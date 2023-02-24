«Реал» — «Атлетико». Симеоне не Клопп, бардака в обороне не будет

25 февраля состоится матч испанской Примеры «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» (25.02.2023)

После блестящей победы над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов «Реал» в субботу в Ла Лиге принимает земляков из «Атлетико». Команде Карло Анчелотти не позавидуешь: два тяжелейших соперника с интервалом всего в несколько дней.

В турнирной таблице Примеры команды разделяют 10 очков. «Реал», занимающий второе место, опережает «Атлетико», который идёт четвёртым. Учитывая, что отставание от лидера — «Барселоны» — уже восемь очков, «Реалу» нужна победа. Отыграть гандикап и так будет непросто, а тут ещё каталонцы вылетели из Лиги Европы и теперь бросят все силы на Примеру. Безусловно, настроения добавит победа над «Ливерпулем»: «Реал» совершил шикарный камбэк: победил 5:2, уступая 0:2 к 15-й минуте матча. Дублями отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема, ещё один мяч забил Эдер Милитао.

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У «Реала» серия из пяти побед. Эта серия включает в себя матчи Примеры, Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. Оптимизма добавляет и отличная игра на своём поле: беспроигрышная серия на «Сантьяго Бернабеу» составляет 14 игр, а в последних 18 матчах дома «Реал» проиграл лишь однажды, победив при этом 14 раз.

Что касается «Атлетико», то команда Диего Симеоне тоже набрала ход. В прошлом туре они одержали победу над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 1:0 благодаря удару Антуана Гризманна. Эта победа продлила беспроигрышную серию «матрасников» до шести игр.

Симеоне, как всегда, прагматичен: в четырёх последних матчах у «Атлетико» три победы со счётом 1:0. В девяти из десяти последних игр команды проходила ставка ТМ 2.5 гола, так что вряд ли нас ждёт результативная встреча в субботу. При этом у «Атлетико» ужасная статистика в матчах с «Реалом»: всего одна победа в 14 последних играх. Правда, восемь раз команды играли вничью. 11 игр были низовыми.

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Как видите, всё указывает на то, что нас ждёт ничья с небольшим количеством голов. А может быть, и без голов. Можно рискнуть и поставить на точный счёт 0:0. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 9.00. Скачивайте приложение «Фонбет», получайте фрибет 2000 рублей и используйте его на этот или другие матчи.

Ставка: 0:0 за 9.00.

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