«Монако» — «Ницца». Головин всё стерпит

Александру не стоит грустить о вылете из Лиги Европы, ведь в чемпионате Франции полно работы.

26 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца» 26 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Монако» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца» (26.02.2023)

В текущем розыгрыше чемпионата Франции миновало уже 24 тура. На 26 февраля запланированы сразу семь встреч 25-го тура. В одной из померяются силами «Монако» и «Ницца». Стартовый свисток прозвучит в 19:05 мск. Главный судья — Бенуа Бастьен.

На последнем отрезке сезона «Монако» набрал великолепный ход. Он поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, сократив отставание от лидирующего «ПСЖ» до семи очков. Учитывая появившиеся у парижан проблемы, у монегасков есть неплохие шансы побороться за чемпионство.

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Единственное, что портит настроение болельщикам клуба — провал на международной арене. Совсем недавно подопечные Филиппа Клемана потерпели поражение в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3, 3:5 пен.), вследствие чего покинули турнир.

С другой стороны, теперь красно-белые могут полностью сконцентрироваться на Лиге 1, где дела у них идут просто отлично. За последние девять туров монегаски не потерпели ни одного поражения при всего двух ничьих — с «Лорьяном» (2:2) и «Марселем» (1:1). В обоих случаях на выезде.

Во всех остальных играх подопечные Клемана одержали результативные победы, в том числе с «ПСЖ» (3:1) и «Брестом» (2:1) в последних двух турах. В обеих встречах забитыми мячами отметился бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин. Россиянин набрал великолепную форму.

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В последних 12 турах в Лиге 1 Головин отметился девятью результативными действиями — пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Ходят слухи, что в будущем полузащитник может перебраться в более топовый клуб. Однако пока что он всецело сосредоточен на результатах красно-белых.

В предстоящем матче «Монако» ждёт непростое испытание. «Ницца» на последнем отрезке сезона тоже ощутимо прибавила. Способствовало этому увольнение Люсьена Фавра. Временно исполняющий его обязанности Дидье Дигар пока что великолепно справляется со своей работой.

В последних семи турах в чемпионате Франции под руководством Дигара «Ницца» не проиграла ни разу. Вничью она дважды сыграла с «Реймсом» (в обоих случаях 0:0). Во всех остальных матчах «орлята» одержали убедительные победы, в частности с «Лансом» (1:0) и «Марселем» (3:1). В обоих случаях на выезде.

Благодаря Дигару «орлята» стали гораздо чаще и острее атаковать, что, разумеется, благоприятно отразилось на результативности. За этот период времени они забили целых 14 мячей. Сами пропустили только два. Хотя работы у Каспера Шмейхеля было предостаточно. За это время он совершил 23 сейва.

За счёт успешных выступлений «Ницца» поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от идущего на пятом месте «Ренна» составляет пять очков. При таком раскладе у «орлят» есть неплохие шансы закончить сезон в зоне еврокубковых турниров. Мотивации у них не меньше, чем у монегасков.

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Само собой, это повышает и без того высокий градус предстоящей встречи. Судя по всему, нас ждёт игра между примерно равными по силе соперниками. Немного больше верится в красно-белых, так как встреча состоится на их домашнем стадионе. Однако наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, всё же выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. Забитых мячей и интересных событий наверняка будет предостаточно и в этот раз. Монегаски за 24 тура забили целых 53 мяча — больше только у лидирующего «ПСЖ». Но и сами пропустили 31 гол, несмотря на старания Александра Нюбеля.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца» 26 февраля 2023 года

Обе команды на подъёме. Они показали отличные результаты в последних семи турах в чемпионате Франции, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей. На двоих команды забили больше 80 голов в 24 турах в чемпионате Франции. Но при этом пропустили на двоих 52 мяча. Скорее всего, устроят голевое шоу они и в этот раз. История последних очных встреч также свидетельствует в пользу высокой результативности и забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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