь, когда тренер снова в строю, в победе нижегородцев не возникает никаких сомнений.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 14 февраля 2023 года

«Торпедо» продолжает стабильно демонстрировать прекрасную игру и выигрывать. Только из-за отсутствия Ларионова и травм нижегородцы не сумели обыграть «Адмирал» и «Северсталь». С возвращением Профессора на тренерский мостик дела сразу пошли на лад. На домашнем стадионе автозаводцы наверняка обыграют «Сибирь», которая, судя по всему, утратила мотивацию. Новосибирцы уже добыли путёвку в плей-офф и успокоились. После этого последовали очень плохие результаты в последних восьми встречах регулярного сезона.

Ставка: победа «Торпедо» за коэффициент 2.25.

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