«Севилья» — ПСВ. Гакпо или Мадуэке? Нет, Гус Тиль!

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» — ПСВ. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех голландцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Севилья» — ПСВ 16 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — ПСВ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» — ПСВ (16.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 февраля состоится восемь первых матчей 1/16 финала турнира. В одном из них на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» местная «Севилья» примет ПСВ из Эйндховена. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Относительно минувшего сезона «Севилья» очень сильно регрессировала. За шесть туров группового этапа Лиги чемпионов она одержала только одну победу. Также два раза сыграла вничью. Во всех остальных встречах нервионцы потерпели поражения и много пропустили. Если бы «Копенгаген» не выступил ещё хуже, их путь в еврокубках давно был бы окончен.

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В чемпионате Испании у севильцев дела идут не лучше, чем на международной арене. Под руководством Хорхе Сампаоли футболисты выиграли 5 из 14 последних матчей. Причём бóльшая часть побед были одержана в играх с борющимися за выживание командами — «Хетафе» (2:1), «Кадисом» (1:0), и «Эльче» (3:0).

Также нервионцы четыре раза сыграли вничью. Сейчас подопечные Сампаоли располагаются лишь на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Помимо этого, они недавно вылетели из Кубка Испании, уступив в 1/4 финала «Осасуне» (1:2 д. вр.).

Усугубляют и без того незавидное положение команды из Севильи кадровые потери. Пребывают в лазарете сразу несколько важных игроков — Хесус Корона и Алекс Теллес. Также относительно недавно расторг контракт с красно-белыми бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско.

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ПСВ тоже лишился нескольких важных игроков, но получил за это солидную денежную компенсацию. Речь идёт о трансферах Коди Гакпо в «Ливерпуль» и Нони Мадуэке в «Челси». При этом глубина состава команды из Эйндховена после ухода молодых спортсменов стала не сильно меньше.

Путёвку в плей-офф Лиги Европы ПСВ добыл практически без участия Мадуэке. Форвард сыграл лишь в трёх матчах и не отметился результативными действиями. Кстати, за шесть туров группового этапа турнира команда из Эйндховена потерпела лишь одно поражение — во встрече с возглавляющим турнирную таблицу АПЛ «Арсеналом» (0:1).

Также подопечные легендарного в прошлом футболиста Руда ван Нистелроя, когда то выступавшего за «МЮ» и «Реал», сыграли вничью с неуступчивым «Будё-Глимт» (1:1). Во всех остальных встречах они одержали победы, в частности, во второй игре с «Арсеналом» (2:0). На внутренней арене клуб из Эйндховена тоже преуспевает.

В последних семи турах чемпионата Нидерландов ПСВ потерпел поражение только во встрече с «Эмменом» (0:1). Причём бóльшую часть игры он провёл в меньшинстве. Также подопечные ван Нистелроя добыли три ничейных результата, в частности, в матче с лидирующим «Фейеноордом» (2:2). Всё остальное — победы.

Поэтому, несмотря на то что предстоящий матч пройдёт в Испании, больше верится в победу гостей. Безусловно, это только первый матч. Однако уже в нём голландцы могут обозначить себя фаворитами. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Севильцы совсем невзрачно смотрятся в текущем сезоне. Смена главного тренера их не реанимировала.

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Подопечные ван Нистелроя, в свою очередь, ещё в начале текущего сезона принялись удивлять. Они выбили из Лиги чемпионов «Монако», а также выиграли Суперкубок Нидерландов, на выезде обыграв «Аякс» (5:3). Одним из главных героев встречи с «аяксидами» стал бывший хавбек московского «Спартака» Гус Тиль.

25-летний полузащитник записал на свой счёт хет-трик. При Руде ван Нистелрое он не всегда выходит в основе, но частенько получает игровое время в важных матчах. Есть уверенность, что Тиль поможет добыть путёвку в следующую стадию Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Севилья» — ПСВ 16 февраля 2023 года

«Севилья» стала гораздо слабее по сравнению с прошлым сезоном. Она очень неудачно выступила в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании у севильцев тоже всё плохо. Также им докучают кадровые потери. Несмотря на продажу нескольких ведущих игроков, ПСВ выглядит фаворитом. У команды из Эйндховена отличный подбор игроков. Она преуспевает как на внутренней, так и на внешней арене.

Ставка: победа ПСВ за коэффициент 3.40.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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