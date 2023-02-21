Есть дела важнее погони за «Барселоной»! Какой будет поездка «Реала» к «Ливерпулю»

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» (Мадрид). Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ливерпульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех мадридцев оценивается аналитиками в 2.91. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид 21 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» – «Реал» (Мадрид) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид (21.02.2023)

В ближайший вторник, 21 февраля, состоятся два матча плей-офф Лиги чемпионов. Наиболее интересный из них пройдёт в Ливерпуле, где одноимённый клуб на стадионе «Энфилд» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

О бедах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне говорилось уже много и всеми. У клуба серьёзный кризис – он вылетел из всех кубковых турниров, в январе не мог выиграть в четырёх турах подряд в АПЛ и скатился на восьмую строчку в таблице. У мерсисайдцев ужасная для команды такого уровня оборона. В чемпионате они пропустили 28 голов, тогда как за весь прошлый сезон – всего 26.

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Тем не менее столь серьёзным проблемам всё-таки можно найти объяснение. Самое простое из них – кадровые потери. Адаптация новичков к системе Юргена Клоппа проходила сложно, а параллельно ряд лидеров залечивали старые травмы. Однако всё ещё можно исправить, и определённый прогресс уже есть.

«Ливерпуль» одержал две победы подряд – в матчах с «Эвертоном» (2:0) и «Ньюкаслом» (2:0). Соперники не самые грозные, но важнее то, что хозяева не пропустили, а в атаке появилась стабильность. Примечательно, что сухая серия совпала с возвращением Вирджила ван Дейка. Голландец пропустил почти четыре матча, и за это время красные пропустили 12 голов. Кроме того, начал заявлять о себе новичок Коди Гакпо – он забил «Эвертону» и «Ньюкаслу».

Настроиться должным образом на Лигу чемпионов для команд Клоппа никогда не было проблемой. Да, «Ливерпуль» уступил первое место в группе «Наполи», но это не сенсация. Важнее, что в главном клубном турнире континента у него пять побед подряд, на домашнем стадионе победная серия равна трём встречам.

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В последний раз в статусе номинальных хозяев мерсисайдцы уступили в финале ЛЧ именно «Реалу», что символично. Команда Карло Анчелотти вновь сталкивается с привычной недооценкой своих возможностей перед плей-офф, но назвать её аутсайдером матча в Англии нельзя.

«Сливочные» тоже проводят неоднозначный сезон, но со своими проблемами справляются почти мгновенно. Сейчас у них победы в четырёх матчах подряд во всех турнирах и средняя результативность почти четыре гола за встречу. С середины января огорчить мадридцев сумели лишь «Мальорка» (1:0) и «Реал Сосьедад» (0:0), но эти матчи пришлись на сложный период – плотный график и ограниченная ротация состава.

Не обходится без проблем и теперь. Главная из них – форма Карима Бензема. Француз пропускал последнюю игру испанского чемпионата по причине мышечной травмы, но, по словам Анчелотти, футболист будет готов к игре в Лиге чемпионов. Более того, он тренировался в общей группе перед матчем.

В хорошей форме Винисиус и Родриго – на двоих у них семь голов и два ассистентских очка. На групповом этапе ЛЧ Винисиус не отметился в итоговом протоколе только раз – с «Шахтёром» (1:1). К тому же не меньшей похвалы заслуживает оборона, а вратарь Тибо Куртуа вовремя оправился от травмы.

«Реал» всегда хорошо играл с «Ливерпулем» в ЛЧ, не проигрывая ему в шести матчах при пяти победах. В этот раз ставить на победу гостей рискованно. Однако нынешнее состояние красных не позволяет в полной мере поверить в них. Можно не сомневаться, что игра порадует интригой и результативностью, но удача снова в итоге улыбнётся «Реалу». Рассмотрим ставку «гости не проиграют и обе забьют» за 2.41.

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Юрген Клопп вспомнил финал Лиги чемпионов — 2021/2022, когда его подопечные проиграли «Реалу» со счётом 0:1. По его словам, было настоящей пыткой пересматривать этот матч, потому что «Ливерпуль» мог выиграть. Судьбу решил один гол. Также он вспомнил слова Анчелотти после того самого матча. Тренер мадридцев отметил, что красные были круты, и это понравилось Юргену.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид 21 февраля 2023 года

Два гранда европейского футбола встретятся в очном матче не в лучший момент. «Ливерпуль» по-прежнему только приходит в себя и ещё не демонстрирует своей лучшей игры. «Реал» сталкивается с трудностями в кадровом плане. В такой игре всегда на исход влияют детали, поэтому отдавать предпочтение одному из клубов не стоит. Они способны порадовать ярким футболом, будет обмен голами, но у «Реала», как видится, больше шансов, чтобы не уступить.

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 5.00.

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