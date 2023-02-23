«Нант» — «Ювентус». Сенсация со знаком минус для Массимилиано Аллегри

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Нант» — «Ювентус». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.84. Успех французов оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Нант» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» (23.02.2023)

«Нант» и «Ювентус» подходят к второму матчу плей-офф Лиги Европы с равными шансами на успех. Первый матч закончился со счётом 1:1, французам удалось совершить небольшую сенсацию. В четверг вечером одна из этих команд пройдёт дальше, а для другой европейские приключения закончатся.

Матч в Турине начался хорошо для «Юве»: Душан Влахович открыл счёт на 13-й минуте. Казалось, что «Нант» ждёт разгром, но «канарейки» сдержали атаки итальянцев, а на исходе часа игры сравняли счёт. Отличился Людовик Блас. Вернуть преимущество «Ювентусу» не удалось.

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Теперь команды ждёт матч в Нанте, ожидается полный стадион фанатов. «Нант» — действующий победитель Кубка Франции. В этом сезоне команда Антуана Комбуаре слабо стартовала, но затем постепенно выправила ситуацию. На выходных «канарейки» проиграли в гостях «Лансу» 1:3, но тренерский штаб явно держал в уме встречу Лиги Европы.

Итальянцы не проигрывают на протяжении пяти матчей. Команда Массимилиано Аллегри в выходные выиграла 2:0 у «Специи», находящейся в зоне вылета. Учитывая, что после снятия очков в Серии А мечты о медалях или хотя бы Лиге чемпионов для «Ювентуса» разрушены, основную ставку команда делает на Лигу Европы. Но «Нант» — крепкий орешек.

«Нант» не так здорово играет дома: шесть побед, пять ничьих и три поражения с нулевой разницей мячей. Но и «Юве» не может похвастаться классной игрой на выезде. Шесть побед, шесть поражений, две ничьих, разница мячей -2.

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У Антуана Комбуаре перед противостоянием с «Юве» есть кадровые проблемы. Под вопросом появление на поле защитников Николя Паллуа и Жан-Шарля Кастеллетто. Не смогут принять участия в матче нападающие Игнатиус Ганаго и Кентен Мерлен.

У «Ювентуса» не сыграет Фабио Миретти, а появление Федерико Кьезы и Аркадиуша Милика не исключено, но нападающие будут явно не в идеальной форме после мышечных повреждений.

В первом матче «Нант» успешно отбивался против превосходящего в классе соперника. Вполне возможно, что и в ответной игре «канарейки» смогут строго сыграть в обороне. Ну а то, что они умеют реализовывать контратаки, мы видели в первой игре. Можно предположить, что мы увидим в этой игре дополнительное время и даже серию пенальти. Стоит присмотреться к ставке на ничью в основное время. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 3.70. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.70.

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