«Сент-Луис» — «Ванкувер». Кузьменко не поможет даже ещё один перекус

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24 февраля состоится матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Кэнакс» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» 24 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Ванкувер» (24.02.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 24 февраля запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Сент-Луис» — «Ванкувер». Она пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

Последние три встречи у подопечных Крэйга Берюбе не задались. Накануне клуб проиграл в матче с «Каролиной» (1:4), а единственную шайбу у гостей забросил Джастин Фолк. До этого команда уступила в гостях «Оттаве» (2:7) и дома потерпела поражение в игре с «Колорадо» (1:4). Всего клуб выиграл в 3 из 11 последних встреч.

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«Сент-Луис» по-прежнему находится на 11-й строчке Западной конференции, набрав 55 очков в 57 встречах. Отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков, достаточно много, но ещё есть время всё исправить. Однако после ухода Владимира Тарасенко команде нужен новый лидер. Может ли им стать Иван Барбашёв?

«Ванкувер» одержал победы всего в двух из восьми последних встреч. Накануне клуб уступил в гостях «Нэшвиллу» (4:5 Б). Андрей Кузьменко отметился дублем, но реализовать свою попытку в послематчевых буллитах не сумел. Для него это 26-я шайба и 50-е набранное очко в сезоне. Он остановился в шаге от повторения результата Павла Буре (25 шайб за 55 встреч).

До этого клуб одержал победу дома в матче с «Филадельфией» (6:2), а Элиас Петтерссон отметился дублем, Андрей Кузьменко также забросил шайбу. Положение у команды не радует в этом сезоне. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке Запада с 49 очками в 57 играх.

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Положение у соперников так себе, но и в очных встречах всё не так просто. За 54 матча статистика разделилась практически поровну. У «Ванкувера» 28 побед при 26 у «Сент-Луиса». Однако в четырёх встречах в этом сезоне выигрывали лишь «блюзмены». В Сент-Луисе же была лишь одна игра, в которой подопечные Крэйга Берюбе выиграли со счётом 4:1.

Так что для Рика Токкета это не самый приятный соперник в сезоне. В четырёх последних очных играх тотал лишь раз был ниже четырёх шайб, так что с результативностью порядок. Тем более что последние матчи «Блюз» показывают не лучшую результативность, надо поднажать, у гостей же с этим проблем нет.

Разница шайб у «Сент-Луиса» 176:209, а у «Ванкувера» же 195:231. Оборона гостей серьёзно страдает, хуже дела только у «Анахайма», который пропустил на данный момент 246 шайб. Так что хозяевам может улыбнуться удача.

Мы бы проверили ставку на победу «Сент-Луиса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.46. Интересный случай произошёл недавно с нападающим «Ванкувера» Андреем Кузьменко. Во время встречи с «Филадельфией» во время коммерческого перерыва россиян решил устроить перекус с бананом и колой. Одноклубники были удивлены подобному.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Ванкувер» 24 февраля 2023 года

Соперники последние игры проводят не лучшим образом, и до зоны плей-офф далеко, но в очных встречах дела обстоят куда интереснее. Хозяева выиграли в четырёх последних очных встречах сезона. Однако уход лидеров сильно подкосил состав, пора Ивану Барбашёву заиграть смелее. Попробуем ставку на победу хозяев через тотал больше, учитывая, что соперник может навязать результативный хоккей.

Ставка: победа «Сент-Луиса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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