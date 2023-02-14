«Реал» — «Эльче». Бензема не сдаётся

Мадридский клуб не в лучшей форме, но с аутсайдером справится. Тем более футболистами движет мечта догнать «Барселону».

15 февраля состоится матч 21-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Эльче». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех валенсийцев оценивается аналитиками в 12.75. Поставить на ничью предлагают за 6.85.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Эльче» 15 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» Мадрид – «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Эльче» (15.02.2023)

В ближайшую среду завершается 21-й тур чемпионата Испании по футболу. В этот день состоится всего один матч – в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет последнюю команду лиги «Эльче». Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

«Реал» продолжает преследовать «Барселону» в борьбе за чемпионский титул, но пока получается не слишком удачно. Проблемы мадридского клуба на поверхности – график матчей безумный, а ротировать состав у Карло Анчелотти возможности нет. Поэтому периодически случаются провалы.

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Вот и в последнем туре чемпионата «сливочные» сенсационно уступили «Мальорке», не забив ни одного мяча (0:1). Эта осечка стала второй за три последних матча, ведь ранее ещё был ничейный результат во встрече с «Реалом Сосьедад» (0:0). Таким образом, отставание от первого места увеличилось до 11 очков.

Впрочем, к игре с худшим клубом Примеры «Реал» подходит в великолепном настроении. На неделе он в очередной раз выиграл клубный чемпионат мира – в финале в результативном матче обыграл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (5:3). Стоит отметить, что календарь сейчас скорее благоволит хозяевам, нежели наоборот.

Кроме того, в неплохой форме остаются лидеры. В финале клубного ЧМ дубль оформил Винисиус, а Карим Бензема забил гол и сделал ассист. Французский форвард по-прежнему незаменим впереди, являясь лучшим бомбардиром и вторым ассистентом мадридцев. В чемпионате он забивал или ассистировал на протяжении пяти матчей кряду – четыре гола и две голевые передачи.

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«Эльче» почти нечего предложить столь грозному сопернику. Да, у этой команды относительно неплохой период – в прошлом туре удалось одержать первую победу в сезоне в матче с «Вильярреалом» (3:1). Также ещё свежа в памяти ничья с «Реалом» год назад на «Сантьяго Бернабеу» (2:2). Однако повторить этот результат будет сложно.

Если вынести игру с «Вильярреалом» за скобки, то с середины октября у бело-зелёных в активе всего два ничейных результата. Да и те в играх с конкурентами в борьбе за выживание «Кадисом» (1:1) и нестабильной «Осасуной». «Эльче» в прямом смысле плох во всём – никто не забил меньше в чемпионате и никто не пропустил больше, но это лишь общая статистика.

На выезде у клуба дела обстоят значительно хуже. В 12 последних матчах ни одной победы при трёх ничьих. В семи встречах на данном отрезке гости даже не забивали. Что примечательно, без гола «Эльче» оставался именно в матчах с представителями первой семёрки Примеры. И даже лучший бомбардир Пере Милья три из семи голов в сезоне забил «жёлтой субмарине», но два с пенальти.

И всё же никогда нельзя сбрасывать со счетов мотивацию. Бело-зелёные умеют настраиваться на топ соперников, думая не столько о результате, сколько о шансе показать себя. В матче с «Реалом» они всегда были активны и старались забить хоть один мяч – удалось в шести из семи очных встреч.

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Скучным предстоящий матч выйти не должен. Конечно, «Реалу» сейчас не помешало бы экономить силы перед более важными вызовами, однако это чревато потерей очков. Даже если «Эльче» в этот раз не сможет пробить не самую надёжную оборону фаворита, атака хозяев компенсирует всё собственной активностью. Мадридцы должны выигрывать дома в матче с худшей командой, поэтому предлагаем ставку на «Реал» и тотал больше 3.5 мяча за 2.52.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Эльче» 15 февраля 2023 года

В игре клубов настолько разного уровня порой можно рассчитывать на сенсацию, но это не тот случай. «Реалу» больше нельзя терять очки, если он не хочет превратить чемпионскую гонку в формальность. Подопечным Карло Анчелотти важно реабилитироваться за последние промахи в Примере, а «Эльче» прекрасно подходит для такой задачи. Гости сейчас тоже в неплохой форме, выиграв впервые в сезоне неделю назад, но теперь они могут рассчитывать разве что на гол.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.52.

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