«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Аллер не пощадит пикирующего соперника

25 февраля состоится матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.77. Успех хозяев оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д 25 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д (25.02.2023)

Дортмундская «Боруссия» будет стремиться продлить свою победную серию в Бундеслиге до семи матчей. Для этого нужно победить в субботу, 25 февраля, «Хоффенхайм» на выезде.

Клуб из Дортмунда идёт на втором месте, у команды 43 очка, наряду с «Баварией» и «Унионом». «Шмели» уступают мюнхенцам только по разнице мячей. «Хоффенхайм» на противоположной стороне турнирной таблицы: на 15-м месте, всего в двух очках от зоны вылета.

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Хуже того, «Хоффенхайм» проиграл четыре последних матча в Бундеслиге, а в последних девяти матчах у команды восемь поражений. Безвыигрышная серия составляет 11 игр. Всё это привело к смене тренера: Андре Брайтенрайтера сменил Пеллегрино Матараццо. Но пока новый тренер не смог набрать очков.

А вот в Дортмунде дела идут отлично. После паузы на ЧМ-2022 «Боруссия» одержала восемь побед подряд. Шесть матчей в Бундеслиге, успех в матче с «Бохумом» в Кубке и победа над «Челси» в Лиге чемпионов.

В рамках своей серии в Бундеслиге «шмели» забили 19 голов — в среднем 3,2 гола за матч. И всё идёт к тому, что и ближайший матч будет результативным. В первом круге «Боруссия» победила 1:0, а в целом выиграла четыре из последних пяти матчей у соперника. «Хоффенхайм» в 20 матчах с Дортмундом выиграл всего трижды.

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Команды на разных полюсах формы: у «Боруссии» восемь побед кряду, у «Хоффенхайма» 12 матчей без выигрышей. К тому же у «шмелей» сумасшедшая результативность. Рассмотрим ставку на победу «Боруссии» с форой (-2.5). «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 5.20. Скачивайте приложение «Фонбет», получайте фрибет 2000 рублей и используйте его на этот или другие матчи.

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