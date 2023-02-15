Блокбастер круче Лиги чемпионов. Как сыграют «Арсенал» и «Ман Сити»?

Предстоящий матч обещает получиться даже более напористым, чем плей-офф ЛЧ. От исхода будет зависеть многое.

15 февраля состоится матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «канониров» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» (15.02.2023)

На фоне плей-офф еврокубковых турниров не будем забывать и о внутренних аренах. В английской Премьер-лиге на 15 февраля запланирована перенесённая встреча 12-го тура. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне померяются силами местный «Арсенал» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Чемпионская гонка в АПЛ подошла к одному из самых интересных моментов. Сталкиваются главные претенденты на чемпионство. «Арсенал» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет три очка. При этом у «канониров» есть игра в запасе.

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Всё бы ничего, но за последние три матча во всех турнирах подопечные Микеля Артеты не одержали ни одной победы. Сначала они вылетели из Кубка Англии, проиграв в 1/16 финала как раз «Манчестер Сити» (0:1). Затем уступили «Эвертону» (0:1) и сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1).

С другой стороны, результат матча с «Брентфордом» совсем не закономерен. Лондонцы с солидным перевесом владели мячом, а также нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ. Сыграли вничью они фактически только из-за ошибки арбитров, которые не увидели положение вне игры в случае с голом «пчёл». Арбитр VAR забыл провести офсайдную линию.

Поражению во встрече с «Манчестер Сити» тоже есть логическое объяснение. Артета ещё в предматчевом интервью делился мнением, что игра с «горожанами» в АПЛ будет сильно отличаться от кубковой. В качестве аргументов испанец приводил ротацию и то, что у встречи будет совершенно другой контекст.

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В этот раз мотивации у «канониров» наверняка будет гораздо больше. Вот только поможет ли им это зацепиться за очки? В текущем сезоне «Арсенал» стабильно демонстрирует потрясающий доминирующий футбол и добывает победы, но, история очных встреч совсем не на его стороне. В 13 из 14 последних матчей выиграли «горожане».

Впрочем, в последних пяти турах в АПЛ «Манчестер Сити» выступил с переменным успехом. Сначала он уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2), уверенно обыграл «Тоттенхэм» (4:2) и разгромил «Вулверхэмптон» (3:0). Затем уступил всё тому же «Тоттенхэму» (0:1) и выиграл у «Астон Виллы» (3:1).

Очевидно, подопечных Хосепа Гвардиола неслабо штормит. Они либо одерживают уверенные победы, либо терпят поражения, демонстрируя крайне невнятный футбол. Примечательно, что стал хуже выступать и, соответственно, реже забивать лучший бомбардир не только «горожан», но и чемпионата Англии — Эрлинг Холанд.

За последние шесть матчей в АПЛ норвежец записал на свой счёт только четыре мяча, причём три из них забил в одном матче — с «Вулверхэмптоном». Во встрече последнего тура с «Астон Виллой» нападающий получил повреждение. Гвардиола заменил его на 46-й минуте. Пока неизвестно, сможет ли Холанд принять участие в предстоящей игре.

Гвардиола прокомментировал эту ситуацию. По его словам, врачи попросили не рисковать здоровьем Эрлинга, какой бы серьёзный ни оказалась травма. Также тренер подчеркнул, что, скорее всего, Холанд не выйдет на поле во встрече с «Арсеналом».

Нагнетает обстановку и недавно всплывший скандал, связанный с финансовыми махинациями. АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях. По некоторой информации, с клуба могут не только снять очки, но и лишить чемпионств. На настрое игроков и Гвардиолы это, безусловно, отражается.

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Впрочем, на предстоящий матч клуб из Манчестера наверняка не менее заряжен, чем «Арсенал». Сейчас у него есть шанс подняться на первую строчку в турнирной таблице. Пожалуй, у команд примерно одинаковые шансы на победу. Отдавать предпочтение одной из них не станем. Предлагаем поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.06.

У обоих клубов мощь атакующей линии преобладает над оборонительной. С результативностью более чем порядок. «Канониры» забили за 21 тур в АПЛ 46 мячей. «Горожане», в свою очередь, за 22 матча забили целых 56 мячей — больше всех. Даже если Холанд не сыграет, у Гвардиолы есть достойная замена норвежцу в лице чемпиона мира Хулиана Альвареса.

По накалу страстей грядущая встреча обещает получиться даже более яркой и интересной, чем матчи плей-офф Лиги чемпионов. От результата напрямую зависит судьба трофея. Оба клуба наверняка выложатся на полную и порадуют своих болельщиков большим количеством забитых мячей.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2023 года

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. «Арсенал» в текущем сезоне немного стабильнее, чем «Манчестер Сити». Плюс игра состоится на его домашнем стадионе. В то же время история последних очных встреч всецело на стороне «горожан». Полагаем, лучше поставить на «обе забьют» и верх по голам. Как-никак сталкиваются две самые результативные команды АПЛ. Статус встречи обещает упорную борьбу и большое количество событий.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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