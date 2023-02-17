«Монца» — «Милан». Ибрагимович замотивирует

18 февраля состоится матч 23-го тура итальянской Серии А «Монца» – «Милан». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «брианцоли» оценивается аналитиками в 3.54. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Монца» — «Милан» 18 февраля 2023 года

Букмекеры не верят, что матч «Монца» – «Милан» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Серии А «Монца» — «Милан» (18.02.2023)

В ближайшую субботу, 18 февраля, состоятся три матча чемпионата Италии по футболу. Один из них пройдёт в Монце, где местный одноимённый клуб на стадионе «Бриантео» примет действующего чемпиона «Милан». Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

«Монца» не проигрывает на протяжении восьми туров Серии А и набрала 16 очков из 24 возможных. До зоны еврокубков по-прежнему 10 очков отставания. Тем не менее не восхищаться клубом Сильвио Берлускони нельзя, ведь он превосходит ожидания. Клуб отбирал очки у «Фиорентины» (1:1), «Интера» (2:2) и «Ювентуса» (2:0), а также умеет подстраиваться под соперника. Команда всегда играет в атаку и за время беспроигрышной серии лишь в трёх случаях забила меньше двух голов.

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Стоит отметить, что «Монца» великолепно действует на своём поле. С ноября в пяти матчах она ни разу не позволила себя обыграть. Да, кроме миланского «Интера», в соперниках были исключительно представители нижней части таблицы, но с каждым из них бело-красные доминировали.

«Монца» не признаёт авторитетов и старается играть в первую очередь от себя. Подопечные Раффаэле Палладино находятся в пятёрке лучших итальянского чемпионата по времени владения мячом и проценту точности передач. У них нет проблем с физической формой, и все лидеры грамотно выполняют тренерские установки.

«Милан» ждёт очередной сложный матч в кризисный период сезона. Команда Стефано Пиоли никак не может прийти в себя и справиться с крупными кадровыми проблемами. В новом году «россонери» сыграли десять матчей и в них одержали всего три победы при пяти поражениях. Гости уступали почти всем конкурентам с зоны Лиги чемпионов.

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Беды миланцев не слишком удивляют, ведь главным образом они связаны с составом. Команде не хватает опыта Златана Ибрагимовича и основного вратаря Мика Меньяна. Однако эти потери можно было бы компенсировать, если бы атакующая тройка была в форме. Тео Эрнандес, Оливье Жиру и Рафаэл Леау после чемпионата мира лишь бледные тени самих себя.

Нелишним будет напомнить, что все трое являются лидерами команды по голам и голевым передачам – в нынешнем сезоне во всех турнирах они набрали 39 результативных очков. Тем не менее надежда на исправление ситуации есть, так как за неделю «Милан» впервые провёл два подряд качественных матча.

Миланцы обыграли «Торино» (1:0), а затем в Лиге чемпионов выиграли в матче с «Тоттенхэмом» (1:0). Разумеется, игра чемпиона всё ещё бесконечно далека от идеала, но уверенность в собственных силах появляется. Гостям критично необходимо продлить победную серию в Монце.

«Милан» исторически хорошо играет с «Монцей», а в матче первого круга одержал крупную победу со счётом 4:1. На сей раз хозяева подобного провала не допустят, они в шикарной форме и способны доставить проблем любой обороне. Однако «россонери» необходимо развить собственный успех.

Гости так или иначе имеют больше возможностей, и последние матчи показали, что прогресс может быть. Ставка «Милан» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.30 смотрится хорошо. К тому же Ибрагимович уже выздоровел и помогал своим одноклубникам со скамейке. Он пока не в форме, но совсем скоро может появиться на поле. На днях Златан тренировался со своим 16-летним сыном в составе молодёжной команды. На скамейке или на поле — он главный мотиватор.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Монца» — «Милан» 18 февраля 2023 года

«Монца» поймала кураж и не хочет проигрывать. Скромная команда старается играть во владение, много забивает и не теряет надежды в борьбе за еврокубки. «Милану» такой соперник в нынешнем состоянии вовсе не подарок, но оступаться больше нельзя, чтобы не выпасть из зоны Лиги чемпионов. На неделе чемпион впервые за несколько месяцев выиграл в двух встречах подряд и показал неплохое командное взаимодействие. Теперь важно добыть очки на «Бриантео».

Ставка: «Милан» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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