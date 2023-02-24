«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Клопп извлёк урок из встречи с «Реалом»

Ведя в счёте 2:0, уступить с разгромом 2:5 — это опыт, который повторять нельзя.

25 февраля состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало игры – в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74, а шансы «Кристал Пэлас» оцениваются аналитиками в 4.55. Ничья доступна за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 25 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.03, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.84. На гол «Кристал Пэлас» дают коэффициент 1.50, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (25.02.2023)

Субботним вечером футбольный клуб «Ливерпуль» приедет на стадион «Селхерст Парк». У большинства игроков команды хорошие воспоминания о домашней арене футбольного клуба «Кристал Пэлас». Мерсисайдцы побеждали здесь в восьми матчах подряд, каждый раз забивая не менее двух мячей.

Однако текущий сезон – особенный. «Ливерпуль» находится в глубоком кризисе и остро нуждается в перестройке. Команда Юргена Клоппа выиграла только в 10 из 22 матчей чемпионата, вылетела из Кубков и, вероятнее всего, покинет Лигу чемпионов.

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Можно долго говорить о причинах, рассказывая об ужасной реализации моментов, плохой форме центральных полузащитников и эпидемии травм. К слову, когда лазарет немного опустел, дела наладились. «Ливерпуль» выиграл в дерби с «Эвертоном» (2:0) и в матче с «Ньюкаслом» (2:0).

В Лиге чемпионов у красных тоже не всё в порядке. На «Энфилд» приехал мадридский «Реал». «Ливерпуль» умудрился упустить преимущество в два мяча и пропустить пять голов при шести ударах в створ своих ворот. В итоге — поражение со счётом 2:5.

После матча Юрген Клопп грустно пошутил, что рад, что он не играет с настолько сильным соперником, как «Реал», каждые три дня. Для немецкого специалиста есть хорошие новости: ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в гостях у команды, чей стиль являет собой полную противоположность мадридскому клубу.

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«Кристал Пэлас» не изобилует высококлассными исполнителями, и в начале 2023 года тренер вернулся к гораздо более прагматичному футболу. Триггером стали разгромные поражения в матчах с «Фулхэмом» (0:3) и «Тоттенхэмом» (0:4). Теперь команда встречает соперников гораздо ниже, не давая много пространства у своих ворот.

Отчасти это сработало. В трёх последних домашних матчах «Кристал Пэлас» не проиграл, хотя в соперниках были представители первой шестёрки – «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Ньюкасл» (0:0) и «Брайтон» (1:1). За последние шесть встреч лондонцев в АПЛ лишь в одной зрители увидели более двух голов. Однако побед в 2023 году у «стекольщиков» ещё не было.

Возврат к оборонительной тактике, которую применял предыдущий тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, громко критикуют болельщики. Их можно понять — смотреть такой футбол невыносимо, но Виейра использует игру от обороны, потому что с этим составом у него нет особых альтернатив.

Для Юргена Клоппа такой стиль игры соперника одновременно и подарок, и головная боль – проиграть в матче с командой, которая почти не вылезает из своей штрафной, будет очень сложно, но и на показательный разгром рассчитывать не стоит. Поставим на то, что гости не проиграют при тотале меньше 2.5 мяча. Коэффициент на это событие составляет 2.39.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 25 февраля 2023 года

«Ливерпуль» пребывает в прострации после сокрушительного поражения в матче с «Реалом» со счётом 2:5. Юргену Клоппу повезло переключить своё внимание на игру со слабым соперником. Однако оборонительный стиль «Кристал Пэлас» будет весьма неудобен современному «Ливерпулю» – моментов для реализации будет гораздо меньше, чем обычно.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.82.

Смородская: уход Геркуса из «Торпедо» был ожидаем.

Прогноз на матч «Волга» – «Зенит» с коэффициентом 2.35.

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