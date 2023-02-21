«Торпедо» — «Северсталь». Ларионов держит слово

Тренер нижегородцев сказал, что подаст в отставку, если его команда начнёт ставить «автобусы». Значит, нас ждёт атакующий хоккей!

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Северсталь» Череповец (22.02.2023)

На 22 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Торпедо» после побед в трёх матчах кряду накануне уступило в гостях ЦСКА (3:8). При этом гости открыли счёт уже на пятой минуте встречи, отличился Николай Коваленко. Увы, после этого нижегородцы пропустили восемь шайб. Кенни Агостино и Василий Атанасов отыграли две шайбы, но на большее не хватило времени.

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Разборки в топ-4 Запада весьма интересные, благодаря этой победе ЦСКА располагается на второй строчке, а подопечные Игоря Ларионова спустились на четвёртое место с 89 очками в 65 играх.

«Северсталь» накануне обыграла «Витязь» (3:2), тем самым упрочив свою позицию в Западной конференции. Недавно клуб обеспечил себе место в плей-офф, сейчас в копилке команды 71 очко за 65 игр, отставание от того же «Витязя» составляет теперь пять очков, а минское «Динамо» отстаёт от седьмого места на шесть. При этом у череповчан в запасе матч.

Так что переживать Андрею Разину не придётся, концовка сезона выдалась нервная, борьба между «зубрами» и красно-белыми была очень трудной, но девять побед в 12 последних матчах были не напрасны. Успеет ли состав восстановиться к старту розыгрыша Кубка Гагарина? Вопрос серьёзный и пока остаётся без ответа.

Ларионов: подам в отставку, если будем ставить «автобус» у ворот.

Впереди также ещё три встречи под занавес регулярного чемпионата, и с «Торпедо» статистика очных игр разделилась поровну, по 28 побед одержали команды в 56 встречах. Игорь Ларионов дважды дома обыгрывал соперника в этом сезоне, и даже крупное поражение во встрече с ЦСКА не заставит его пересмотреть свои взгляды.

Во встрече с «Северсталью» хозяева наверняка в защите сыграют сдержаннее. Плюс гости весьма неплохо действуют под занавес регулярки, хоть и основную задачу Разин выполнил, но бой дать нижегородцам может, так что будет весьма интересно.

Игорь Ларионов после матча с ЦСКА попросил критиковать не игроков, а его самого. Молодые ребята играют 65-ю встречу в сезоне, усталость накапливается, появляются ошибки, но команда не унывает, тренерский штаб попросил дать время восстановиться и не судить строго. Пока же больше верится в то, что снова соперники в основное время сыграют вничью.

Однако после встряски в Москве нижегородцы будут мотивированы загладить вину перед болельщиками, думается, ставка на то, что «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.14 вполне подойдёт. Дома Ларионов одержал 25 побед в 33 встречах, здесь полный порядок. Плюс разница шайб у хозяев сейчас 197:159, у гостей же 170:177 — цифры хуже, но это только на руку «Торпедо».

Хоккеист «Ак Барса» Кирилл Петров высказался, что с такой игрой «Торпедо» долго в плей-офф не протянет. Ларионов отреагировал на это, сказав, что ставить «автобус» у своих ворот — это убийство хоккея. Если он когда-нибудь поставит его в «Торпедо», то подаст в отставку. Громкие слова, но нет поводов им не верить. Тренер нижегородцев никогда не откажется от результативного хоккея, ведь он любит шоу.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 22 февраля 2023 года

Статистика очных игр соперников разделилась поровну, но в этом сезоне побеждали только хозяева льда. После встряски в Москве нижегородцы постараются исправиться, плюс дома статистка отменная. Однако Разин без боя не сдаётся, игры в Нижнем Новгороде тому доказательства, результативность также на высоте. Пока же хозяева смотрятся предпочтительнее, потому проверим комбинированную ставку на них через тотал больше.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

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