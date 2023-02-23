«Сочи» — «Северсталь». Разин хочет избежать встречи с ЦСКА

Несмотря на смелость тренера череповчан, вряд ли он в реальности хочет начать плей-офф с армейцами.

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.59. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Северсталь» 24 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.48. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Северсталь» (24.02.2023)

На 24 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Сочи» и «Северсталью», который пройдёт на льду стадиона «Большой» в Сочи. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Сочинский клуб в этом сезоне совершенно не был готов к такому повороту событий. Смена нескольких тренеров плюс молодой состав не сумел создать должную конкуренцию. Даже Матвей Мичков не сильно помог в это непростое время, пусть и набрал 15 очков за 25 игр, что весьма неплохо. Недавно «Сочи» обыграл «Нефтехимик» (3:1). После поражений в трёх матчах кряду это глоток воздуха.

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23 февраля клуб дома принимал СКА — обладателя Кубка Континента (5:6 ОТ). Ведя в счёте 5:2 уже к 48-й минуте, сочинцы упустили победу. Конечно, «Сочи» уже давно не думал о плей-офф, пытаясь решить свои накапливающиеся проблемы. Увы, получилось не очень, в копилке всего 28 очков за 66 встреч и последняя строчка в турнирной таблице.

«Северсталь» же под занавес регулярного чемпионата серьёзно прибавила. Восемь побед в десяти последних играх, тем самым клуб сейчас располагается на седьмой строчке Запада, набрав 73 очка за 66 игр. Андрея Разина можно поздравить с попаданием в плей-офф. Накануне клуб обыграл в гостях «Торпедо» (3:2).

Стабильность — признак мастерства, плюс все три победы кряду были одержаны в матчах на выезде. Сейчас будущий соперник намного слабее того же «Торпедо», потому проблем подопечным Разина он не доставит. Пусть и в Сочи у гостей было лишь три победы в пяти последних матчах, но положение команд и последние игры говорят о многом.

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Андрей Разин уже размышляет о плей-офф. После победы в матче со «Спартаком» (3:1) клуб официально вышел в плей-офф. В послематчевом интервью тренер шуточно высказался о том, что его команда не боится ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина, если останется на седьмой строчке, ведь две из трёх последних игр остались за «Северсталью».

Однако команда не оставляет попыток подобраться к шестой строчке Запада, отставание — три очка. Можно поднажать, в запасе ещё две встречи, а физическая форма и моральное состояние гостей впечатляют, но будут ли силы в плей-офф? Покажет время, пока же череповчане не планируют сбавлять темп.

Поставим на победу «Северстали» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02. Во-первых, гости стабильно забрасывают по три шайбы в трёх последних играх. Во-вторых, у «Сочи» худшие показатели в обороне — 248 пропущенных шайб. Нападению гостей это только на руку.

В истории очных игр у гостей есть преимущество, за 36 встреч у «Северстали» было 22 победы при 14 у «Сочи». Перевес невесомый, но есть! У «Сочи» это будет второй матч кряду без отдыха после поражения во встрече со СКА. Подопечным Разина это на руку.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Северсталь» 24 февраля 2023 года

У «Сочи» сезон не задался от слова совсем. Большое количество проблем и даже смена тренеров не принесла результата. «Северсталь» же совершила гигантский рывок, добыв себе путёвку в плей-офф, но на этом не останавливается. Плюс история очных игр на стороне гостей, и хозяева сыграют второй матч кряду без отдыха. Это тяжело, и соперник не самый лёгкий, поэтому склоняемся к победе гостей через тотал больше. С результативностью у «Северстали» в последних матчах порядок.

Ставка: победа «Северстали» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 10.94.

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